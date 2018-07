Der Bundestag hat die Strafrechtsnovelle, über die wir bereits in der vorigen Ausgabe berichteten, in dritter Lesung angenommen. Durch sie werden die Bestimmungen über Hoch- und Landesverrat, die nach Kriegsende von den Alliierten aufgehoben worden waren, dem Strafgesetz wieder eingefügt. Neu hinzugekommen sind wesentliche Ergänzungen unter dem Titel der „Staatsgefährdung“. Diese nunmehr beschlossene Straf rechtsnovelle hat nicht nur Einfluß auf den Bestand der Bundesrepublik, sondern sie kann auch die in ihr herrschenden Gründsätze der Demokratie verändern.

Seit etwa drei Jahrzehnten versucht man in einer Reihe von Ländern unter Aufrechterhaltung einer freiheitlichen Verfassung das politische Strafrecht zu erweitern, das heißt jene Bestimmungen auszudehnen, die auf den Schutz des Staates selbst gerichtet sind. Diese Versuche tragen einer Entwicklung Rechnung, die etwa nach dem ersten Weltkrieg begann. Während nämlich im 19. Jahrhundert die Bindung des Individuums an die Nation ständig zunahm, traten von da an immer stärker andere, weltanschauliche Bindungen an ihre Stelle, und zwar nicht nur bei einzelnen Nihilisten, Anarchisten und ähnlichen Personen, sondern bei ganzen Gruppen der Bevölkerung. Damit war das Problem der Loyalität des Bürgers dem Staat gegenüber ganz neu und überaus drohend gestellt.

Die Kommunisten, deren Loyalität einer fremden Macht gehört, müssen automatisch der eigentliche Gegenstand jeder Gesetzgebung zugunsten des Staatsschutzes außerhalb der Sowjetunion und ihrer Satelliten sein. Dieses Problem stellt sich jedem Regime, der Demokratie ebenso wie der Diktatur; nur hat es die Diktatur ungleich leichter, ihr Ziel zu erreichen, weil sie unter Preisgabe des Rechtsstaates sich nicht auf eine Strafdrohung beschränken muß, sondern auch präventive Maßnahmen und gewalttätige Einschüchterungsversuche unternehmen kann. So kommt es, daß der Inhalt des ersten deutschen Republikschutzgesetzes, das 1932 von Schleicher in das Strafgesetz eingefügt wurde, nicht nur im Hitlerstaat mit Verschärfungen beibehalten worden ist, sondern jetzt, nach vorübergehender Aufhebung durch die Besatzungsmächte, neu formuliert und erweitert, auch ein Teil der Gesetzgebung der demokratischen deutschen Bundesrepublik geworden ist.

Der Staatsschutz ist offenbar ein ebenso unvermeidlicher wie schwieriger Prozeß für jede Demokratie. Während in der Diktatur die Beseitigung der Opposition und der staatsbürgerlichen Freiheit der Hauptinhalt des Regimes ist, erhebt sich in der Demokratie die Frage, ob beim Schutz der Freiheit nicht schon soviel Freiheit verlorengeht, daß der Rest nicht mehr schutzwürdig ist. Soweit geht die jetzt vom Bundestag beschlossene Strafrechtsnovelle allerdings noch nicht. Ihr materieller Inhalt ist den Forderungen der Rechtsstaatlichkeit noch angepaßt und sichert eine rechtsstaatliche Prozedur, indem sie die Verwaltung zugunsten der Gerichte bei der Verfolgung politischer Delikte ausschließt. Trotzdem ist es nötig, einige Einwände zu erheben. Wir, haben bereits in der Ausgabe vom 12. Juli angedeutet, daß manche Delikte ungenügend definiert sind. So heißt es etwa im § 187a: „Wird gegen eine im politischen Leben des Volkes stehende Person öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreitung von Schriften, Schallaufnahmen, Abbildungen oder Darstellungen eine üble Nachrede (§ 186 Strafgesetz) aus Beweggründen begangen, die mit der Stellung des Beteiligten im öffentlichen Leben zusammenhängen, und ist die Tat geeignet, sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren, so ist die Strafe Gefängnicht nicht unter drei Monaten. Eine Verleumdung (§ 187) wird unter den gleichen Voraussetzungen mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.“ Da die Gesetzgebungsorgane, die Regierungen und die Verfassungsgerichte und ihre Mitglieder schon in einem anderen Paragraphen geschützt sind, erhebt sich die Frage, wer eigentlich „im politischen Leben des Volkes“ steht, warum für diese Personen eine rechtliche Sonderstellung geschaffen wird, und wann. ihr „öffentliches Wirken erheblich erschwert“ sein soll. Üble Nachrede ist, da sie, im Gegensatz zur Verleumdung, nicht „wider besseres Wissen“ erfolgt, doch eigentlich eine Art Fahrlässigkeitsdelikt. Schwere Strafen auf üble Nachrede können daher dazu führen, die Kritik, wegen des allzugroßen Risikos, überhaupt zum Schweigen zu bringen. Da aber die Kritik ein Fundament der Demokratie ist, zeigt sich hier gleich, welche Gefahren mit der Erweiterung des politischen Strafrechts verbunden sind. Der Paragraph ist allerdings auch nicht vom Bundestag erfunden. Er stammt, dem Sinne nach, aus einer Notverordnung des Reichspräsidenten Hindenburg vom 8. Dezember 1931 und wurde 1934 noch durch Hitlers Heimtückegesetz ergänzt ...

