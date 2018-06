Morgan Phillips, heute Sekretär der Labourpartei und voraussichtlicher Präsident der neuen Internationale, wurde mit siebzehn Jahren Mitglied der Partei in seinem heimatlichen Caerphilly, also in jenen tief eingeschnittenen, rußigen Tälern von Südwales, wo die Geißel der Arbeitslosigkeit ein lied- und redefreudiges Volk fast geschlossen in die Labourbewegung getrieben hat.