Die geheimnisumwobene Zeitdefinition von Einstein ist in Wirklichkeit, wie alles Große, sehr einfach. In Hamburg, in Rom und auf dem Sirius ist es dann 3 Uhr 12, wenn – die Uhren in Hamburg, in Rom und auf dem Sirius auf 3 Uhr 12 stehen. Dabei werden diese Uhren einfach in üblicher Weise durch das Radiozeitsignal um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit aufeinander abgestimmt, natürlich unter Berücksichtigung der Laufdauer von einer Sekunde für jede 300 000 Kilometer des Weges. Das ist alles. Danach ist kein Zweifel möglich, wenn Romeo auf der Erde und Julia auf dem Sirius verabreden, in gleichem Zeitpunkt aneinander zu denken. Aber diese Definition derselben Zeit an verschiedenen Orten hat um so merkwürdigere Konsequenzen. Romeo erlebt eine Atomexplosion und unmittelbar danach ein Erdbeben. Er wird sich fragen: stehen diese Ereignisse in kausalem Zusammenhang? Ist das Erdbeben eine Folge der Atomexplosion? Für Julia auf dem Sirius liegt zwischen beiden Ereignissen ein langer Zeitraum und sie wird die Ereignisse keinesfalls in einen ursächlichen Zusammenhang setzen. Ja, was für Romeo in einem Moment, in einer „Gegenwart“, geschieht, kann sich für Julia auf dem Sirius über Jahre erstrecken. So ist die physikalische Gegenwart nicht wie die des Zeiterlebens ein Schnitt, ein Punkt, der die Vergangenheit von der Zukunft trennt, und der durch die Erfahrung gegebene relativistische Zeitablauf zerreißt die Kausalkette von Ursache und Wirkung. Es zeigt sich sogar, daß in genügend kleinen Dimensionen von Raum und Zeit Ursache und Wirkung ihre Folge umkehren. Es wird dann eine Wirkung nicht von der Gegenwart in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit möglich. Das alles sind unausweichliche Konsequenzen der Relativitätstheorie, die aber bisher nur auf dem Papier standen.

In einem Vortrag „Über Atomphysik und Kausalität“ vor der Joachim-Jungius-Gesellschaft in Hamburg gab Werner Heisenberg bekannt, daß diese Möglichkeiten nunmehr tatsächlich in Erscheinung treten und beobachtet werden. Die aus dem Kosmos stammende sehr energiereiche Ultrastrahlung erzeugt in der Atmosphäre in den sogenannten „Schauern“ Ketten von Atomzertrümmerungen, bei denen so ungeheure Energiekonzentrationen auf kleinstem Raum und in kürzesten Zeiten statthaben, daß jene Umkehrung des raum-zeitlichen Geschehens, wie es die Relativitätstheorie fordert, tatsächlich eintritt. Die Beobachtungen an energiereichen Teilchen lassen sich vollkommen im Rahmen der Relativitätstheorie etwa so deuten, daß für gewisse Teilchen eine Zeitumkehr stattfindet, eine Rückwärtswirkung. An Stelle der in die Zukunft wirkenden causa efficiens tritt dann eine finale Gesetzmäßigkeit. Diese Dinge stehen erst am Anfang. Es ist aber zu übersehen, daß die Erforschung der Höhenstrahlung, der sich besonders auch das Max-Planck-Institut in Göttingen widmet, neue Erkenntnisse über die Struktur von Raum, Zeit und Kausalität bringen wird. Berthold Lammert