Der „Zuckerengpaß“ ist kein Engpaß, sondern ein Unsinn. Ein neuerdings auf Wirtschaftliche Tatbestände bezogener Begriff (also „Engpaß“) wird da mißbraucht für eine alte Sache, die bisher schlichtweg Knappheit hieß. Die bildhafte Bezeichnung „Engpaß“ bliebe besser der speziellen Form eines Mißverhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage bei einzelnen unentbehrlichen Produktionsmitteln vorbehalten, das ganze Wirtschaftsbereiche an der vollen Ausnutzung ihrer Leistungsfähigkeit hindert. Das Problem der Engpässe ist ja mit dem der Vollbeschäftigung eng verknüpft: nur eine ausgewogene Wirtschaft kann Vollbeschäftigung erreichen, ohne zuvor in die Engpaßzone zu geraten. Die westdeutsche Wirtschaft hat solche „bottle-necks“ bei Kohle, Stahl, Strom und in der chemischen Industrie erreicht. Es geht jetzt darum, ob freie oder feste Preise geeigneter sind, diese Hemmnisse zu überwinden, ob nur Sparkapital herangezogen werden soll und woher oder ob auch zusätzliche Kredite angebracht sind.

Nichts verhindert eine wirtschaftliche Neuorientierung nachhaltiger, als ein falsch, das heißt in diesem Fall zu niedrig festgesetzter Preis. Engpässe sind die Kinder, aber nicht – wie Anwälte der Verwaltungswirtschaft gern erklären – die Vater der Festpreise Es wird so leicht die Binsenweisheit übersehen, daß nie mehr verteilt werden kann, als vorhanden ist, wobei der höhere Preis nicht nur als „Sparkommissar“ fungiert, sondern zugleich das zuverlässigste Mittel ist, die Produktion anzuregen. Wachsendes Angebot zu vorübergehend hohen Preisen ist immerhin besser als dauernde Verknappung bei niedrigen Preisen. Und die Milliardenbeträge, die jetzt für Investitionen in den Engpaßindustrien bereitgestellt werden müssen, sind im wesentlichen nur durch hohe Gewinne da hineinzupumpen. Man sollte sich also endlich entschließen, ihnen nicht nur widerstrebend die Preise zu bewilligen, die gerade die Kosten decken, sondern die Preise freizugeben, zumal das ganze Gefüge der Wirtschaft durch Zerstörung und Kriegsfolgen erschüttert und durch Preisbindungen und Fehlleitung der Investitionsmittel zum Teil seit Jahrzehnten aufs schwerste verzerrt ist. Die Zeit drängt; eigentlich ist es schon reichlich spät: wann hätte der Verbraucher solche Preiserhöhungen ruhiger hinnehmen können, als in den Monaten, wenn die Tage länger und die Gas- und Stromrechnungen kürzer werden und bis zur nächsten Heizperiode Zeit zur Bevorratung ist? Vor dem Herbst müßten auch solche Spar- und Rationalisierungsmaßnahmen durchgeführt sein, die den Markt entlasten.

Die Reibungen, die eine Umorientierung durch den Preis mit sich bringen, sind nicht zu vergleichen mit dem Zeit- und Kraftverlust, wie er bei der „Verteilung des Mangels“ über Verwaltungsorgane eintritt, dessen Umfang aber die Öffentlichkeit gewöhnlich zu spät sieht: nicht eher, als sich die Frauen nach Kohlenscheinen „anstellen“ müssen! Jedermann aber weist auf volkswirtschaftlich überflüssige Früchte der Selbstfinanzierung hin. Diese bleiben freilich auch nicht aus, wenn die Rentabilitätsrechnung durch künstliche Preise verfälscht wird und eine verfehlte steuerliche Begünstigung obendrein verhindert, daß das Geld über den Kapitalmarkt an die Stellen des dringlichsten Bedarfs geleitet wird. Das Steuerruder muß endlich in der Weise herumgelegt werden, daß der Geldzufluß zum Kapitalmarkt gefördert wird.

Vom Zins ist zwar für die Ausweitung des Kapitalangebots nicht sehr viel zu erwarten, selbst wenn die Sätze bei freien Geldmärkten erheblich stiegen; doch würde die allgemeine Zurückdrängung der Kreditnachfrage den Engpaßindustrien den Vorrang zu sichern helfen, sobald sie durch angemessene Preise zahlungskräftig werden. Wird dann doch das Publikum durch wachsende Renditen zur Anlage bewogen – um so besser. Auch potentielle ausländische Kapitalgeber werden steigende Erträge lockender finden als niedrig verzinsliche Wiederaufbauanleihen.

Größe und Dringlichkeit des Kapitalbedarfs erfordern darüber hinaus noch besondere Mittel. Der Gedanke allerdings, Engpässe durch Geldstechend zu sprengen, ist so gefährlich wie er bestechend aussieht. Er bringt uns nämlich in die Gefahr, das gesamte Preisgefüge zu überhöhen, Lohnansprüche herauszufordern und so die berüchtigte Spirale in Gang zu setzen. Geldvermehrung ist und bleibt Heilmittel für eine stockende Wirtschaft mit brachliegenden Produktionsmitteln, aber Gift für eine schon zu preistreibender Kreditausdehnung geneigte Wirtschaft, wie wir sie heute haben.

In dieser Situation müssen wir uns wohl oder übel nach der Decke echter Ersparnisse streben, Erhards sinnreiche Konstruktion, das konsumfreudige Publikum zwangsweise in Form von Anleihepapieren an der Investition zu beteiligen, hat fiskalischen Überlegungen weichen müssen. Wir werden zahlen, aber keine Sparbeträge zur Investition, sondern Steuern für den konsumtiven Staatsbedarf. Die vom „Rabattsparen“ erwarteten Beträge wird dagegen die verarbeitende Industrie übernehmen, die damit besser fährt als wenn ihr die Steuerlast (und ihren Kunden der Sparzwang) auferlegt worden wäre. Besser euch zunächst, als wenn sie in echten Knappheitspreisen „verlorene“ Beiträge zur Ausweitung der Grundstoffengpässe erbringen müßte. Es steht nur zu befürchten, daß dieses mit der freiwilligen Sonderinvestition gezeigte Entgegenkommen von hartnäckigem Widerstreben gegen die trotzdem noch notwendige Preissteigerung gefolgt sein wird. Die ohnedies nur geringe und zunehmend problematischer werdende Freude über den Erfolg der „Selbsthilfeaktion“ könnte allen Beteiligten arg verfällt werden, wenn die Preisfesthaltung in Anbetracht des riesigen Kapitalbedarfs weitere staatliche Eingriffe – etwa steuerliche Überforderung der Betriebe und Kaufkraftschwächung ihrer Abnehmer – nach sich zieht.

Selber investieren sollte die öffentliche Hand in der gegenwärtigen Konjunkturlage nur da, wo die Privatinitiative nicht ausreicht, weil etwa das politische Risiko zu hoch oder die Zeitspanne zwischen Investition und Ertrag zu lang ist, wie beim Bau von Stauwerken, oder wenn es sich um soziale Hilfsmaßnahmen handelt. F.-W.