Die Debatte über die steuerliche Behandlung der Genossenschaften hat einen gewissen Abschluß erreicht. Nicht so sehr aus grundsätzlichen Erwägungen, sondern wohl eher unter dem Druck der Haushaltslage hat sich die Bundesregierung entschlossen, das Steuerrecht der Genossenschaften zu revidieren. Sie hat es dabei verhältnismäßig einfach, weil die materiellen Vorschriften über die Körperschaftsteuer der Genossenschaften nur in den §§ 33 bis 36 der Körperschaftsteuer-Durchführungsverordnung enthalten sind, die zu ihrer Änderung nicht des Parlaments, sondern nur der Zustimmung des Bundesrates bedürfen.

Eine entsprechende Verordnung ist vom Kabinett bereits verabschiedet und wird in den nächsten Tagen vom Bundesrat behandelt werden. Wie sich der Bundesrat dazu stellen wird, ist schwer abzusehen. Die Genossenschaftsfront ist politisch nicht ganz einheitlich zu beurteilen. Sie geht durch alle Parteien hindurch, soweit es sich um die landwirtschaftlichen Genossenschaften handelt; sie dürfte mindestens der Opposition sicher sein, soweit es sich um die Konsumgenossenschaften handelt. Bei der augenblicklichen politischen Zusammensetzung des Bundesrats sind also Überraschungen nicht ausgeschlossen.

Die Verordnung sieht vor, daß von den landwirtschaftlichen Genossenschaften nur noch die reinen Nutzungsgenossenschaften steuerfrei bleiben. Das ist verständlich, denn bei ihnen springt sowieso nichts an Steuern heraus. Landwirtschaftliche Verwertungsgenossenschaften dagegen werden in Zukunft grundsätzlich steuerpflichtig sein, mit Ausnahme der „kleinen“ Genossenschaften. Was eine „kleine“ Genossenschaft ist, darüber kann man allerdings streiten. Die Verordnung geht davon aus, daß eine Genossenschaft dann „groß“ ist, wenn ihr Umsatz 100 000 DMim Jahr übersteigt. Wird diese Grenze nicht überschritten, dann bleiben stets 5000 DM des Gewinns steuerfrei.

Kreditgenossenschaften zahlten bisher ein Drittel der gewöhnlichen Körperschaftsteuer, Ihre Steuer wird nach der Verordnung auf die Hälfte erhöht, aber auch hier bleiben „kleine“ Kreditgenossenschaften von der Erhöhung unberührt. Als klein gilt eine Genossenschaft, wenn ihre Bilanzsumme 500 000 DM nicht übersteigt,

Das schwierigste Kapital sind wie immer die Warenrückvergütungen. Hier waren alle Genossenschaften bisher in der Lage, ihren gesamten im Mitgliedergeschäft erwirtschafteten Gewinn als Warenrückvergütung auszuschütten. Diese Möglichkeit wird ihnen stark beschnitten. Der neugefaßte § 36 KStDV zieht sich erkennbar auf den Standpunkt zurück, daß Genossenschaften grundsätzlich im Körperschaftsteuergesetz wie Kapitalgesellschaften behandelt werden und macht infolgedessen die Ausschüttungsfähigkeit von Warenrückvergütungen von einer Mindestverzinsung des Eigenkapitals abhängig. Die Verordnung identifiziert aber augenscheinlich die Warenrückvergütung ebenfalls mit dem Rabatte Wenn eine Genossenschaft auch Geschäfte mit Nichtmitgliedern macht, soll sie nach der Verordnung an ihre Mitglieder keine höhere Warenrückvergütung geben dürfen, als sie sie an Nicht-Mitglieder gewährt hat. Bei solchen Genossenschaften wird also in Zukunft die Warenrückvergütung von drei Faktoren begrenzt: nämlich von der Mindestverzinsung des Eigenkapitals, dem im Mitgliedergeschäft erwirtschafteten Gewinn und der Höhe der Warenrückvergütungen an Nichtmitglieder. Das sind harte Bedingungen, denen die weitere hinzugefügt ist, daß die Warenrückvergütungen spätestens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Ende des Wirtschaftsjahrs ausgezahlt sein müssen und daß eine effektive Auszahlung mit Herstellung der vollen Verfügungsmacht des Gläubigers erfolgen muß. Damit soll offenbar verhindert werden, daß die Genossenschaften die Warenrückvergütung als Instrument der Selbstfinanzierung benutzen. – Für das Jahr 1951 ist eine Übergangsregelung vorgesehen,

Die Genossenschaften werden nicht sehr einverstanden sein, und es gibt auch genügend andere Leute, die dieser Regelung mit gewissen Bedenken und Vorbehalten entgegensehen. Man befürchtet teilweise . Preisverzerrungen und „Marktspaltungen“. Denn die Genossenschaften werden selbstverständlich versuchen, den Effekt der Steuerfreiheit dadurch zu erreichen, daß sie die Warenrückvergütung durch entsprechende Preiskalkulation vorwegnehmen, die Preise des Handels also unterbieten. Ob das dem Handel sehr angenehm sein wird, wird sich erweisen. Schäffer meint jedenfalls, daß ein Druck von der genossenschaftlichen Seite auf die Preistendenzen keine schlechte Sache die wäre. Ob er allerdings die erhofften 100 Mill. DM Steueraufkommen damit herauswirtschaftet, bleibt recht fraglich. B–l