Frankfurt a. M., im Juli

Von Nietzsche stammt das Wort: „So gut dem Deutschen der Buffo und der Satyr fremd ist, in Leib und Gewissen, so gut sind ihm Aristophanes und Petronius unübersetzbar.“ Die Wahrheit dieses Satzes erwies sich in diesen Tagen an dem Versuch Rudolf Bachs, die Komödie „Lysistrata“ des Aristophanes in ein zeitgemäß deutsches Sprachgewand zu kleiden. Wohl hütete sich Bach vor banalen Modernismen, aber es gelang ihm nicht, im Deutschen jene naiv derb-erotische Spannung zu erzeugen, die den Urtext auszeichnet. Das Tellurische, das Bukolische, Panische ist dieser Übersetzung genau so fremd wie dem Menschen unseres Jahrhunderts überhaupt. Was den Alten sinnlich-natürlich war, gilt uns heute vielfach als schamlos, obszön. Aus der Erotik wird Sexualität. So kann heute die Problematik der Lysistrata zweideutig wirken. Bach versuchte diese Gefahr zu umgehen durch eine Aktualisierung des Stoffes im politisch-pazifistischen Sinn. Aber das erotische Moment und das politische Anliegen sind bei Aristophanes eine Einheit. Die mythisch geschaute polare Spannung zwischen dem gebärenden und bewahrenden mütterlichen Element und dem zeugungskräftigen aber zugleich lebenzerstörenden männlichen Element gibt dem Friedensruf des antiken Komödiendichters einen wesentlich anderen, tieferen Akzent, als ihn der humanitär-spekulative Friedensruf, der aus der Gegenwart tönt, besitzt. Unter diesem Gesichtspunkt aber erscheint das Problem der Lysistrata ewig, es bedarf keiner Aktualisierung. Es ist schade, daß Bach sich dieser grundsätzlichen Einsicht verschloß, denn seine Übersetzung bietet sprachlich und dramaturgisch sehr viel Schönes, Ansprechendes und Überzeugendes.

Heinrich Koch, als Gastregisseur verpflichtet, inszenierte das Stück auf der Freilichtbühne des Karmelitenklosters in Frankfurt. Diese Spielstätte, die durch die gotischen Bögen des Kreuzgangs begrenzt wird, bietet dem szenischen Gestalter reiche Entfaltungsmöglichkeiten. Koch verzichtete auf die Illusion der Kulisse und des Requisits. Ihm kam es allein auf den handelnden Menschen an. Das Spiel vollzog sich auf einer zum Publikum hin abgeschrägten runden Scheibe, um die alle Schauspieler im Viereck herumsaßen und auf ihren Auftritt warteten. Dadurch setzte Koch das Spiel entschieden von der Wirklichkeit ab und gewann die Basis für einen überhöhten klassischen Ausdruck. In Lola Müthel hatte der Spielleiter für die Titelrolle eine Schauspielerin zur Verfügung, die noch das innere Format besitzt, eine weitausgreifende Geste und ein großes Wort vollsinnig zu erfüllen, ohne dabei an Charme, an menschlicher Substanz zu verlieren. Ihr großer Atem, ihre gestalterische Kraft riß ihre Partner mit und steigerte sie zu packenden Leistungen. Mit dieser Aufführung sind die Städtischen Bühnen in Frankfurt endlich aus ihrem Nachkriegsschlaf aufgefahren. Hoffentlich bleiben sie wach!

Heinz Friedrich