Als General Ridgway am Abend des 29. Juni an den ihm namentlich unbekannten „Oberbefehlshaber der kommunistischen Streitkräfte in Korea“ die Anfrage richtete, ob er bereit sei, Verhandlungen über die Beendigung der Feindseligkeiten aufzunehmen, wurde diese Botschaft von mehr als einhundert Funkstationen in Korea und Japan auf den verschiedensten Wellen und zu den verschiedensten Zeiten gesendet, um sicherzustellen, daß die Anfrage den Empfänger erreichte. Es dauerte zwei Tage, bis die Sender Peking und Pyongyang Antwort gaben, die zustimmende Antwort im Namen von Kim Il Sung, dem „Obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee“ und Peng Teh-huai, dem „Befenlshaber der chinesischen Freiwilligenverbände.

Damit war das Geheimnis um die Person des chinesischen Generals enthüllt worden, der am 25. November 1950 seine „Freiwilligen“ zum Gegenstoß gegen die bereits an der chinesischkoreanischen Grenze stehenden Streitkräfte MacArthurs geführt hatte. Nach einem zweitägigen erbitterten Ringen war damals die Schlacht entschieden. Die UNO-Streitkräfte mußten sich unter Verlust von 35 000 Mann bis hinter den 38. Breitengrad zurückziehen. General Peng Teh-huai aber, der diese Wandlung herbeigeführt hatte, blieb weiter im Hintergrund. Bis sein Name nun durch die Antwort an General Ridgway schlagartig weltbekannt wurde...

Neben dem einäugigen General Lin-Piao, in dem das UNO-Hauptquartier lange Zeit den Oberbefehlshaber der chinesischen Truppen in Korea vermutete, ist Peng Teh-huai einer der fähigsten chinesischen Heerführer. Hinter dem jetzt 51jährigen, der als Sohn eines Bauern in der Provinz Huan geboren wurde, liegt eine harte und schicksalsreiche Vergangenheit. Mit neun Jahren floh er vor seiner tyrannischen Stiefmutter aus dem Elternhaus. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Hütejunge, arbeitete in einem Kohlenbergwerk und erlernte schließlich das Schuhmacherhandwerk. Eine gewalttätige Aktion reiche Landbesitzer, an der er teilnahm, hatte die Folge, daß er fliehen mußte. Er wurde Soldat. Die Beteiligung an einem Attentat gegen den Gouverneur von Hunan konnte ihm wenig später trotz Folterung nicht nachgewiesen werden. Statt dessen gewann er durch seine standhafte Haltung bei der Prozedur die Achtung seiner militärischen Vorgesetzten. Er wurde auf eine Militärschule kommandiert, die er mit bestem Erfolg absolvierte. Nun begann ein schneller Aufstieg in der Kuomintang-Armee, von der er sich erst abwandte, als er 1927 als siebenundzwanzigjähriger Brigadekommandeur Mitglied der Kommunistischen Partei wurde. Ein Jahr darauf beteiligte er sich an einem Aufstand, der zur Errichtung der ersten kommunistischen. Regierung in der Provinz Hunan führte. Mit seiner Brigade, die er später zum Fünften Roten Armeekorps erweiterte, nahm er am Kampf gegen die Japaner teil. Im Bürgerkrieg führte Peng sein Korps mit so großem Erfolg gegen die Streitkräfte Tschiangkaischeks, daß er zum stellvertretenden Oberbefehlshaber der chinesischen kommunistischen Armeen avancierte. Seine enge Verbundenheit mit der Kommunistischen Partei brachte ihm schließlich die Ernennung zum „Präsidenten des Politischen und Militärischen Komitees Nordwest“ durch Mao Tse Tung ein.

Dem in Krieg und Frieden auf militärischem und politischem Gebiet bewährten General wurde die Aufgabe übertragen, die erste chinesische Feldarmee zu einem modernen, schlagfertigen Kampf Instrument zu machen. Mitten aus dieser Aufgabe riß ihn offenbar der Befehl Mao Tse Tungs, die Aufstellung und Führung der Freiwilligenverbände in Korea zu übernehmen. Auf diesem militärisch wichtigsten Posten, hat General Peng erneut unter Beweis gestellt, daß er „taktisch schlau, zäh, persönlich tapfer und ein Stratege besten Formats ist“. Alle diese Eigenschaften, die ihm von seinem großen Gegner Ridgway zuerkannt wurden, dürfte er vermutlich demnächst auch in den endgültigen Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Korea bebeweisen. Ernst Krüger