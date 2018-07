Der persische Ölstreit hat geradezu eine Kettenreaktion hervorgerufen. Eine Revision der gesamten Öl-Verträge im Nahen Osten steht bevor. In Venezuela stimmten 80 v. H. der auf amerikanischen Ölfeldern beschäftigten Arbeiter für eine Nationalisierung. Und jetzt ist der Nationalisierungs-Virus des Öls auch nach Europa gelangt.

Die Öl-Funde in der Po-Ebene in Italien berechtigen zu der Hoffnung, daß dort eines der größten Erdöl-Reservate Europas vorhanden ist Die „Standard Oil of New Jersey“ und andere ausländische Ölgesellschaften führen daher seit längerer Zeit mit Erlaubnis der italienischen Regierung Versuchsbohrungen durch. Das italienische Kabinett hat jetzt aber einen Gesetzesentwurf angenommen, nach dem das Suchen nach Öl sowie die Ausbeutung irgendeines Ölfeldes in der Po-Ebene als Monopol eines neuen staatlichen Amtes erklärt wird. Die Regierung hat sich zwar beeilt zu erklären, daß die Interessen aller ausländischen Gesellschaften trotzdem gewahrt würden, aber die Ölgesellschaften sind dennoch mißtrauisch. Sie berufen sich auf das Wirtschaftsabkommen zwischen Italien und den USA vom 28. Juni 1948, in dem die italienische Regierung zugunsten einer freien Wirtschaft ausdrücklich auf das Recht verzichtet hat, Preise und Bedingungen bei dem Ein- und Verkauf irgendwelcher Produkte festzusetzen. Und sie machen keinen Hehl daraus, daß ihr Mißtrauen noch verstärkt wird durch eine weitere Maßnahme der italienischen Regierung auf dem Sektor der Öl-Wirtschaft. Der Vizepräsident des staatlichen Ölmonopols „AGIB“, Graf Ettore Carafa d’Andria, ist nämlich inzwischen im amtlichen Auftrag nach Teheran entsandt worden... E. K.