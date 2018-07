In 1. Halbjahr 1951 haben die westdeutschen Aktienwerte erneut ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen. Weder die Zuspitzung der Devisenlage noch die einschneidenden Maßnahmen in der Kreditpolitik konnten einen nachhaltigen negativen Einfluß auf die feste Börsentendenz ausüben. Die Auswirkungen der Kreditrestriktionen auf die Kursgestaltung der Aktienmärkte mußten schon deshalb begrenzt bleiben, weil von den Banken Kredite zum Erwerb von Wertpapieren im Interesse der vordringlichen Kreditversorgung der Wirtschaft nicht gegeben wurden und Belebungen von Wertpapieren noch zu den Seltenheiten gehören. Zudem haben sich Verkäufe zum Zwecke der Geldbeschaffung nur selten abgewählt und lediglich bei größeren Positionslösungen vorübergehend zu geringen Abschlägen Anlaß geboten. Das Privatpublikum hat an seinem auf lange Sicht erworbenen Aktienbesitz festgehalten und sich nur in Notfällen davon getrennt. Ein erheblicher Teil der umgesetzten Papiere wurde in den letzten Monaten für Anlagezwecke erworben und dürfte nicht so bald wieder auf dem Markt erscheinen. Die Folge ist eine anhaltende Verknappung bei den effektiven Stücken, ohne Zweifel ein wichtiger Faktor bei den ansehnlichen Kurssteigerungen der letzten Zeit. Noch stärker hat jedoch die Tatsache beeindruckt, daß das Aktienkursniveau weit hinter dem Produktionsindex zurückgeblieben ist und darin weder der Wiederaufbau der Werke noch die Preisbewegung an den Rohstoffmärkten genügend zum Ausdruck kommt.

Der nebenstehende Vergleich der Kurse am 29.6. mit denen von Ende 1950 zeigt, in welchem Ausmaß die einzelnen Werte von der Aufwärtsbewegung profitiert haben. Bei den wenigen Papieren, die daran nicht beteiligt waren und sogar vereinzelt niedriger notierten, sprachen meist besondere Faktoren mit, die für die Allgemeintendenz ohne Belang sind. – Am stärksten „kamen“ die Textil-Aktien sowie die der Maschinen- und Faserstoff Industrie. Montage konnten sogar den Ende 1949 erreichten Höchststand überschreiten. Die Berichte der Verwaltungen, die von gesteigerter Beschäftigung und Zufriedenstellender Auftragslage sprachen, wirkten befruchtend. Da wirtschaftliche und betriebliche Gründe für die noch immer vorhandene Unterbewertung der Montanaktien kaum vorliegen, stammt diese lediglich aus der Unsicherheit über die künftige Gestaltung der Grundstoffindustrie und der damit zusammenhängenden Wahrung des Aktienrechts. Die erheblichen Gewinnchancen rechtfertigen das große Interesse, das diesen Papieren zur Zeit entgegengebracht wird und das sie auch im Umsatz in die erste Reihe gebracht hat.

Eine weitere Sonderbewegung ergab sich bei den Aktien der ehemaligen Großbanken, wo in der Frage der Großbanken-Reform noch eine für alle Parteien befriedigende Lösung gefunden werden muß. In den Börsensälen war man zeitweise recht optimistisch und tätigte Meinungskäufe, deren Umfang durch Gerüchte über günstige Kapitalumstellungen bei den Banken noch erweitert wurde. Mahnungen zur Vorsicht durch die Institute selbst haben zu einer vorsichtigeren Beurteilung geführt. Der Schwerpunkt. aller Umsätze lag weiterhin auf dem Markt der Zuteilungsrechte, wohin die Mehrzahl der Käufer angesichts der Materialknappheit bei den effektiven Stücken ausgewichen ist. Der Erwerber dieser Stücke kann neben den mit Effektivstücken gleichlaufenden Kurssteigerungen noch den Gewinn aus den sich immer weiter verringernden Margen für sich buchen. Die Kursdifferenz ist nur noch in einigen Fällen wesentlich, teilweise wurden schon Zuteilungsrechte und effektive Stücke gleichbewertet. Das letztere ist namentlich dann der Fall, wenn die Unternehmen von sich aus die Dividendenzahlung auch auf die alten Girostücke ausgedehnt haben.

Völlig unbefriedigend blieb die Lage bei den festverzinslichen Werten. Käufer, die sich früher, in festverzinslichen Papieren engagierten, haben sich, seitdem der Rentenmarkt mehr und mehr verödet, den Aktien zugewandt. Die Versicherungswirtschaft sucht heute auch wieder nach Wegen, um Aktien als deckungsfähige Anlagen heranziehen zu können. Der Durchschnittskurs der RM-Pfandbriefe ist von 7,60 v. H. im Januar auf 7,20 v. H. im Mai gefallen (Kommunalanleihen von 7,59 auf 7,23) Lediglich für Industrieobligationen, bei denen – eine begrenzte Nachfrage bestand, war im gleichen Zeitraum ein Anstieg von 6,52 v. H. auf 7,05 v. H. zu verzeichnen.

Leider haben die Börsen auch im zurückliegenden halben Jahr ihre alte Rolle als Finanzquelle der Wirtschaft nicht zurückgewinnen können. Wenn man das breite Publikum wieder für Wertpapiere interessieren will, müssen alle Hemmschuhe für einen funktionierenden Kapitalmarkt beseitigt werden. Dazu zählt die Dividendenstopverordnung, die sogenannte Spekulationssteuer, die Emissions- und Gesellschaftssteuer und die Kapitalertragssteuer, die dem Fiskus nur relativ geringe, in keinem Verhältnis zu ihrem Erhebungsaufwand stehende Einnahmen bringt. Vor allen Dingen ist aber eine Entscheidung über den marktgerechten Zins notwendig, der der (Bundesfinanzminister bei seinen Baby-Bonds mit sehr viel Geschick ausgewichen