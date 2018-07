Inhalt Seite 1 — Die Praxis der Soforthilfe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine eingehende Untersuchung der bisherigen Leistungen der Soforthilfe in einem Landkreise, der, im Randgebiet des Ruhrreviers liegend, völlig von zerstörten Großstädten umrahmt ist, zeigt bei der Existenzaufbauhilfe folgendes Ergebnis: 76 v. H. aller bearbeiteten Anträge betrafen konsumtive Berufe, 12,5 v. H. das Gesundheitswesen und nur 11 v. H. stammten aus dem Gewerbe, das seiner Leistung nach als „dauerinvestitionsfördernd“ bezeichnet werden muß. Unter „konsumtiven“ Berufsgruppen sind dabei alle zusammengefaßt, deren Leistungen dem unmittelbaren Verbrauch dienen. Das sind, um Beispiele zu nennen, Friseure, Schneider, Gastwirte, Radiohändler, Lebensmittelhändler und u. a. Vertreter. Dazu kommt die Vielzahl der Anträge auf Errichtung von Verkaufskiosken und Eispavillons. Unter die „Dauerinvestionen fördernden“ Gruppen wurden die zum Baugewerbe gehörenden Handwerker (wie Zimmerer, Dachdecker, Installateure) gerechnet; außerdem Schmiede und Stellmacher. Das Gesundheitswesen schließlich umfaßt Ärzte, Zahnärzte, Hebammen, Masseure und Apotheker.

Das Ergebnis rechtfertigt die Frage, inwieweit die Erfahrungen mit der Soforthilfe für die Durchführung des Lastenausgleichs nutzbar gemacht werden können. Damit ist bereits gesagt, daß diese Fragestellung keine Kritik an den bisherigen Maßnahmen darstellen soll. Wohl selten ist der Gesetzgeber vor eine so schwierige Aufgabe gestellt worden wie in dem Fall Soforthilfe (und des zukünftigen Lastenausgleichs). Die Maßnahmen sind unpopulär sowohl auf Seiten desjenigen, der die Gelder aufbringen muß, wie auch bei dem Empfangenden, der seine übertriebenen Erwartungen nicht erfüllt sieht. Um so berechtigter- und notwendiger ist es, die Erfahrungen mit der Soforthilfe im weitesten Umfange auszuwerten und Erkenntnisse zu schaffen, die dem zukünftigen Lastenausgleich zugute kommen müssen. Die Kritiken an dir Soforthilfe – lassen oft durchführbare Vorschläge vermissen.

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß der wesentliche Teil der Existenzaufbauhilfe, nämlich 76 v. H., den Gruppen mit konsumtivem Charakter zugeflossen sind. Eine bewußte Lenkung hat dabei nicht stattgefunden. Maßgebend für die Bewilligung waren lediglich die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen, soziale Lage und die Gewähr für wirklichen Existenzaufbau oder -festigung. Ein Plan, der die Bewilligung von der Aufnahmefähigkeit der einzelnen Berufsgruppen abhängig machte, lag also dabei nicht zugrunde. Lediglich bei Anträgen des ambulanten Gewerbes, bei Textilvertretungen und beim Transportgewerbe wurde aus grundsätzlichen Erwägungen starke Zurückhaltung gezeigt. Bisher ist nun nicht der Eindruck entstanden, als ob durch die Existenzaufbauhilfe eine Übersetzung der einzelnen Sparten entstanden sei. Es sieht vielmehr so aus, als ob mit dieser Aktion der natürliche Nachwuchsbedarf gedeckt wurde. Damit scheint aber auch gleichzeitig die Aufnahmefähigkeit der konsumtiv orientierten Gruppen erschöpft zu sein. Eine Fortführung der bisherigen Methode könnte leicht einer „Kiosk-Politik“ gleichkommen, d. h. zu Existenzgründungen mit stark behelfsmäßigem Charakter führen. – Interessanterweise hält sich die Höhe der geforderten Summen bei den Anträgen meist im Rahmen der 5 000 DM, die auf Kreisebene bewilligt werden können. Höhere Forderungen werden von den Antragstellern bei ihren Beratungen mit den Ortsbehörden fast immer reduziert, wenn sie hören, daß Anträge mit höheren Summen an das Landesamt gegeben werden müssen. – Für die nachfolgenden Vorschläge ist die Frage der Hausratshilfe von Bedeutung, auf die deshalb hier eingegangen werden muß. Die stärkste Kritik aus der Praxis richtet sich gegen den Komplex der Hausratshilfe, weil einmal die Beträge an sich zu gering sind, um wirklichen Notstand beseitigen zu- können und weil ferner die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung der Hausratshilfe (Punktzahl) allein den Notstand noch nicht beweisen; Es gibt genügend Fälle, in denen die Tatbestände der „Einkommensverhältnisse“ und der „Schädigung“ die erforderliche Punktzahl ergeben haben, auf der anderen Seite aber der Lebensstandard innerhalb einer Gemeinschaft verhältnismäßig gutsituierter Angehöriger einen direkten Notstand ausschließt; Daneben gibt es viele Fälle, in denen ausgesprochener Notstand herrscht, obwohl die erforderliche Punktzahl bei der Bewerbung nicht erreicht wurde. Schließlich läßt die Rechnungslegung über die Verwendung von Hausratshilfe manche berechtigte Kritik aufkommen. Ein sachgeschädigter Evakuierter, der Unterhaltshilfe bezieht und in den ärmlichsten Verhältnissen lebt, hat den vollen Betrag seiner Hausratshilfe in Höhe von 100 DM für ein Paar Schaftstiefel (für seine erwachsene Tochter!) verwandt; auf anderen Abrechnungen sah man 28 DM für ein Oberhemd und 8,50 DM für eine Krawatte.

