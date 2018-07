HJL, Brüssel, im Juli

Die Koreakrise hat ihren Einfluß verloren; die Umsätze liegen zur Zeit weit unter der stürmischen Entwicklung im Spätherbst des vorigen, und im Februar/März dieses Jahres. Die, erwartete Beruhigung am Binnenmarkt ist also eingetreten; man spricht sogar bereits von einer Marktwende. Diese bezieht sich freilich nicht auf die Grundstoffindustrie, die weiter auf hohen Touren läuft. Die Lage auf dem Eisenmarkt wird für die kommenden Monate stabil angesehen. Im Kohlenrevier wurde eine Rekordforderung erreicht. Der Zugang weiterer italienischer Arbeitskräfte hat die Gesamtzahl der Belegschaften wieder auf den Vorkriegsstand von 155 000 gebracht. Der „Kohlenengpaß“ beginnt an Bedeutung zu verlieren.

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgt man die Preisbildung am Antwerpener Wollmarkt. Der Preis für Australienwolle, der Mitte März 415 bfr. je kg erreichte, ging zeitweilig auf unter 200 bfr. zurück. Die Bekleidungsindustrie hat angesichts der Zurückhaltung der Käufer mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen... Das Konfektionszentrum Binche (Männer- und Knabenbekleidung) mit 5000 Arbeitern in Großbetrieben (und mehreren tausend Heimarbeitern) ist geradezu von einer ernsten Krise bedroht. Es wird nur noch an drei Wochentagen gearbeitet. Die holländischen Massenkäufe, die im Vorjahr über die tote Jahreszeit hinweghalfen sind

Für den Antwerpener Diamantenhandel sind wieder ruhigere Zeiten gekommen. Die Belegschaft, die sich vor dem Kriege auf 22 000 Beschäftigte belief, ist durch Auswanderung und Abwanderung in andere Betriebe nach dem Kriege auf 12 000 zurückgegangen. In den Schleifereien hat die Arbeitslosigkeit wieder zugenommen.

Ziemlich schlimm sieht es in Flandern aus. In Courtrai und Umgebung ist ein Teil der Belegschaften ohne Beschäftigung, weil die Flachs- und Leinenbetriebe durch die Konkurrenz der Kattun- und Kunstseidenstoff-Fabriken schwer angeschlagen sind. Aber auch Gent und St. Nicolas-Waes klagen über Auftragsrückgänge; das gleiche gilt für die Leder- und Schuhindustrie.

In verschiedenen Bereichen der Wirtschaft hat sich die Liquiditätslage zunehmend verschlechtert. Vor allem ist ein Anwachsen der Zahlungseinstellungen beim Einzelhandel zu beobachten.