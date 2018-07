Von Berthold Lammert

„Materie gibt es nicht.“ Berkeley

Als Röntgen seine Strahlen fand, erhob sich die Frage, ob die neuen Strahlen ein Strom aus fliegenden Korpuskeln, wie etwa Elektronen, oder ob sie eine Wellenstrahlung, wie das Licht, seien. Eines konnten sie ja nur sein, Teilchen oder Wellen! Die Physik hat im zwanzigsten Jahrhundert dieses „entweder – oder“ in ein „sowohl – als auch“ verwandelt. Das besagt, daß Lichtstrahlen nicht nur Wellen sind, sondern auchdien Charakter von Teilchen aufweisen, und daß umgekehrt Strahlen aus Teilchen, etwa Elektronen, Interferenzerscheinungen zeigen, wie sie nur bei Wellen. möglich sind. Damit bot die Natur zwar dem Menschen eine Einheit dar, aber eine Einheit von zwei „unvereinbaren“ Dingen, von Welle und Korpuskel, eine Paradoxie. Ähnlich der älteren, daß das Licht sich relativ zu einem neben dem Lichtstrahl dahinsausenden Beobachter doch stets mit derselben Geschwindigkeit bewegt, ganz gleich, wie schnell dieser auch dahineilt oder ob er überhaupt in Ruhe bleibt. Solche Paradoxien, bei denen „der Verstand stehen bleibt“, zwangen Männer wie Einstein, Planck, Heisenberg dazu, sich auf die schweigend als „selbstverständlich“ vorausgesetzten Grundlagen der Physik zu besinnen und uns allen vertraute Begriffe wie etwa Raum, Zeit, Kausalität in Frage zu stellen. Das heißt aber, sie mußten „philosophieren“.

Dabei rührt jenes in der modernen Erforschung der Materie, in der Atomphysik, zutage getretene Phänomen der Dualität, die Zumutung, daß ein Atom Welle und Teilchen zugleich sei, an die letzte Grundtatsache aller Naturwissenschaft überhaupt, nämlich an den Begriff der Beobachtung oder Wahrnehmung selbst. Und erst jetzt zeigt die Besinnung, welche verborgene Voraussetzung der Alternative, daß eine Strahlung nur entweder aus Teilchen oder aber aus Wellen bestehe, eigentlich zugrunde liegt. Nämlich die Annahme des Strahls als einer objektiven Realität, als eines „Dinges an sich“. Und erst durch Fallenlassen dieser Voraussetzung gelingt dann die Auflösung der Paradoxie der Dualität in der Formulierung, daß ein Strahl einmal als ein Strom von Teilchen „in Erscheinung tritt“, und unter anderen Umständen als Wellenbewegung „erscheint“. Mit diesen Worten „Ding an sich“ und „Erscheinung“, die uns von Kant her geläufig sind, befinden wir uns nun gar nicht mehr in der Physik, sondern mitten in, ja direkt im Zentrum der Philosophie.

Carl Friedrich v. Weizsäcker, der Göttinger Physiker hielt vor der Joachim-Jungius-Gesellschaft keinen Vortrag über „Physik und Philosophie“, sondern von seiner Situation als Physiker her philosophierte er eben. Über das, was die Atomphysik in Frage stellt, über das Verhältnis des Menschen zur Natur. Seit Descartes ist der Dualismus der „an sich seienden“ Natur als Objekt und des Menschen als Subjekt das selbstverständliche Fundament der Naturwissenschaft. Das großartige System der Mechanik der Materie, beginnend mit dem Triumph der Himmelsmechanik der Galilei, Kepler und Newton, ließ allmählich das gesamte Naturgeschen in den blind ineinandergreifenden Zahnrad von Ursache und Wirkung wie ein Uhrwerk laufen. In diesen Wirkungszusammenhang de Welt ist der Mensch als passives Subjekt hinein gestellt. Seine Sinnesempfindungen empfängt! als Wirkungen der äußeren Welt. Im Laufe von zwei Jahrhunderten wächst auf diesem Fundament der gewaltige Bau des mechanistisch Materialismus, des „letzten Systems des Rationalismus“.

Dazu, daß angesichts des Daseinsgefühls der Verzweiflung für den Menschen von heute, echte Philosophie nicht mehr als System möglich sei, bekannte sich auch Weizsäcker. Die Fundamente des „letzten Systems“ werden durch“ die Atomphysik nun restlos zerstört! Einfach, die von Descartes gemeinte Materie als das dem Raum erfüllende Ausgedehnte gar nicht existiert. Die Atome sind leer von Materie, sie sind Kraftfelder um Punkte als Zentren. Der von Descartes vollzogene Schnitt zwischen Ausdehnung und Farbe, der die ausgedehnte Materie als das Objektive von der Farbe als dem Subjektiven trennte diese Zerlegung einer untrennbaren Einheit Natur und Mensch erweist sich als falsch! Hilf den „Erscheinungen“ steht nicht die Realisation eines Atoms im Raume als ihre bewirkende sache.

Trotzdem gelangt die Physik zu einer objektiven Erkenntnis. In der Quantenmechanik die Dualität von Welle und Korpuskel gehoben. An die Stelle eines Atommodells, etwa eines kleinen Planetensystems, treten mal manische Symbole (Heisenbergs Matrizen oder Schrödingers Differentialgleichung). In mal manischen Gebilden, in Formen, die unser eiges Geist mit dem Vermögen der „reinen Anschauuns“ (Kant) selbst erschafft, können wir Strukturen eines Gesamtwirklichen erfassen, in dem der Dualismus von Objekt und Subjekt aufgehoben ist. Die philosophische Tat der Atomphysik ist also die Befreiung vom mechanistischen Materialismus und vom Descartes’schen Dualismus von Materie und Geist.

Die Atomphysik hat das materialistische Dogma gesprengt und dem Denken neue Freiheit gewonnen. Es liegt aber außerhalb ihres Bereiches, zu sagen, Freiheit wozu. Weizsäcker schloß nicht, wo er als Mann der Wissenschaft nichts mehr sagen konnte. In der Bekundung echten „Professoren“-tums hielt er eine Warnung vor dem apologetischen Gebrauch der Physik in Dingen der Weltanschauung für angebracht. Physik ist nicht auf dem Wege zur Religion und nicht auf dem Wege zum Nihilismus. Sie geht ihren Weg als Naturwissenschaft, der keine weltanschauliche Entscheidung bringen, wohl aber (bestimmte Meinungen ausschließen kann. Von besonderer Bedeutung ist das Bekenntnis eines führenden Forschers unserer jungen Generation, daß für den Weg zu einer reinen Religion die Vernichtung unserer alten Götter notwendig ist und insofern einem konsequenten Nihilismus ein positiver Wert zukommt.