Man wird also beim Lastenausgleich mit bebesonderer Vorsicht verfahren müssen, wenn erlöbliche Beträge für Hausratsentschädigung ausgeschüttet werden sollen. Es ist denkbar, daß man die Ausschüttung an das Vorhandensein einer ausreichenden Wohnung bindet, um zu verhindern, daß diese Mittel sinnlos verwandt werden. Sicherlich erforderlich ist es, eine individuelle Überprüfung vorzusehen, um-eine Ausschüttung „nach Dringlichkeitsliste“ zu machen.

Für die Frage des Wiederaufbaues, der Eingliederung der Flüchtlinge und Vertriebenen in die westdeutsche Wirtschaft und „Volksgemeinschaft“, wird die Existenzaufbauhilfe auch im Rahmen des Lastenausgleiches die größte Bedeutung haben. Die eingangs erwähnten Untersuchungen haben aber gezeigt, daß schon mit den bisherigen Mitteln innerhalb bestimmter Wirtschaftsgruppen ein Grad der Sättigung erreicht ist, der weitere Investierungen im bisherigen Verfahren nicht zweckmäßig erscheinen läßt. Vor allem aber drängt sich die Erkenntnis auf, daß aus wirtschaftspolitischen Erwägungen versucht werden sollte, durch eine vorsichtige Lenkung die „investitionsfördernden“ Wirtschaftsgruppen gegenüber den „konsumtiv orientierten“ stärker zu berücksichtigen. Das würde folgende Maßnahmen erfordern:

Erstens: Aufstellung einer Liste von besonders förderungswürdigen Unternehmungen nach Richtlinien, die durch ein Gremium von sachverständigen Vertretern der Behörden und Verbände festgelegt werden müssen (die Mitglieder dieses Gremiums sollten nicht gleichzeitig in den Ausschüssen vertreten sein). Übergebietlicher Erfahrungsaustausch ist vorzusehen. Gegebenenfalls sind die Landes- und Bezirksplanungsbehörden hinzuzuziehen. Das Ergebnis ist den Prüfungs- und Bewilligungsausschüssen als Empfehlung vorzulegen. Die Durchführung sollte möglichst formlos gestaltet werden, um nicht von vornherein mit dem Odium der „Planung“ zu stark belastet zu werden.

Zweitens: Da sich gezeigt hat, daß die Höhe der „auf Kreisebene“ zu bewilligenden Darlehenssummen einen zu engen Rahmen für die zu fördernden Unternehmen geben, sollte die Summe für das einzelne Vorhaben wesentlich heraufgesetzt werden. Das kann um so unbedenklicher geschehen, weil ja der Bedarf der bisher geförderten Wirtschaftsgruppen nahezu als gedeckt angesehen werden darf.