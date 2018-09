Seit Monaten mühen sich zwölf Wahlmänner der CDU, SPD, FDP und DP in einem Ausschuß eine geeignete Persönlichkeit als Präsidenten für das Bundesverfassungsgericht zu finden. Von diesem Gericht hängt es ab, ob unsere Verfassung geschützt und Deutschland ein Rechtsstaat werden kann. Das wissen auch die Wahlmänner, Trotzdem, scheiterten bisher alle Bemühungen an gegenseitiger Halsstarrigkeit. Keiner der Kandidaten gefiel den notwendigen Zweidritteln des Wahlausschusses. Stets war mindestens eine Partei unzufrieden. Man beschuldigte sich schließlich – nach bewährtem Muster – gegenseitig, den Wahlausschuß für parteipolitische Ziele zu mißbrauchen. Das war das letzte Wort, bevor der Bundestag in die Ferien ging. Und damit wurde die Geburt des Bundesverfassungsgerichts abermals um zwei Monate vertagt – den Demokraten zum Schäden, den Radikalen zum Nutzen – und keineswegs zum vermehrten Ruhme unserer Bonner Volksvertretung. D. B.