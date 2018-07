B. P. Stockholm, im Juli

Seit Wochen wird im Königreich Schweden täglich etwas teurer. Im Juni wurde nun auch das Briefporto auf 25 Öre erhöht und sogar für den Ortsverkehr, der bisher nur 15 Öre kostete. Das Telefon wird teurer. Straßenbahnfahrten kosten nun wenigstens 35 Öre in Stockholm; dafür darf man aber einmal umsteigen. Das Reisen ist in diesem Jahr auch teurer geworden. Die Rundfunkgebühr wurde von 10 auf 15 Kronen im Jahr erhöht. Die Gemeindesteuern steigen, um die Gehaltserhöhungen zu decken. Das Licht wird teurer, denn es wurde eine Sondersteuer auf elektrischen Strom eingeführt. Kaffee, Zucker, Schokolade, Bier, Schnaps, Tabakwaren, Lotterielose, Opernkarten, Zeitungen, Zeitschriften, Heizmaterial, Kleider, Rollfilme, Schuhe, Schuhsohlen, Haarschneiden, Milch, Brot, Butter, Fleisch – alles, alles ist teurer geworden. Und man wundert daß es immer noch irgend etwas Neues gibt, was noch teurer werden kann. Den ganzen Winter über hat man mit den verschiedenen Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbänden verhandelt, und die Löhne sind im Endergebnis durchschnittlich um rund 20 v. H. gestiegen. Die Lebenskosten aber klettern von Monat zu Monat weiter. Von Seiten der Gewerkschaften wird daher immer dringender die Forderung erhoben, daß die Regierung der Preissteigerung ein Ende bereiten soll: „Preisstopp – Preisstabilisierung, Schluß mit der nervenzerreibenden täglichen Preissteigerung“! – Inflationsstimmung!

Die schwedische Regierung befindet sich in keiner beneidenswerten Lage. Hatte sie doch „ausgerechnet“ den Zeitpunkt gewählt, in dem die Koreakrise und die folgende Weitaufrüstung die Preise in die Höhe trieb, um eine Anpassung der schwedischen Preise und Löhne an das Niveau der Weltmarktpreise zuzulassen. Während auf dem Weltmarkt alles wild in die Höhe kletterte, ließ sie die Zügel los und hob ihre Subventionen auf. Das Ergebnis übertraf dann auch alle Erwartungen. Schon im März gab Finanzminister Sköld zu, daß die Steigerung der Löhne und Preise größer werden würde, als man angenommen hatte. Anfang März lagen die Lebenshaltungskosten bereits 10 v. H. über den Vorjabrsstand. Von diesen 16 v. H. entfielen zwei auf die in Fortfall gekommenen Subventionen, weitere zwei: auf die Steigerung der Einfuhrpreise, eins auf neue indirekte Steuern und die restlichen fünf auf die sogenannte „Kettenreaktion“. Vom März bis Juni stiegen die Kosten weiter. Damit kommt man auf mindestens 16 v. H. in der statistischen Theorie. In der Praxis aber haben die Brotverdiener und die Hausfrauen das Gefühl, daß die Preiserhöhung bedeutend größer ist – etwa 25 bis 30 v. H.

Der Kreislauf der Preissteigerung ist nun einmal in Gang gekommen. Die Abwälzungswelle rollt. Die Regierung aber steht vor der Frage, wo sie die Welle anhalten soll. Wo ist es gerecht? Wer wird der letzte sein, der die Steigerung nicht auf den nächsten weiter abwälzen darf? Wozu die weiterer Frage kommt, ob und wie man die „Einmalinflation“ abstoppen kann. Vielleicht aber wird ein Preisfall auf den Weltmärkten den dem ex machina spielen?