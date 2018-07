Die Geschichte legt die Zukunft nicht fest, sie untersucht die Vergangenheit und beschreibt die Erbfaktoren An diesen Satz im albschließenden Kapitel seines meisterlichen Buches "Die Geschichte Frankreichs" (Rascher Verlag, Zürich, 686 S, Leinen 28 50 DM) hat sich nicht nur Andre Maurois selbst gehalten; auch Michael Prawdin dessen Arbeit über Dschingis Chan und sein Erbe zwischen den beide Weltkriegen viele Auflagen erreichte) nahm ihn zum Leitmotiv seines neuen, in der Deutschen Verlagsanstalt, Stuttgart, erschienenen Buches über "Rußland" (381 S, 4 Karten, Leinen 12 80 DM). Beide aber verraten die Modulationsfähigkeit dieses Satzes. Prawdin enthält sich möglichst der Versuchung, aus der Vergangenheit in die Gegenwart des russischen Kolosses herüberzuspielen. Diese Konsequenz, um derentwillen er die acht Jahrhunderte währende Ausprägung des russischen Januskopfes überhaupt beleuchtete, überläßt er dem Leser zu ziehen. Was denn auch ohne Anstrengung an Hand der greifbaren Fakten geschehen kann. Die durch orientalische, asiatische und endlich europäische Fermente gebundene Völkermasse war in ihren Wesenszügen ausgeprägt beim Tode Peters des Großen. Hier verhält Prawdin mit seiner zeitlich exakt geführten Analyse, deren entscheidendes Ergebnis zu sein scheint: Das russische Volk war nie eine Masse von stillen Duldern; es hat im Gegenteil durch sein Aufbegehren gegen den Zwang und die Unterdrückung das Staatsschiff immer wieder auf

