Die Internationalen Musiktage in Konstanz wurden in Anwesenheit des französischen Hohen Kommissars François-Poncet eröffnet. Die Veranstaltungen werden bis zum 24. Juli dauern.

Lyonel Feininger, der gleichzeitig mit Kandinsky und Klee die abstrakte Richtung der deutschen Malerei begründete und von 1919 bis 1933 unter Walter Gropius als Lehrer am Bauhaus wirkte, begeht am 17. Juli in seiner Vaterstadt New York seinen achtzigsten Geburtstag.

Professor Dr. Friedrich Dessauer wurde 70 Jahre alt. Aus diesem Anlaß erschien eine Neuauflage seines Buches „Der Fall Galilei und wir“.

Unter Ausschluß der Öffentlichkeit tagten in Kopenhagen Atomphysiker aus aller Welt. Sie waren einer Einladung des dänischen Atomwissenschaftlers Professor Nils Bohr gefolgt, um die neuesten Ergebnisse in ihrem Wissenschaftsgebiet zu besprechen. Die Teilnehmerliste wird geheimgehalten.

Zum Präsidenten des Deutschen Städtetages wurde der Regierende Bürgermeister von Berlin Professor Ernst Reuter wiedergewählt. Vizepräsident wurde der Kölner Bürgermeister Dr. Ernst Schwering.

Das erste Bundesjugendtreffen der Deutschen Angestelltengewerkschaft (DAG) wurde in des Kasseler Stadthalle eröffnet. In der Begrüßungsansprache erklärte Georg Schneider vom Hauptvorstand der DAG, der Kampf der DAG-Jugend gelte nicht nur den „kulturellen Auswüchsen“, sondern auch dem „politischen Nihilismus und Radikalismus“.