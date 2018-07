Von W. Renner

Kürzlich kam in Homberg am Niederrhein ein siamesisches Zwillingspärchen auf die Welt. Die beiden Kinder sind (aus einem Bildbericht in Nr. 27 der illustrierten Zeitschrift „Der Stern“ kann man es ersehen) an den Köpfen zusammengewachsen, leben und scheinen such zu gedeihen.

Für die Entstehung siamesischer Zwillinge (die darum „siamesisch“ genannt werden, weil die ersten von der Wissenschaft genau beobachteten zusammengewachsenen Zwillinge – sie lebten von 1811 bis 1874 – Siamesen waren) gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn eine befruchtete Eizelle sich mehrfach geteilt-hat und sich das von ihr gebildete Zellhäufchen vollständig teilt, entstehen sogenannte eineiige Zwillinge. Wenn diese Teilung unvollständig vor sich gegangen ist, jedoch einen gewissen Grad erreicht hat, so können siamesische Zwillinge entstehen. Je nach dem Ort des Zusammenbleibens sind sie dann entweder am Scheitel, an den Seiten des Kopfes, an der Stirn, am Gesäß, an der Brust, Bauch oder auch am seitlichen Körper zusammengewachsen. Es gibt aber auch unvollständige Doppelbildungen, wo nur Teile eines zweiten Körpers sich entwickeln, sei es ein Ober- oder Unterkörper, der mit dem ersten in Verbindung steht. Manchmal haben siamesische Zwillinge zusammen nur zwei Arme bei vier Beinen, manchmal zwei Beine bei vier Armen. Es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt und an welcher Stelle sich ein Teilkeim abgeschnürt hat.

Die zweite Möglichkeit zur Entstehung solcher Wesen besteht darin, daß sich getrennte Fruchtkeime zu einer gewissen Zeit zusammengelegt haben, daß also von der Natur als echte Zwillinge gedachte Menschen im Mutterleib zusammenwachsen. Es ist manchmal auch für den erfahrenen Arzt schwer, zu entscheiden, auf welche Weise eine Doppelbildung entstanden ist. Ehe man an eine operative Trennung denken kann, muß in beiden Fällen vorher geklärt werden, ob wirklich die lebensnotwendigen Organe in jedem der Zwillinge vorhanden und so gut ausgebildet sind, daß jeder für sich lebensfähig ist.

Das Schicksal dieser Doppelmenschen wurde also schon zu einer ganz frühen Zeit im Mutterleib entschieden, zu einer Zeit, da sie erst kleine Zellhäufchen waren. Aus welchen Ursachen die Natur diese Abwegigkeit vollbringt, weiß man aber nicht. Ob es Krankheiten sind, die die Mutter in der frühen Schwangerschaft durchmacht? Ob es besondere Verhältnisse in der Gebärmutter und den Eihäuten waren? Man kann es nicht entscheiden. Im allgemeinen neigt man heute dazu, „Mutationen“ anzunehmen, das heißt Schädigungen in den Chromosomen der Ei- oder Samenzellen, deren Vereinigung zur Entstehung dieses menschlichen Lebens geführt haben. Solche Mutationen sind an sich nicht selten. Aber auch über ihr Zustandekommen weiß man nur Bruchstücke. Man weiß, daß eine Reihe von Giften und Strahlen sie bewirken können, aber sie treten auch oft „spontan“ auf. Mit dem Wort spontan ist aber im Grunde nur gesagt, daß man die Ursache nicht kennt.

Im Tierexperiment kann man Doppelbildungen bei Fröschen und Seeigeln und einer Reihe anderer Tiere (sogar bei Enten) experimentell erzeugen. Ja, man weiß sogar genau die Zeit und den Ort, an welchem man eingreifen muß, um eine bestimmte Art von Doppelbildung zu erzielen. In dem berühmten Rouxschen Versuch wurde ein Teil eines Amphibienkeimes mit einer erhitzten Nadel zerstört, und es entwickelte sich ein unvollständiges Lebewesen, dem der Körperteil fehlte, dessen Anlage zerstört worden war. Wenige Jahre später zeigte Driesch, daß, wenn man einen solchen Teil dann völlig vom Restkeim entfernt, der Restkeim die Möglichkeit hat, doch noch ein vollständiges Lebewesen zu entwickeln. Damit hatte er bewiesen, daß im Keim nicht alle Anlagen schon fest determiniert sind, sondern daß der Keim mehr Möglichkeiten hat, als er im allgemeinen entwickelt. Ja, sogar aus einem kleinen Teil eines Eies kann sich unter geeigneten Versuchsbedingungen ein ganzer Zwilling entwickeln. Durch geeignete Abschnürungen von Molchkeimen in gewissen Entwicklungsphasen erzielten dann Spemann und seine Schüler doppelköpfige Molche und andere Doppelbildungen. Wie die Art des Reizes war, der angewandt wurde, ob mechanisch, physikalisch oder chemisch, schien zunächst gleichgültig zu sein. Später erkannte man, daß es letzten Endes immer chemische Reize sind, die wirksam werden.

Diese Versuche zeigen, wie mannigfach die Einflüsse sind, die störend auf die Entwicklung eines werdenden Lebens einwirken können, und wie die Natur sich weitgehend bemüht, das Leben und die Form des entstehenden Individuums zu wahren. Daß sie immer wieder bei einer gewissen Art von Freiheit der Keime trotzdem die vorherbestimmte Art von Leben entwickelt, bleibt trotz vieler Arbeiten und vieler interessanter Ergebnisse auf dem Gebiet der Entwicklungslehre ein unerklärliches Geheimnis.. Es gibt Naturphilosophen, die darin, neben den erklärbaren physischen Kräften, die hier stets wirksam sind, eine nicht physische Ordnungskraft annehmen. Ob diese Kraft wohl auch bewirken wird, daß den unglücklichen Wesen nicht nur Neugierde, sondern auch wirkliche Hilfe entgegengebracht werden wird?