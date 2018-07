Sieben Jahre ist es jetzt her, daß die Verschwörung gegen Hitler in einem Hof in der Bendlerstraße zusammengeschossen wurde. Sieben. Jahre – und die „Verräter“ von damals gelten beinahe schon wieder als „Verräter“. Vergessen sind die Zeiten, da das Leben und der Tod dieser Männer vereinsamt in der Aktiva-Spalte des Hauptbuches deutscher Geschichte standen, einem unermeßlichen Schuldkonto gegenüber. In Deutschland geht es wieder aufwärts. Der Neo-Nazismus marschiert. Generäle, die 1944 in jenem „Ehrengericht“ saßen, das die Kämpfer gegen den Tyrannen mit Schimpf und Schande aus der deutschen Armee stieß, führen wieder das große Wort. Der diensteifrige Major, der damals einem Propagandaminister gehorchte statt seinen Kommandeuren, brüstet sich heute mit seiner militärischen Treue; er prahlt mit einer Tat, die den Krieg verlängern half, Tausenden seiner Kameraden das Leben kostete und ihn zum General Hitlers und zum Parteiführer im Nachkriegsdeutschland prädestinierte. Eine neue Dolchstoßlegende von den eidbrecherischen Attentätern, die der streitenden Nation in den Rücken fielen, geht um. Wenn diese Entwicklung weitergeht, werden die überlebenden des 20. Juli spätestens den zehnten Jahrestag ihres Aufstandes gegen die Diktatur als Emigranten im Ausland erleben.

Ein Putsch – das hat die Geschichte gelehrt –, der von dunklen Mächten gegen ein anständiges Regime geführt wird, gelingt ungleich leichter als eine Revolution des unterdrückten Guten gegen das herrschende Böse. Der Aufstand vom 20. Juli 1944 war ein Aufstand der törichten Herzen. Die Verschwörer waren viel zu rechtschaffen, um gegen den Tyrannen eine echte Chance zu haben. Darum endeten sie am Galgen. Das aber ändert nichts daran, daß sie, gleich aus welchem Lager sie kamen, die Freiheit mehr liebten als ihr Leben. Hände weg von ihrem Angedenken, Hände weg von den wenigen Überlebenden und Angehörigen.

Dies war das Teuflische am nationalsozialistischen System: Es identifizierte Hitler mit Deutschland. Wer für Deutschland war, war für Hitler. Wer gegen Hitler stand, stand, gegen Deutschland. Das war nicht wahr. Doch so verkündeten es einst zwölf Jahre lang die Nazis. Und so verkünden sie es heute wieder. Wenn sie das Spiel noch einmal gewinnen sollten, wenn sich das deutsche Volk noch einmal unter ihrem Einfluß von jenen Männern abwenden sollte, die wissentlich den Vorwurf des Verrats auf sich nahmen, um das herrschende Unrecht zu vernichten, dann könnte mancher Deutsche mit Bitterkeit sagen, es lohne sich nicht mehr, in diesem Lande zu leben. Claus Jocobi