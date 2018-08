Wer mit Clippern der Pan American World Airways in zehn Tagen um die Erde geflogen ist, hat nicht, wie ein Weltreisender zu Schiff und mit Auto, von Ländern und Völkern zu berichten. Er sah den nackten Planeten, seine Ozeane, seine kahlen Hochgebirge, seine Wüsten und seine winzigen Menschensiedlungen dazwischen. Wäre Ernst Schnabel nicht ein meerbefahrener Dichter, er hätte seine Eindrücke nicht ordnen können, als er aus seinem Weltflug innerhalb von zwei Wochen einen Funkroman zu machen hatte. Der Text, der über den NWDR ging, ist jetzt als kleines Buch im Claassen Verlag, Hamburg, erschienen („Interview mit einem Stern“ 109 S., 3,40 DM) und gibt Gelegenheit, in Muße nachzuprüfen mit welcher Überlegenheit die älteren Erinnerungsbilder und die neuen Impressionen zu einer Prosadichtung verschmolzen sind, die bald vor Grauen den Atem stocken läßt, bald sich in sanfte Ironien entspannt. Der akustischen Untermalung im Funk entsprechen im Buch die weniger illustrativen als den Faden der Gedanken fortspinnenden Zeichnungen von Gerhard C. Schulz.

I. H.