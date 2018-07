Unter allen überseeischen Handelspartnern Westdeutschlands hält Lateinamerika die Spitze. Der Aufschwung der beiderseitigen Handelsbeziehungen ist seit 1949 — in einem Wort — sensationell.

Hälfte dessen, was Deutschland im schwersten Jahr der Weltwirtschaftskrise (1932) dorthin ausführte. Aber schon im Jahre 1950 trat eine Verfünffachung auf 665 Mill. DM ein, und damit wurde — bei allerdings geänderten Preis- und Mengenrelationen — das Ergebnis der deutschen Ausfuhr nach Iberoamerika von 1938 erheblich übertroffen. Gewiß war 1949, also im. Anlaufsjahr des deutschen Überseehandels nach dem Kriege, noch ein erheblicher deutscher Einfuhrüberschuß (425 Mill. DM) in Kairf zu nehmen. Doch konnte er schon 1950 auf 224 Mill. DM herabgedrückt werden, und in den ersten Monaten dieses Jahres verzeichneten so wichtige Märkte wie Brasilien, Venezuela, Kolumbien und Mexiko schon einen klaren Dollarsaldo zugunsten Deutschlands. Und das wichtigste Indiz für die heutige Exportbedeutung Lateinamerikas; Seit Anfang 1950 ist das deutsche Ausfuhrgeschäft nach dort (monatsdurchschnittlich) etwa ßp v. H, größer als nach den USA und Kartada zusammengenommen. Für einen deutschen "dottar dtive" in Amerika bietet also das südliche Gebist K Z, einen offenbar günstigeren Boden als der aageisächsische Norden l Es liegt nahe, diesen stürmischen Aufschwung Im Zusammenhang mit den individualisierten. Handels- nd Zahlungsabkommen zu betrachten, die Lateinamerika heute mit Deutschland verbinden. Diese Verträge sind zweifellos wichtig and gut und trotzdem für die- geschilderte Entwicklung nicht im eigentlichen Sinne entscheidend oder ursächlich gewesen.

Dafür bestehen mehrere Gründe, Zunächst erfassen sie den kleineren Teil, der zwanzig lateinamerikanischen Länder, mögen sich darunter auch die exportwichtigsten wie Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Uruguay, Chile, und Mexiko befinden. Sodann sind namentlich 1 die Zahlungsabkommen erst Versuchslösungen, und keine Patentver :träge. Ihr Hauptmangel besteht darin, daß die Technik der Zahlungsabwicklung, die unter den besonderen Verhältnissen der dreißiger Jahre zu bemerkenswerter Höhe entwickelt worden war, sich nach dem Kriege geändert hat und durch mühsame Erfahrungssammlung neu erarbeitet werden muß. Und schließlich hat die Bundesregierung es bis her — von Brasiliett abgesehen —unterlassen, inren Handels- und Zahlungsverträgen das Rückgrat eigener diplomatischer und konsularischer Vertretungen in Lateinamerika zu geben. Die natürlichen Anlaxifsschwlerigkeitea der Abkommen hätten durch die Anwesenheit sachkundiger deutscher Vertreter in den lateinamerikanischen ragsl3 Jideni oft leiAt überSvtinden werden EÖhhenTTÖIese Onferlassung war ein Fehler, der besonders schwer wog, weil dereigentliche Auftrieb des deutschen LateinamerikacKportes mit dem Ausbruch der Koreakrise zusammenfiel; zu diesem Zeitpunkt hätten deutscher Vertreter schon längst drüben sein können.

Es ist also nicht so sehr die Qualität der neuea vertraglichen Bindungen, als vielmehr die Gunst der Welthandelskonunktr gewesen, die den deutsch lateinamerikanischen Waren- und Leistungsaustausch zu seiner heutigen Höhe geführt hat. Seit dem Koreakonflikt herrscht in der Mehrzahl der lateinamerikanischen Rohstoffländer ein hochfconjunktureller Oberschwang, wie er vorher nur in den fetten Jahren des zweiten Weltkrieges und der ersten Nachkriegszeit verzeichnet wurde. Abermals wurde es ihnen leicht gemacht in den vergangenen Monaten, Agrarerzeugnisse und Bergfeauprodukte zu Höchstpreisen auf dem Weltmarkt abzusetzen, so sehr, daß eine Miüiardenlast rückständiger Dvüarschulden in einer Rekordzeit abgedeckt und in einen Dollarüberfluß verwandelt werden konnte. Aber diese glänzende Preiskonjunktur hat eine graue versorgungswirtschaftliche Kehrseite. Wie nämlich die Dollarsaldcn gicfa im Rhythmus der Ausfuhrverflüssigungerhötitet so schwanden mit der Oberbeanspruchting dot nordamerikanischen Industrie durdi Rüstungsaufträge die Versorgiungsmög lichkeiten in den mein- " amerikanischen Ländern. Jetzt rächte es sich, daS Lateinamerika — allerdings durchaus der N und nicht dem eigenen Triebe fi p— end — a zwungen war, seinen Außenhandel seit 1939 einseitig auf die USA abzustellen, und die groe Frage, die jenen Ländern heute gestellt ist, lautet daher: Wie kann dies Kriegserbe handelspofitisck am vorteilhaftesten liquidiert werden? Es ist im Kern die gleiche Frage, die den Lateinamerika Ländern vor dreißig Jahren schon einmal gestellt war. Denn a uch der erste Weltkrieg schloß in der westlichen Hemisphäre mit- einem zu starken Obergewicht Nordamerikas im Außenhandel seiner südlichen Nachbarn ab. Damals genau so wie heute bot sich die Differenzierung der lateinamerikanischen Außenhandelsbindungen als beste Lösung dar, und darunter stand — unl steht — die Rückorientierung nach E_uropa aa erster Stelle. Daß dieser Pro zeil in Lateinamerika in Gang gekommen ist — darauf beruhen unsere jüngsten Exporterfolge, deshalb nannten wir Lateinamerika einen neuen Handelspartner, un4 das Ist auch in Zukunft unsere Chance. Haltes wir sie fest und nutzen wir sie aus, mit allen Micteln des privaten und des staatlichen Unternehmungsgeistes! Alfred Schneider