Inhalt Seite 1 — Schnell, gut und billig Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Westdeutschland fehlen heute sechs Millionen Wohnungen, und zwar zwei Millionen für die Ausgebombten, zwei Millionen für Heimatvertriebene, eine Million für den im Krieg unterbliebenen Wohnungsbau und eine Million für den normalen Zuwachs. Auf die Wohnfläche umgerechnet, bedeutet das ein Bauprogramm von jährlich 300 000 Wohnungen, gleich 15 Millionen Quadratmeter, gleich 300 Quadratkilometer in zwanzig Jahren. Das entspräche einer Stadt von der neunfachen Größe Berlins.

Es ist klar, daß es unter solchen Voraussetzungen und angesichts der ungeheuren Zerstörungen unserer Städte darauf ankommt, so gut, billig und schnell wie möglich Wohnungen zu bauen. Das ist die größte Aufgabe, der sich die deutsche Bau Wirtschaft heute gegenübersieht. Deshalb ist es kein Wunder, daß die Constructa unter dem Zeichen dieses Problems steht.

Rationalisierung heißt die Formel, mit der die Bundesregierung und die deutsche Bauwirtschaft an dieses Problem herangehen. Rationalisierung, das heißt mit den Worten des Bundesministers für Wohnungsbau, Wildermuth: Verbilligung. Der Minister möchte durch Einsparungen so viele Wohnungen wie möglich schaffen, trotz der Verteuerung der Baustoffe seit dem letzten Jahr. Es sei eine Tatsache, mit der gerechnet werden müsse, sagte er, daß „seit Korea niemand mehr gespart“ habe, das heiße für die Bundesregierung, daß sie bei der Finanzierung des sozialen Wohnungsbaues in erheblichem Maße in die Stelle „der ersten Hypothek gehen“ müsse. Er sieht übrigens in der Zwangsbewirtschaftung von Baumaterial, vornehmlich von Eisen, keinen Weg zur Verbilligung, sondern einzig in der Rationalisierung der Bauweise.

Einen wertvollen Schritt in dieser Beziehung dürfte das Normenprogramm für den sozialen Wohnungsbau darstellen, das Fenster, Türen, Lichtschalter und Kabelquerschnitte elektrischer Leitungen einschließt. Von großer Wichtigkeit bei der Durchführung dieses Programms ist jedoch, daß im Hinblick auf die Zukunft gebaut wird. Wir können uns nicht leisten, heute Wohnungen zu bauen, die vielleicht in zehn Jahren, wenn mehr Wohnraum zur Verfügung steht, leer stehen werden, weil sie dann den normalen Anforderungen nicht mehr genügen. Das gilt in bezog auf die Bequemlichkeit (Wohnlichkeit) der Wohnungen und auch in technischer Hinsicht. Wenn es heute auch zweitrangig erscheinen mag, bereits alle Vorkehrungen beispielsweise für einen vollelektrischen Haushalt zu treffen, so wird doch in der Planung der Häuser heute bereits darauf Rücksicht genommen. Man verlegt etwa elektrische Leitungen, die für eine Kapazität ausreichen, die möglicherweise erst in fünf bis zehn Jahren ausgenutzt wird, wenn der Wohnungsinhaber in der Lage ist, entsprechende elektrische Geräte, wie Herde, Warmwasserbereiter und Kühlschränke anzuschaffen. Man arbeitet in der Elektroindustrie auf die Entwicklung derartiger Geräte in erschwinglichen Preislagen hin. Bei der Anschaffung ist dann später keine kostspielige Neuinstallation von Leitungen erforderlich. Direktor Overmann von der Vereinigung der Deutschen Elektrizitätswerke erklärte, daß eine Energieversorgung billiger sei als zwei, das heißt: wenn ich mein Haus von vornherein auf Elektrizität einstelle, brauche ich nur eine Zuleitung. Die Baukosten verringern sich entsprechend (zum Beispiel liegen bei einem Einfamilienhaus die Kosten für Anschluß, Installation und Geräte insgesamt um rund 2 v. H. der Bausumme niedriger als bei Zuführung von zwei Energiearten). Da man den Strom für das Licht sowieso im Haus braucht, liegt es doch nahe, ihn auch gleich zum Kochen, Heißwasserbereiten, Waschen und Kühlen zu verwenden.

Im sozialen Wohnungsbau nähmen die Normen auf die ganze Entwicklung schon Rücksicht. Sie sähen eine elektrische Installation vor, die jederzeit auch den Anschluß von Elektroherden und anderen Geräten gestattet. Der überlasteten Hausfrau wolle man auf solche Weise den Weg zu den arbeitsersparenden Küchengeräten offenhalten, die in einigen Jahren vielleicht schon in jedem Haushalt unentbehrlich sind: elektrische Mischer, Zerkleinerer und Kaffeemaschinen.

Bei der Wohnbau-Planung werden die in Holland bewährten „Duplexwohnungen“ in zweistöckigen Reihenhäusern vorgezogen, die durch einen gemeinsamen Hauseingang im Erdgeschoß zugänglich sind und im Erdgeschoß und im ersten Stock jeweils eine Zwei- oder Dreizimmerwohnung enthalten. Später, wenn die Wohnungsnot nicht mehr so groß ist, können die beiden Wohnungen zu einem vier bis sechs Zimmer umfassenden Einfamilien – Reihenhaus vereinigt werden.

Auf der Constructa sind eine Reihe von interessanten rationellen Lösungen im Bau von Kleinwohnungen zu sehen. Durchweg sind ein bis drei Wohn- oder Schlafzimmer vorhanden, bei denen meistens sehr geschickte, raumsparende Einfälle verwirklicht sind, Bad und Küche liegen immer so, daß die Installation von Gas, Wasser und Strom in einer gemeinsamen Wand liegen.