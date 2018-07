Das ist das Ende vom Anfang 8, so naiv optimistisch schließt der unter Leitung von vier Wissenschaftlern hergestellte kühne amerikanische Farbfilm "Endstation Mond", ein Dokumentarund Werbefilm, der die in Betracht kommenden USA Dollarkönige ermutigen soll, den Bau einer Weltraumrakete zu finanzieren; denn "wer zuerst Besitz vom Mond nimmt und damit die Raketenabschußbasis besitzt, "wird die Erde beherrschen", Daß dies der Anfang vom Ende sein könnte, nun, um solche ängstlichen Einwände kümmerte sich der Film nicht weiter. Er schildert in sachlicher und einfacher, jedem Laien einleuchtender Form die Möglichkeit einer Weltraumfahrt zum Mond uad ist sogar von den Männern der Wissenschaft anerkannt worden, die auf der internationalen Tagung der Weltraumforscher diesen Film im vorigen Jahr in Paris zum erstenmal sahen. Ein eingeblendeter lustiger Zeichentrickfilm erläutert spielend die komplizierten wissenschaftlichen und technischen Vorgänge und überzeugt auch die Finanziers. Restlos gewonnen werden sie allerdings erse s als ein General säe anfeuert, es gelte eine strategische Schlüsselstellung zu erobern.

Es ist keine Jules Yerne- und keine H G Wells Utopie mehr. Das Experiment kann nach den Planen der Weltraumforscher in fünf oder fünfundzwanzig Jahren gelingen, wenn sich die Geldgeber finden. Im Film bezahlen sie alles, und daß Rakete wird gebaut. Sie startet mit vier Mann Besatzung, und sie erreicht den Mond, Es wird, auch für den Zuschauer, kein betäubendes Abenteuer daraus, denn alles wickelt sich nach dem exakten Uhrwerk der Technik und in der nüchternen Sphäre des Militärs ab, in der klare Befehle gelten und das Erlebnis der Schwerelosigkeit, die Wunder des Weltalls nur auf de$ Dümmsten, den vierten Mann der Besatzung, einen gewissen Eindruck machen. Sind es Snobs, die in diesem ersten Weltraumschiff sitzen? Es sind Spezialisten, die nur ihren Auf trag erfüllen und, auf dem Mond eben ausgestiegen, von, keinem Zweifel angekränkelt, unerschüttert angesichts der Kraterwüsten der Mondlandschaft die naive Proklamation zur Erde senden: "Im Namen der Völker der Erde ergreifen wir Besitz vom Mond Nachdem die Besatzung noch Gelegenheit hat, sith gegenseitig einigen Edelmut zu beweisen, fliegt die Rakete wieder zurück. Wird es sich wirklich so abspielen in fünf oder fünfundzwanzig Jahren? Die Dichter und Utopisten jedenfalls mögen schweigen, sie haben unsere Phantasie zu sehr aufgeregt. In London wurde in diesen Tagen ein anderer Film "Forward a Century" uraufgeführt, der den Fortschritt der Technik bis zum Jahre 2051 vorwegnimmt und Trips zum Mars und zur Venusals "ganz üblich" demonstriert. Ein englischer Wissenschaftler, de das Jahr 2051 als Beginn des "Zeitalters der denkenden Maschine" bezeichnet, hat auch diesen Film gebilligt. Anfang oder Ende — wir haben noch etwas Zeit uns vorzubereiten (Bali, Hamburg). Erika Müller Mannheim, im Juli Als "mutigsten Film des Jahres" hat man kürzlich in Amerika "N o sad songs for me" (Singt mir keine Trauerlieder!) bezeichnet. Die Krebskrankheit, sonst für Hollywood tabu, wird darin bei Namen genannt, und einmal erklärt ein Arzt: wenn mannicht soviel Geld für Vernichtungswaffen ausgäbe, würde die ärztliche Wissenschaft schon längst ein Mittel gegen den Krebs gefunden haben. In der deutschen Synchronisation hat man das Wort "Krebs" wieder schamhaft verschwiegen und jenen ärztlichen Aussproich erheblich abgeschwächt. Das Ganze ist jetzt unter dem Courths Mahler Titel "Mein Glück in deine Hände" zu sehen.

Eine Frau erfährt, daß sie —unheilbar — " sterben muß. Sie erzählt ihrem M ann und ihrem Kind nichts davon, sondern bereitet beide unauffällig auf die Selbständigkeit und das Alleinsein vor. Als sie in der Assistentin ihres Mannes einen guten, wertvollen Menschen erkennt, zieht sie sie in ihr Haus, um ihr Glück in deren Hände zu legen. Das alles geht zwar noch immer nicht ganz ohne Traumfabrik ab, wirkt noch allzusehr als "n Schönheit sterben". Auch pflegen die physischen und psychischen Qualen einer im letzten Stadium Krebskrankenetwas anders auszusehen. Was aber den Film erfreulich macht, ist nicht sosehr der "Mut" als die vorbildlich saubere menschliche Haltung. Der Regisseur Rudolf Maie, seit mehr als einem iVierteljahrhundert einer der besten Kameramänner der Welt, hat den Film ganz auf den optischen Ausdruck gestellt und die psychischen Regungen filmisch zu verciefeh gewußt, U. Seeimann Eggebert.