Von Christian E. Lewalter

Vielleicht ist dies die beunruhigendste Tatsache unserer Jahrzehnte: daß im modernen Abendland die Denkformen sich von den Lebensformen abgelöst haben und ihnen uneinholbar voraufzueilen scheinen. Die Physik hat sich von der Deichsel der Anschauung freigemacht und ist in die Sphäre der reinen Begrifflichkeit entschwunden – auf Nimmerwiedersehen, wie es anmuten mag, wenn man ihre theoretischen Resultate betrachtet. Aber mit einemmal ist sie wieder mitten im Leben, wie der Tod selbst: als Atombombe demonstriert sie, schauerlich genug, den nicht abgerissenen Kontakt des abstrakten Denkens mit der Wirklichkeit.

Das ist gewiß beängstigend. Aber es trägt seinen Trost in sich. Wenn die exakte Theorie so reale Konsequenzen haben kann, so zeigt das, daß sie in der anschaubaren Realität – unserer Wahrnehmungswelt mit ihren Farben, Düften und sinnlichen Reizen – wohl Zerstörungen anrichtet, sie aber eben dadurch auch als gleich wirklich gelten läßt. Und nun käme es für den Europäer nur darauf an, in einem kardinalen Punkte umzulernen: er sollte sich nicht mehr verpflichtet fühlen, die Wahrnehmungswelt als einen vorläufigen, von der Naturwissenschaft als „subjektiv“ enthüllten Schein aufzufassen, sondern er sollte sie – und mit ihr die Kunst – wieder als unmittelbare Offenbarung der Wahrheit ernst nehmen. So ernst wie es die asiatischen Kulturen, Indien und China voran, von jeher getan haben, bei denen der Einklang von Denkformen und Lebensformen noch erhalten ist und die den „Verlust der Mitte“ nicht zu erfahren brauchten, weil ihnen die Mobilisierung des Logos, diese weltgeschichtliche Tat des abendländischen Geistes, erspart blieb.

Das Überlegenheitsbewußtsein des „Westens“ gegenüber dem Orient (im weitesten Sinne) hat seinen guten Grund und seine fatale Unwahrheit: es darf sich auf die Leistungen der wissenschaftlichen Erkenntnis berufen, auf die Rationalität seines Denkens, das die Technik, die Organisation und den Fortschritt zur Weltwirtschaft und Weltpolitik hervorgebracht hat. Aber es hat bei diesem Fortschreiten von den Griechen bis zur Gegenwart das eingebüßt, was in den östlichen Kulturen bewahrt blieb, und geriet bei der Jagd nach der vollkommenen Wahrheit in die Lage des Hasen der Fabel, der atemlos am vermeintlichen Ziel ankommt und dort den „Swinegel“ ausgeruht vorfindet.

Gerade jetzt ist der kritische Augenblick, die beiden Kultursysteme in einer radikalen Besinnung zu konfrontieren und auf den Punkt zu kommen, wo Ontologie und große Politik, reine Theorie und globale Praxis zusammenhängen. Die Entdeckung dieses Punktes, ein wahrhaft archimedischer Schritt, ist dem amerikanischen Gelehrten F. S. O. Northrop gelungen. Sein Buch „Begegnung zwischen Ost und West“ (deutsch von G. Herding, Nymphenburger Verlagshandlung, München, 470 S., 16 Taf.) gehört daher zu jenen wenigen, von deren Lektüre sich niemand dispensieren dürfte, der aus der Verwirrung der gegenwärtigen Weltstunde herauszufinden wünscht. Ja, es übertrifft an Wichtigkeit selbst noch die Konzeptionen Arnold J. Toynbees, weil es von der Beschreibung der Kulturen fortgeht zu einer Analyse ihres Wahrheitsgehalts und zu einer methodischen Korrektur am rationalen Prinzip des „Westens“, die dennoch von dessen Energie nichts preisgibt und nur seine Alleingültigkeit, seine Katholizität sozusagen, mit zwingenden Gründen bestreitet.

Die Wahrnehmungswelt, als „ästhetisches Kontinuum“ den unbefangenen Sinnen gegeben und durch Beobachtung und Kunst wohl differenziert, aber nicht zum Schein abgewertet, und die durch Gedanken erreichte Welt des exakten Begriffes, das „theoretische Kontinuum“ – sie sind, wie Northrop zeigt, nicht auseinander abzuleiten und schließen einander nicht aus. Die nicht unlösbare Aufgabe wäre, jenes im Osten, dieses im Westen vor Überforderung zu warnen und dadurch jene Bescheidenheit herbeizuführen, die die Voraussetzung für ein wirklich universales „World Understanding“, ein versöhntes Verständnis der bislang widerstreitenden Kulturen ist.

Die Konkurrenz zwischen mathematisch-naturwissenschaftlicher und sinnlich – künstlerischer Welterfahrung verliert durch Northrop ihr Tödliches. Und das ist kein bloß theoretischer Ertrag. Denn der Platonismus, für den das Sinnliche keine Wahrheit in sich selbst hat, wirkt außer im rationalistischen Stolz der westlichen Allgemeinbildung auch in den christlichen Theologien, im Verhältnis des weißen Mannes zu den farbigen Rassen, in der Überschätzung der Staaten – und im Sowjetsystem, das der verhängnisvollste aller Einbrüche des Abendlandes in den Orient ist und den ihm gern beigelegten Namen „Osten“ nur wie zum Hohn trägt.