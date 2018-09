In Kaesong wurden nach dreitägiger Unterbrechung die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen der UNO-Delegation und den Kommunisten wiederaufgenommen. Die Verhandlungen waren unterbrochen worden, weil die Kommunisten 20 Pressevertretern der UNO-Staaten auf der Straße nach dem Verhandlungsort die Durchfahrt verweigert hatten. Daraufhin hatte den UNO-Oberbefehlshaber, General Ridgway, den Kommunisten mitgeteilt, daß er die Waffenstillstandsbesprechungen nur in einer völlig neutralens Atmosphäre fortsetzen wolle. Er forderte eine Neutralisierung Kaesongs sowie Bewegungsfreiheit für je 150 Personen beider Parteien in diesem Gebiet. Die Kommunisten nahmen die Bedingungen an.

An der gesamten Korea-Front kam es im Laufe der Vergangenen Woche nur zu geringer Gefechtstätigkeit. Eine Anzahl leichter kommunistisches Angriffe wurden von den alliierten Truppen abgewiesen.

Der amerikanische Außenminister Acheson erklärte auf einer Pressekonferenz, seiner Ansicht nach müsse die Demarkationslinie bei einem Waffenstillstand in Korea eher entlang der gegenwärtigen Front als am 38. Breitengrad gezogen werden.

Die iranische Regierung nahm ein Angebot Präsident Trumans an, seinen außenpolitischen Berater Harriman zu einer Besprechung über die Lage im britisch-iranischen Ölkonflikt zu entsenden. Harriman traf am 15. Juli in Teheran ein. Seine Ankunft löste blutige Unruhen aus? Zwischen Kommunisten und Anhängern der „Nationalen Front“ des persischen Premierministers Mossadeqs kam es auf dem Parlamentsplatz zu Zusammenstößen. Dabei wurden mehrere Personen getötet. über Teheran wurde der Belagerungszustand verhängt.

In Washington und London wurde der Entwarf des japanischen Friedensvertrages veröffentlicht. In dem Vertrag ist vorgesehen, daß Japan die volle Souveränität und das Recht auf Selbstverteidigung erhält und Abkommen über die Stationierung ausländischer Streitkräfte auf seinem Hoheitsgebiet abschließen kann. Auf Formosa, Korea und seine früheren pazifischen Besitzungen und Mandate soll Japan verzichtete Die Alliierten wollen keine Reparationsforderungen stellen. Beschränkungen der japanischen Industrie sind nicht vorgesehen. Der endgültige Friedensvertrag soll im September in San Franzisko unterzeichnet werden. Zwischen den USA und Japan ist ein Abkommen vorgesehen, das es Amerika gestattet, nach Unterzeichnung des Vertrages in Japan Stützpunkte zu unterhalten und Truppen zu stationieren.

In allen unter kommunistischer Herrschaft stehenden Ländern soll eine neue, von Rom unabhängige katholische Kirche gegründet werden, wird aus dem Vatikan berichtet. Die neue Kirche soll den Namen „Orthodoxe Kirche des lateinischen Ritus“ erhalten und vom Moskauer Patriarchen abhängig sein.