Unter dem weichen Schimmer des sommerlichen Nachthimmels und im Licht der Scheinwerfer legte sich wahrhaft etwas von dem zarten Duft Eines Watteau über die Pergola mit ihrer rot leuchtenden Liebesschaukel und den wenigen zierlichen Möbeln, vor und in der im Garten des Stuttgarter Institut Français das dortige Junge Theater Marivaux“ „Spiel von Liebe und Zufall“ gab. Die Verkleidungs- und zu guter Letzt vergebliche Täuschungsgeschichte zwischen Silvia und Dorante wurde trotz all ihrer Hemmnisse und psychologisch geschickt eingefügten Verzögerungen um zärtlich-eleganten Duett über die schicksalbestimmte Liebe. Auch wenn das berühmte Marivaudage“, das Geplauder der Liebesleute, in der deutschen Übertragung nicht so espritgeladen und blendend zugeschliffen glitzerte wie in der Ursprache. Der sozial anklägerischen Spitze gegen die Standesunterschiede hatte der Autor ja elber schon die Schärfe genommen, als er seine Pärchen in der Wirklichkeit doch gleichen Standes ein ließ.

Marivaux wurde in seinem achtzehnten Jahrhundert auch bei uns viel gespielt und von einem Lessing durchaus ästimiert. Heute ist er aber hierzulande selbst den Literaturbeflissenen kaum mehr bekannt, während er in seiner Heimat, nicht zuletzt durch Barrault, eine Renaissance erlebt. Lediglich in Anouilhs Komödie „Die Probe oder die bestrafte Liebe“ erlebten wir als Spiel im Spiel einige Szenen von Marivaux eingeblendet. Nach dem eindeutigen Stuttgarter Erfolg scheint aber Marivaux auch für uns wieder etwas zu bedeuten. Unter dem spritzigen Getändel schlägt ein warmes, sehr menschliches Herz. Die Stuttgarter Inszenierung Max Webers mit der durchsichtig gläsernen Musik Kurt Rarichs, mit Hannelore Roeck und Heinz Krätzschmar in den Hauptrollen, war sehr richtig auf tänzerische Grazie angelegt, wurde nur in der Durchführung bisweilen etwas schwer. H. D.