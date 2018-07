Nicht jeder stürzt so gelinde und so heilsam in die Katharsis der Seele und mitten ins Glück wie der kuriose Titelheld des Romans Die erleuchteten Fenster oder die Menschwerdung des Amtsrats Julius Zihal“, den Heimito von Doderer einem „wohllöblichen K. K. Zentral – Tax- und Gebühren – Bemessungsamte ehrfurchtsvollst“ zugeeignet hat. (Biederstein Verlag, München; 191 Seiten; Leinen 7,50 DM.) Diese Widmung besteht zwiefach zu Recht. Einmal begibt sich das behagliche Minimum an Romanhandlung noch innerhalb der kaiserlichköniglichen Epoche des alten Österreich. Zum anderen ist der Roman von den einläßlichsten Zitierungen aus dem fiskalischen Paragraphendeutsch jenes Tax-Amtes durchraunzt. Peripetie und Katastrophe vollziehen sich in einer frisch in Benutzung genommenen und listig in ihrer (einer ahnungslosen Umwelt vertrauten) Verfinsterung belassenen Wohnung, in der als neu eingezogener Mieter ein eben in Pension gegangener Amtsrat und Witwer mit Feldstecher und Fernrohr operiert. Der ärgerlichste Anblick, der sich ihm allabendlich darbietet, ist ein bei angezündeten Nachtkastllämpchen Bett an Bett in uferlose Zeitungslektüre versenktes Ehepaar, Sonst aber eröffnet sich in der Runde der unverhängt erleuchteten Fenster mancherlei in paradiesischer Unschuld seinem Zublick, was seine von der erlugten Weiblichkeit überrumpelte Seele in arge Bedrängnis versetzt. Grund genug, daß sich die robuste Übertölpelung seiner Beobachtungskünste als unbestreitbare Wohlgeneigtheit eines ihm wohlgesonnenen Schicksals erweist, das ihn samt seinem Fernrohr zu Boden schleudert.

Späterhin, und inzwischen Mensch geworden in einer neuen Ehe, definiert der ehemals fensterguckerische Amtsrat Zihal, nun mit der Weisheit des Greisenalters gesalbt, lächelnd den „Übergenuß“ als die eigentliche Urwurzel alles Glücks. „Glücklich ist nicht“, sagt er da, „wer vergißt, Was nicht mehr zu ändern ist; so etwas kann überhaupt nur in einer Operette vorkommen, – Glücklich ist vielmehr derjenige, dessen Bemessung seiner eigenen Ansprüche hinter einem diesfalls herabgelangten höheren Entscheid so weit zurückbleibt, daß dann naturgemäß ein erheblicher Übergenuß eintritt.“ Unärarisch ausgedrückt: Das Glück liegt im Unerwarteten. Aber der Humor Heimitos von Doderer bedarf eben der verschnörkelten Sprache und der schnurrbärtigen Austriazismen, schon um das Wiener Lokalkolorit zu geben. Er bedient sich der unreduktiblen Weitschweifigkeit auch einem Gran echter Wahlverwandtschaft zuliebe, das ihn einem Dichter wie Jean Paul verbündet. Der Humor Heimitos von Doderer zehrt zugleich von der lächelnden Toleranz gegenüber den Zeitläuften der Großeltern, insbesondere zwischen 1910 und 1925, wie von der gescheiten Einsicht die „Fundamental-Krankheit“, die damals ihre Inkubation begann: – daß halt „der Mensch, mit sich selbst zu intim geworden ist“. Dem Sinn fürs Komische, der sich aus diesem müthaften Humor entfaltet, enthüllt sich die als evidente „Primzahl“ des Daseins, die teale Raison“ alles Weiblichen als unentrat-Ingrediens jeder lesenswerten Stunde, wähdahinter die „molkenbrokigen Konturen“ eines von den gewerbsmäßigen „Seelen-Kunstschbssern“ verhunzten Innenlebens. durchsichtig werden. Klafterweit entfernt von Sentimentalität, gründet diese Komik eines lachenden und eines tränenernsten Auges im Naiven so gut wie im Transzendenten. Als Widerschein jenes oft unvermeidlich barocken Prozesses der Menschwerdung, für den nur eins untunlich ist, nämlich „ohne Spannung, ohne Erfülltsein zu leben“.

Ist nur ein Abglanz dieser Bezüglichkeiten eines tiefgründigen Humors in dem genannten Roman um den Fenstergucker Zihal existent, so zeugt für sie desto stärker und als wahres Pracht- und Hauptstück das repräsentante Romanepos „Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre“. (Biederstein Verlag, München; 911 Seiten; Leinen 22,50 DM.) Hier wirbelt Heimito von Doderer wahre Strudel der Menschwerdung auf Jener Amtsrat Zihal spricht ihnen das Schlußwort mit der zitierten Definition des Glücks als eines „Übergenusses“. Im übrigen ist Zihals Funktion im Gefüge des großen Epos die der Randfigur. Hauptgestalt ist sein Amtskollege Melzer, der, weitaus jünger an Jahren und geprägt von seiner Dienstzeit als k. u. k. Berufsoffizier, sich mit einer angeborenen „Grund-Anständigkeit“ herumschlägt, „die sich selbst im Weg steht, weil sie vor allem zurückscheut, was nicht einfach ist.“ Jahrelang verharrt Melzer „im eigenen Inneren wurmisierend“. Er lernt die „Fahrpläne des erotischen Kleinbahnverkehrs mit Kurzstreckentarif“ lesen, wie sie um ihn her abgepfiffen werden, beobachtet und durchschaut die mutwillig und auch tragisch überspitzten Clownerien zweier Zwillingsschwestern, wird Zeuge des trajödienhaften Ausgangs einer großen Passion und bleibt auch vom Satyrspiel eines kavalleristischen Bramarbas nicht verschont. Zögernd begreiftdieser Melzer, wie leicht ein Mensch dem anderen gegenüber „seiender erscheint, als er ist“. In der „Tiefe der Jahre“ erst gerät er in den entscheidenden Strudel und wird ein Mensch, der mit Liebe und Lust zu leben weiß. Die Strudlhofstiege im Stadtteil Liechtenthal hält wie ein magnetisches Kraftfeld das vielfigurige Ensemble des Romanepos in ihrem Bann Um sie herum verdeutlicht sich Wien bis zum Kallenberg, dazu Flair und Aura einer k. u. k. Donau-Monarchie, die auch nach 1918 noch bis Budapest und Belgrad reicht, insofern ihre Überlebenden vom Menschlichen her die politischen Grenzziehungen nivellieren. Goldfließender Septemberglanz perlt dahin, sublimiert von sensitive verschnörkelter Ironie. Noch einmal regeneriert sich das Unwiederbringliche mit der Selbstverständlichkeit großer Natur. Das Triviale wie das Ungemeine griffig realisierend, offenbart freilich die Sprache die unverschleierbare Distanz. Ihre Nuancierungen entstammen einem Wortschatz, der oft an Strohblumen gemahnt. Fast nie zieht der Dichter das Geschehende unmittelbar auf die Szene, vielmehr transfiguriert er die Fakten in Kommentare zu ihrer Essenz. Mag dabei der Leser sich zuweilen in den Sturz eines Wasserfalls von Eloquenz über Zeit und Welt hinein? gerissen vorkommen, eine sanftere Woge trägt ihn dennoch wieder an sicheres Gestade, und im Kraftfeld der Strudlhofstiege wärmt er sich nur allzu gern das Herz, dem Dichter dankbar affirmierend. Hansgeorg Maier