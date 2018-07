Inhalt Seite 1 — Der Bergmann sagt Ja zum Leben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jede echte Sozialpolitik ist Ausdruck der Verantwortung gegenüber dem Menschen. Auch die betriebssozialen Leistungen des deutschen Kohlenbergbaus sind aus dem ursprünglichen Gefühl einer freiwilligen Verpflichtung der Unternehmer gegenüber ihren Belegschaften erwachsen. „Von alters her zeichnete sich der deutsche Bergbau vor anderen Gewerben durch die Veranstaltungen aus, welche seitens der Bergwerksbetriebe Zur Förderung des leiblichen und geistigen Wohles der Bergarbeiter getroffen würden“, dies stellte bereits in den Jahren 1874 und 1875 eine im Auftrage des Preußischen Ministers für Handel, Gewerbe und Öffentliche Arbeiten durchgeführte Untersuchung als Gesamtergebnis fest. Die Knappschaftsgesetzgebung war als soziale Berggesetzgebung bereits vorbildlich für die spätere Bismarcksche Sozialgesetzgebung der achtziger Jahre.

Gegenseitige Hilfe und Verantwortlichkeit waren seit den Bestimmungen des Preußischen Knappschaftsgesetzes vom 10. April 1854 fest verankerte Grundbegriffe. Seither ist die einst freiwillige Zugehörigkeit zur Knappschaft für die Bergleute obligatorisch. Aus ursprünglich freiwilligen Leistungen haben sich Normen und Bestimmungen entwickelt –: so die alte Knappschaftsunterstützung zu einer öffentlich-rechtlichen Versicherung. Früher hätte der Bergmann einen weiten Vorsprung in der Altersversorgung vor allen anderen Arbeiterberufen.

Die heutige Notlage unseres Volkes stellt die Lösung der menschlichen Probleme im Bergbau

neuerdings in den Mittelpunkt der öffentlichen Anteilnahme. Wieder führt der Bergbau und weist neue Wege in die Zukunft. Der Generaldirektor der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung, hat hierzu gefordert: „Es ist geradezu unsere Pflicht, Wege zu weisen, auf denen der Mensch aus seinen bisherigen seelischen und materiellen Nöten herauskommen kann. Für die grundlegenden Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik aber ist es von entscheidender Wichtigkeit, aus welcher Gesinnung und aus welcher inneren Bindung nach der Lösung gesucht wird. Sie kann nur auf dem Boden des menschlichen Vertrauens entwickelt werden. Dabei muß in erster Linie die soziale Sicherheit als Grundlage des politischen Lebens gewährleistet sein. Diese Forderung ist so zwingend, daß sie nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für den Unternehmer wie für den Arbeiter Gültigkeit haben muß.“

Im Jugenddorf Adelheide fördert der Bergbau die Versorgung und Erziehung elternloser Kinder, die nicht in einer Familie aufwachsen können, um ihnen eine neue Heimat und einen neuen Glauben zu geben. Viele Berglehrlinge sind von dort bereits in die Betriebe gekommen, wo sie nun in Berglehrlingsheimen weiterhin betreut werden. Charakteristisch ist der rückschauende Brief eines Neubergmannes, der sich Anfang 1946 auf einer Schachtanlage an der Ruhr anlegen ließ, auf der er heute noch arbeitet:

„Wenn ich an das Jahr 1946 zurückdenke und heute das Lager sehe, dann kann ich mit Voller Überzeugung sagen: aus dem Lager ist ein Heim geworden. Der Lagerleiter ist ein Kamerad unter Kameraden, der bemüht ist, jedem zu helfen...“

Dem jungen Bergmann, der mit freiem Persönlichkeits- und Standesbewußtsein auf eigenen Füßen stehen soll, wird in vorbildlichen Unterbringungsstätten der weitere Lebensaufbau ermöglicht. Zahlreiche heimatlose Jungbergleute haben in Pestalozzi-Dörfern für die Zeit ihrer Ausbildung ein neues Elternhaus gefunden.