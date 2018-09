Von unserem Münchener Korrespondenten

K. München im Juli

Selbst die Anhänger, einer Reform an Hauptund Gliedern bestürmten am Vorabend der Landesversammlung den bisherigen Vorsitzenden der Bayernpartei Dr. Baumgartner, zum vierten Male für diese Partei zu kandidieren. Doch erst als man ihm wichtige Zusagen gemacht hatte, entschloß er sich, den noch tags zuvor feierlich ausgesprochenen Verzicht zu vergessen, und für ein weiteres Jahr jene Partei-Retter-Rolle zu übernehmen, für die im ganzen Bayernland kein halbwegs geeigneter Kandidat aufzutreiben war.

Seine Sinnesänderung wußte Baumgartner mit Forderungen zu verknüpfen, die einigen hundert seiner Parteifreunde schwere Opfer auferlegen. Wer durch die Partei zu irgendeinem Mandat oder einer Pfründe gelangt ist, wurde verpflichtet, Sonderbeiträge zur Tilgung der drückenden Parteischulden zu entrichten. Eine neue Schiedsordnung soll die skandalumwitterte Partei von solchen Mitgliedern befreien, die entweder durch alte Skandale zu stark kompromittiert sind oder in Zukunft neue anzuzetteln drohen; wobei die parteiamtliche Definition des Begriffs Skandal noch aussteht. Und schließlich wurde eine umfassende Satzungsänderung ein- und durchgebracht, die unter anderem die originelle Bestimmung enthält, kein Mitglied der BP dürfe eine eigene Parteikasse führen. Diese Klausel soll offenbar verhindern, daß Staatsanwälte, sei es in Bayern, sei es in Nordrhein-Westfalen, Gelegenheit bekommen, gegen Funktionäre der BP einschreiten zu müssen. Man hat hier eben, doch das staatsanwaltschaftliche Vorgehen gegendie fünf durch das Fegefeuer des „Spiegelausschusses“ gejagten Bundestagsabgeordneten, von denen heute noch drei der BP angehören, als schmählichen Schimpf empfunden. Das bekam vor allem der Abgeordnete Freiherr Anton von Aretin zu spüren, als er beim Betreten des historischen Hofbräuhaussaales, in dem die Landesversammlung an? vergangenen Wochenende stattfand, mit stürmischen Pfui- und Raus-Rufen empfangen wurde.

Kaum war nun das Stehaufmännchen Dr. Baumgartner, a. o. Professor an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Weihenstephan, wieder gewählt, da drohte auch schon die Lautsprecheranlage des Hofbräuhauses zu platzen. So grimmig rechnete er ab mit dem Bonner Zentralismus, mit der von den Amerikanern importierten Demokratie, mit Presse und Rundfunk und mit der CSU, aus der er stammt.

Ohne Rücksicht auf die durch Staatsrat Dr. Seelos im Bonner Bundeshaus mühsam genug herbeigeführte Arbeitsgemeinschaft zwischen den Fraktionen der BP und CSU schrie er es in den Saal hinein; „Ich frage euch, ist die Politik der CSU pervers oder nicht?“ – Das Fremdwort war den meisten fremd und so scholl es zurück. „Nein!“

Daran hatte denn auch der viel bestaunte Gast aus Österreich seinen Spaß, der Abgeordnete Viktor Reimann vomVerband der Unabhängigen (VdU), den das Sammelbecken der Unzufriedenen im österreichischen Nachbarland als Delegierten zu den Verwandten nach Bayern