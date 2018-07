Der deutsche Gartenbau hat zur Zeit Sorgen, – die Jahre seit der Währungsreform haben enttäuscht. Vor allem beeinträchtigen zwei wichtige Hemmnisse die Rentabilität im Obst- und Gemüsebau: einmal die teilweise ungeregelte und preisdrückende Einfuhr, zweitens die Preiszusammenbrüche. Dies gilt für alle Massengemüsesorten wie Kohl und Wurzeln sowie z. T. auch für Feingemüse wie Erbsen, Salat und u. a., Tomaten, ferner für verschiedene Obstarten. 1950 waren Zwetschen für zwei DM je Ztr. nicht absetzbar. Hinzukommt, daß auch bei Blumen der Kaufkraftrückgang der Verbraucher zu Absatzstockungen geführt hat und daß die Anbauer von Duft-, Heil- und Gewürzpflanzen schon seit Jahren nicht mehr auf „Rosen“ gebettet sind. Kein Wunder, daß im Gartenbau die Erzeugungsaussichten voller Sorgen diskutiert werden – auch im Hinblick auf den sich anbahnenden europäischen Wirtschaftsraum. Der deutsche Obst-, Gemüse- und Blumenbau befürchtet vor allem durch massierte Importe von billigen Gartenbauprodukten aus Ländern mit geringeren Erzeugungskosten (infolge niedrigerer Löhne oder günstigerer Sonnen- und Wärmeverhältnisse) oder durch Dumping-Angebote wettbewerbsunfähig gemacht zu werden.

Die Zukunft des deutschen Gartenbaues ist aber keine Privatsache der darin Erwerbstätigen. Der Gartenbau ist vielmehr in volkswirtschaftlicher, ernährungswirtschaftlicher, gesundheitlicher und auch in kultureller Hinsicht von solcher Bedeutung, daß seine Erhaltung, ja, sein Ausbau angezeigt erscheint. Selbstverständlich kann und soll damit der Erhaltung sämtlicher Betriebszweige des deutschen Gartenbaues im „status quo“ nicht das Wort geredet werden. Vielmehr sind gewisse Anpassungen an die veränderte Lage unvermeidlich. Der Geschmackswandel der Verbraucher, die gesunkene Kaufkraft der städtischindustriellen Kreise und die wechselnde Reichhaltigkeit des übrigen Speisezettels beeinflussen die Nachfrage und erfordern Umstellungen.

Die Befriedigung der Konsumentenwünsche erscheint aber auf lange Sicht nicht so schwierig, wie die vordringliche Aufgabe, Erzeugung und Absatz ebenso zu rationalisieren wie in den konkurrierenden Nachbarländern. Ein Vergleich mit dem Ausland zeigt, daß die Produktion der einzelnen Sparten des Gartenbaues dort auf dem am besten geeigneten Böden massiert ist – eine Entwicklung, die sich in Deutschland erst anbahnt. Ferner ist die Ausrüstung mit technischen Hilfsmitteln im Ausland mehr vorgeschritten als bei uns. Auch Großinvestitionen, wie Glashäuser, Motorfräsen, zapfwellenbetriebene Spritzen, Transporteinrichtungen, Versteigerungsgebäude, Verpackungsanlagen und Kühlhäuser, sind im Ausland schon abgeschrieben. Da das Ausland in den letzten Jahrzehnten gute Konjunkturen hatte, in denen viel Geld verdient wurde, nimmt dieser Vorsprung nicht wunder.

Gewiß hat die Rationalisierung, wenn sie geschehen soll, durch Standardisierung der Waren, durch raschen Absatz und Frischhaltung der an sich leicht verderblichen Gartenbauprodukte, eine Rührigkeit der Menschen und ausgeprägten Genossenschaftssinn zur Voraussetzung. Diese persönlichen Momente sind aber in Deutschland mindestens ebenso stark gegeben wie im Ausland. Gegen die betriebswirtschaftlichen Nachteile ist aber kein Aufkommen möglich, schon gar nicht bei den derzeitigen hohen Steuern. Dies ist so nachteiliger, als eine Rationalisierung im deutschen Gartenbau – und zwar der Produktion wie des Absatzes – nicht nur im Hinblick auf die derzeitige Überlegenheit des Auslandes, sondern auch mit Rücksicht auf die geringe Kaufkraft der Verbraucher notwendig ist. Eine Patentlösung der vielen hierbei auftretenden Probleme gibt es jedoch nicht. So würde die Zinsverbilligung allein ebensowenig zum Ziele führen wie der Ausbau von Kühlhäusern. Es gilt vielmehr noch viele andere Fragen zu lösen. So sind die Handelsspannen vielfach zu hoch. Diesem Mißstand kann durch stärkere Konkurrenz (Ausbau der Erzeuger-Absatzgenossenschaften), ferner technische Verbesserung des Absatzes infolge Einrichtung von Versteigerungen und durch regionalen Marktausgleich mit Hilfe einer guten Marktberichterstattung abgeholfen werden. Nicht minder nötig ist ein weitgehender Saisonausgleich bei der Versorgung mit Gartenbauprodukten zur Erreichung ausgeglichener Preise im Jahresablauf. Eine weitere Aufgabe der Erzeuger liegt darin, Ware und Verpackung noch mehr als bisher zu vereinheitlichen, d. h. eins „fungible“ Ware anzubieten. Die hieraus entspringenden Vorteile sind erheblich: ein standardisiertes Erzeugnis kann z. B. ohne Kosten telegrafisch oder telefonisch ohne vorherige Besichtigung angeboten und abgerufen werden, Dabei ist trotzdem die Qualität, z. B. von Brechbohnen oder Blumenkohl oder Äpfeln, sowie die Art der Verpackung oder Aufmachung stets gewährleistet. In den USA geschieht das. Äpfel werden z. B. von New Yorker Händlern aus Oregon ohne vorherige Besichtigung gekauft, Trotzdem kennt der Händler auf Grund der Standardklassen Sorte, Größe, Farbe, Art der Verpackung, Zahl der Äpfel je Kiste und deren Brutto- und Nettogewicht.

Wenn es durch Kredite und Steuererleichterungen, durch Beratung und durch genossenschaftlichen Zusammenschluß im Gartenbau in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren gelingt, den Vorsprung des konkurrierenden Auslandes hinsichtlich Produktions- und Absatztechnik einzuholen, so ergeben sich durchaus günstige Aussichten für den deutschen Gartenbau. Aber der Weg ist zur Zeit mit den Dornen allzu hoher steuerlicher Belastung und unerschwinglicher Kreditzinsen versperrt. Immerhin hat sich die Nachfrage nach Obst und Gemüse nach Überwindung der anomalen Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse wieder etwa auf den normalen Friedensstand eingespielt. Die Absatzreserven des deutschen Obst- und Gemüsebaues sind – gute Kaufkraftverhältnisse der Verbraucher vorausgesetzt – noch beträchtlich, und zwar durch den zu erhoffenden Mehrverbrauch und möglicherweise auch durch Zurückdrängung des Imports. Zu einem erheblichen Teile liegt es also in unserer Hand, dem deutschen Gartenbau im kommenden Europa eine tragende Rolle zu geben. Das nachhaltigste Mittel hierfür ist neben einer Beseitigung der Hemmnisse, wie überhöhte Steuerschraube, zu hohe Zinssätze und Einfuhrdumpings, der Ausbau aller gärtnerischen Fachschulen; denn letztlich ist der Mensch und seine Privatinitiative in allen Sparten der wichtigste Produktionsfaktor. H. v. d. Decken-Laack