Ein anderes Beispiel: Dem § 100, der den Verrat von Staatsgeheimnissen unter Strafe stellt (Landesverrat), wurde in der dritten Lesung folgender Absatz angefügt: „Ein Abgeordneter des Bundestags, der nach gewissenhafter Prüfung der Sach- und Rechtslage und nach sorgfältiger Abwägung der widerstreitenden Interessen sich für verpflichtet hält, einen Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Bundes oder eines Landes im Bundestag oder in einem seiner Ausschüsse zu rügen, und dadurch ein Staatsgeheimnis öffentlich bekanntmacht, handelt nicht rechtswidrig, wenn er mit der Rüge beabsichtigt, einen Bruch des Grundgesetzes oder der Verfassung eines Landes abzuwehren. Das heißt mit anderen Worten, daß den Abgeordneten des Bundestags das Privileg des Verrats von Staatsgeheimnissen zusteht, wenn sie nur behaupten, in der Absicht zu handeln, einen Verfassungsbruch zu verhindern. Da die Behauptung einer solchen Absicht schwer zu widerlegen sein dürfte, kann die Bestimmung dazu führen, daß gewisse Nachrichten, die man sonst unter schwerer Strafandrohung über die Zonengrenze hätte schmuggeln müssen, nunmehr straffrei im Bundestag öffentlich verkündigt werden können. Bei der Formulierung ist vermutlich an die Verhinderung eines Staatsstreichs der Mehrheit durch die loyale Opposition gedacht worden, deren Vertreter im Parlament eine ciceronianische Anklagerede halten sollen, in Wirklichkeit wird jedoch der illoyalen Opposition ein Freibrief ausgestellt.

Der Kern und das Neue der Strafrechtsnovelle aber ist der Abschnitt über die Staatsgefährdung. Darin wird versucht, alle die Tatbestände zu erfassen und für strafbar zu erklären, welche die Technik des Kalten Krieges ausmachen, die Sabotage, den politischen Streik, den illegalen Nachrichtendienst, die Verleitung der Beamten zur Pflichtverletzung; den Import von Propagandamaterial und ganz allgemein die Koalition zum Zwecke eines Umsturzes. In diesem Agenten-Gesetz, das sich teilweise auf das Muster eines schweizerischen Gesetzes stützt, sind die Erfahrungen, die man mit der Opposition totalitärer Parteien in den letzten dreißig Jahren gemacht hat, gründlich verwertet worden. Um Erfolg zu haben, braucht man freilich dennoch mehr als nur ein Gesetz –: einen Apparat, der die Verletzungen des Gesetzes feststellt und die Vorarbeiten für die Strafverfolgung leistet, das heißt – unter welchem Namen auch immer – eine politische Polizei. Denn schließlich können nicht die Richter des Bundesgerichts oder der Oberlandesgerichte hinter den kommunistischen Agenten herlaufen und sie festnehmen. Darin liegt nun abermals eine Gefahr. Der staatsschützende Apparat wird nämlich erfahrungsgemäß seinerseits versuchen, für sich die Befugnisse zu erlangen, welche die Strafrechtsnovelle wohlweislich den Gerichten vorbehalten hat. Wenn dies geschieht, ähnelt die Demokratie dann schon wieder verzweifelt dem sogenannten Polizeistaat, der ja in erster Linie darauf beruht, daß zur Verteidigung der Staatssicherheit gerichtliche Befugnisse auf Verwaltungsbehörden übergehen, die dann einen rücksichtslosen präventiven Gebrauch von ihnen machen, dem zuerst die illoyale und bald darauf auch die loyale Opposition zum Opfer fallen. Dies zu vermeiden, erscheint zunächst einfach, indem man die Vollmachten der Exekutivbehörden aufs engste begrenzt. Es wird aber schwierig, wenn die illoyale Opposition sich nicht fügt und der gesetzlichen Strafdrohung nicht weicht. Dann wächst die Versuchung, rechtsstaatliche Sicherungen zugunsten einer wirksamen Strafverfolgung zu opfern. Damit beginnt die Krise der Demokratie. Denn der Rechtsstaat ist nur allzuleicht gefährdet, wenn er genötigt ist, die Freiheiten, die er gewährt, mit Gewalt zu verteidigen. W. F.