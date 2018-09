Die wirtschaftliche Lage der deutschen Sektindustrie wird gekennzeichnet durch einen allgemeinen Umsatzrückgang. Während im Jahre 1949 noch 6 707 000 Flaschen Sekt verkauft würden, waren es 1950 nur 6 355 952 Flaschen. Das bedeutet einen Rückgang von 5,23 v. H. Daran konnte auch die Steigerung des Exports auf 63 884 Flaschen nichts ändern, sie zeigt hingegen nur, daß der Absatz auf dem innerdeutschen Markt noch rückläufiger war.

Wer kauft heute eigentlich Sekt, dieses Getränk, auf dem noch immer der Kriegszuschlag von 3 DM je Flasche lastet? Eine interessante marktanalytische Untersuchung der Mainzer Sektkellerei Chr. Adt. Kupferberg & Co., die diese in Form einer Umfrage im vergangenen Jahre veranstaltete und deren Ergebnisse jetzt vorliegen, gibt hierüber Aufschluß Der meiste Sekt (26 v. H.) wird von Frauen (Hausfrauen) in Feinkostgeschäften gekauft und zu Hause getrunken. Den Genuß im Lokal scheut man aus zwei Gründen: einmal stößt man sich an den hohen Preisen, zu denen noch die örtliche Getränkesteuer kommt, und zum anderen „geniert“ man sich. An zweiter Stelle in der Reihe der Sekttrinker stehen mit 14 v. H. selbständige Kaufleute. Mit Abstand folgen dann die Angehörigen der freien akademischen Berufe (6 v. H.) und die Künstler (5 v. H.). Beachtenswert ist der Anteil der Handwerker am Sektverbrauch: mit 4 v. H. stehen sie vor den mittleren Beamten, die mit 3 v. H. vertreten sind, während die unteren Beamten sogar nur einen Anteil von 0,4 v. H. haben.

73 v. H. aller Befragten, zu denen auch Angestellte, Gastwirte, Studenten und Arbeiter gehören, leisten sich Sekt nur zu besonderen Gelegenheiten; die übrigen genehmigen sich ein Fläschchen auch schon mal „außer der Reihe“. Die wiederholt von allen Seiten geforderte Aufhebung oder Ermäßigung des Kriegszuschlages auf Sekt würde dieses Bild aber wesentlich ändern und nicht nur der Sektindustrie, sondern auch dem Weinbau helfen. -ws.