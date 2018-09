Im Beisein zahlreicher Gäste aus Kreisen der Regierung und Behörden und vor 50 000 Zuschauern wurde am 23. Juni das künftige Flaggschiff der United States Lines mit seinen 60 000 Bruttoregistertonnen auf. den Namen „United States“ getauft. Das Schiff ist der größte und schnellste Passagierdampfer, der je. in den USA gebaut wurde. Er wird im Sommer 1952 in des Transatlantikdienst eingesetzt werden. Die „United States“ verfügt über eine Geschwindigkeit von über 30 Knoten.

Am 23. Oktober wird der Luxus-Schnelldumpfer „America“ der United States Lines von New York aus seinen Expreßdienst nach Deutschland aufnehmen. Er läuft am 31. Oktober erstmalig Bremerhaven an.

Von der KLM wurde ein Sonderflugplan herausgegeben, der in übersichtlicher Form alle KLM-Verbindungen innerhalb Deutschlands (einschlief lich der im Pool geflogenen Sabena-Strecken) aufführt und über Flugstunden und -preise Auskunft gibt.

Die Versuchsanstalt für den deutschen Binnenschiffbau wird in Duisburg gebaut werdest während Hamburg eine zu errichtende Versuchsanstatt für den deutschen Hochseeschiffbau erhalten wird.