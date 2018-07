Meine Mutter lachte, die ganze Stadt lachte. Aber ich war neun Jahre alt und begriff nicht, was verkehrt an diesen Leuten war. Sogar die schrecklichen Kosenamen klangen mir wie eine Verheißung, und jeden Sonnabend ging ich hin. Dann sagte Tante Süßing: „Setz dich, jetzt, mußt du etwas einnehmen“, und gab mir, auf Zucker ein paar Tröpfchen Baldrian. Nun hielten wir beide, sie und ich, die Luft an, und sie meinte feierlich: „Das ist gesund!“, worauf ich schluckte. Ich wußte genau, wenn ich dann noch mit Melissengeist gegurgelt hatte, durfte ich Kuchen essen.

So gegen Abend kam immer Onkel Liebing nach Hause. Süßing sagte: „Liebing, entspanne dich!“ und brachte eine große Schüssel Wasser, dahinein mußte er die Füße halten. Manchmal bekam er auch ein dunkles Tuch über und atmete Kamillendämpfe, seine Stimme klang dann herrlich hohl. Oder er schummte Formamint. Er bekam nie die gleiche Medizin wie ich, das fand ich auch so interessant.

Sie hatten einen Teewagen mit drei Etagen. In der obersten standen Dutzende von Fläschchen mit Hoffmannstropfen, Rizinus, Akonit und Tonicum. In der mittleren waren die Tütchen, Fenchel und Salbei und Pfefferminz – und Beerentraubenblättertee. In der untersten lagen die Glasröhrchen mit Eumed und Aspirin, Gardan und Trineral, Pyramidon und Treupelschen Tabletten.

Ich habe keine Ahnung, wie das Haus möbliert war, meine nur immer, die Apothekenluft zu riechen. Und höre Süßings sanftes Raunen: „Fünf Uhr, Liebing, du mußt deine Kohlekomprette nehmen!“, und er sagte zu ihr: „Süßing, was machen wir denn mit diesen Kopfschmerzen? Hast du sie schon? Nein, sie sind erst im Kommen, Süßing, ja? Dann versuch’s doch mal mit einem Löffelchen Tonicum!“ Ich dachte, es wäre ihre Religion, aus Fläschchen und Schachteln zu leben, und es sei besonders gut.

Einmal war große Aufregung. Tante Süßing sagte, sie müsse ins Krankenhaus, damit der befreundete Arzt ihr Nervophyll verschriebe, und Onkel Liebing sei daheim geblieben, um sie zu begleiten. Mir fällt jetzt erst ein, daß Liebing diesen Grund im Amt auch wirklich angegeben haben muß, denn wir sind eine Kleinstadt, und niemand kann sich krank melden und dennoch auf die Straße.

Sie gingen nie einzeln. Nur ins Büro lief Liebing leider allein. Wenn Süßing ihn dahin begleitet hätte, hätte sie doch allein zurück gemußt. So nahm er wohl oder übel als Mann dies eine Alleine auf sich. Sonst gingen sie aber nie allein. Sie hatten die gleiche bleiche Haut und erröteten nur und sahen robuster aus, wenn sie einander erblickten.

An diesem Tag durfte ich mit. Wir mußten über die Königsallee, unsere größte und lauteste Straße. Ich machte Fez mit den Hunden und veranstaltete Mutproben, indem ich über den Damm rannte und in einer Rekordzeit zwischen allen Autos und Fahrrädern zurück, denn sie achteten überhaupt nicht auf mich. Sie gingen sehr langsam. Sie gingen sehr fest eingehakt. Plötzlich wurde mir unheimlich. Ich zog die Schultern ein und marschierte wie auf einem Kreidestrich hinter Liebing und Süßing her. Sie blickten immerzu nach rechts und links, als dächten sie an ihre eigenen, zermalmten Leichen. Also tat ich es auch. Unsere Köpfe rotierten vor Angst. Wenn ein Laster kam, drückten wir uns an die Häuserwand, die warm von Sonne war, und standen still, bis er vorüberbrauste. Ich hatte plötzlich das Gefühl, das Leben sei ein mörderischer Kampf. Ich vergaß, daß ich ja immer auf der Königsallee spielte, und das sehr gern. Die Königsallee wurde die Hölle.