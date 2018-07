In St. Wendel im Saargebiet wurde am Sonntag unser Mitarbeiter Prinz Hubertus zu Löwenstein von der Hoffmann-Polizei unter dem Vorwand festgenommen, er habe versucht, ohne Genehmigung unter freiem Himmel eine Rede zu halten. Der Vorwand wurde nach der Vernehmung fallengelassen, die Begleiter des Prinzen wurden, in Freiheit gesetzt. Prinz Löwenstein selbst blieb weiter in Haft, nunmehr mit dem Hinweis auf einen Artikel über das Saargebiet den er kürzlich („Die Zeit“ Nr. 22) veröffentlicht hatte.

Wenn die Saarregierung es sich herausnimmt, deutsche Journalisten, die weder im – Saargebiet wohnen, noch dessen sogenannte Staatsangehörige keit besitzen, für Artikel zur Verantwortung zu ziehen, die sie außerhalb des Saargebietes geschrieben und veröffentlicht haben, so muß man daraus schließen, daß J. Hoffmann eine Art von strafrechtlicher Rechtseinheit zwischen dem Saargebiet und der Bundesrepublik herzustellen wünscht. Das wird zwar schwerlich dazu führen, daß die aus der Angst vor dem Volk geborenen Zensurvorschriften der Saarregierung in Westdeutschland gültig werden, wohl aber könnten die vom Bundestag soeben in das Strafgesetz eingefügten Bestimmungen über Hoch- und Landesverrat sowie über Staatsgefährdung auf das Saargebiet angewandt werden. Von diesen Strafbestimmungen aber trifft so gut wie jede auf Johanne? Hoffmann und seine Minister zu. Vielleicht war es auch diese Überlegung, die ihn diesmal ganz gegen seine sonstige Gewohnheit dazu veranlaßte, den Gefangenen alsbald wieder auf freien Fuß zu setzen. Tgl.