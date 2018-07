Der Juli 1951 wird ein äußerst entscheidungsvoller Monat für das Volk der Vereinigten Staaten werden. Die Geschichte wird feststellen, ob wir in diesem Monat das Notwendige getan haben, um unseren schicksalhaften Auftrag als das größte Bollwerk der Freiheit zu erfüllen.“ Mit diesen Worten begann Charles E. Wilson, der „Wirtschaftszar Amerikas“, eine Rundfunkansprache an das amerikanische Volk, die – wenige Tage nach der Veröffentlichung seines zweiten Vierteljahresberichtes – eine für den „einfachen Mann“ verständliche Form dieses Reports war.

Wilson hat die Befürchtung, daß die bevorstehenden Kongreßentscheidungen über das neue „Verteidigungsproduktionsgesetz“ nicht so ausfallen könnten, wie er es für erforderlich hält. Denn schon die Verlängerung des alten Gesetzes bis zum 31. Juli dieses Jahres war nur mit Abänderungen zu erreichen, die nach seiner Ansicht eine der „Zwillingssäulen in der Struktur der Verteidigungsmobilisierung“, das wirtschaftliche Stabilisierungsprogramm nämlich, bedrohen. Und außerdem kommt hinzu, daß der Senat bereits einen eigenen Entwurf für das neue Gesetz verabschiedet hat, der zu einer Gefährdung des gesamten Verteidigungsprogramms führen könnte, wenn auch das Repräsentantenhaus ihm zustimmt. In beiden Fällen sind Regierungsvollmachten für Lohn- und Preiskontrollen zurückgezogen worden. Wilson sieht hierin eine die Inflation begünstigende Maßnahme, und da er in einer Inflation den „inneren Feind Nummer Eins“ erblickt, ist er in diesem Punkt besonders empfindlich. Dazu hat er auch allen Grund. Von den 35 Milliarden Dollar nämlich, die für das abgelaufene Etatjahr bewilligt wurden, sind sieben Milliarden – also ein Fünftel! – inflationistischen Preissteigerungen zum Opfer gefallen. Der Preis, den das Verteidigungsministerium vor dem Korea-Krieg für ein Paar Soldatenstiefel bezahlen mußte, stieg von 5,22 auf heute 11,63 Dollar, für ein Garand-Gewehr von 40 auf 64 Dollar, für ein schweres Flakgeschütz von 160 000 auf 250 000 Dollar und für einen „General Patton“-Panzer von 193 600 auf 240 000 Dollar.

Und immer noch wächst die Gefahr. Denn die Mittel für Verteidigungszwecke sind von 35 Milliarden Dollar auf 65 Milliarden für das laufende Etatsjahr erhöht worden. Die hiermit verbundene Steigerung der Produktion von Kriegsmaterial geht aber zu Lasten der Produktion von Verbrauchsgütern. Dem durch die Kriegsmaterialproduktion erheblich gesteigerten Kaufverträgen wird also ein verhältnismäßig geringes Angebot von Verbrauchsgütern gegenüberstehen. Und je größer dieses Mißverhältnis wird, um so stärker wächst der Druck einer neuen Inflation.

Wilson kennt die Mittel, mit denen dieser Drohung begegnet werden kann. Er kann sie aber nur anwenden, wenn es ihm die am 1. August in Kraft tretende neue „Defence Produktion-Act“ ermöglicht, rücksichtslos alle notwendigen Maßnahmen anzuwenden. Hierzu gehört vor allem die staatliche Kontrolle der Löhne und Preise, gegen die von „selbstsüchtigen Interessentengruppen“ in Washington bisher mit Erfolg Sturm gelaufen worden ist, wie aus dem abgeänderten alten Gesetz und dem Senatsentwurf für das neue Gesetz zu ersehen ist.

Die gleichen Kongreßmitglieder, die zu Beginn des Korea-Krieges in der Bewilligung von Vollmachten für den Präsidenten nicht weit genug gehen konnten, kritisieren heute, nachdem? Aussichten für eine Beendigung der Kampfhandlungen bestehen, nicht nur die bisherige Anwendung der Vollmachten, sondern wollen diese Vollmachten auch widerrufen. Diese Kongreßmitglieder meinte der alte Fußballspieler Wilson, als er in seiner Radioansprache für den „einfachen Mann“ sagte: „Der klügste Mann in der Welt ist der Verteidiger in einem Fußballspiel, der dir am Montagmorgen genau sagen kann, wie jeder Fehler in dem Spiel des vergangenen Sonntags hätte vermieden werden können. Er ist aber nicht ganz so schlau, was die Beurteilung des Spieles am kommenden Sonntag angeht, und gerade an dieses Spiel müssen wir jetzt denken.“

Ernst Krüger