Monat für Monat wächst in erschütterndem Maße die Legion der Toten und Verwundeten, die mitten aus ihrer Arbeitsstätte, mitten aus ihrem Beruf heraus durch tausendfältige Unfallursachen gerissen werden. Ob wir die Unglücksdaten von Plätzen tief unter der Erde, aus den Schächten des Bergbaues, ob von den Straßen oder Schienen des Verkehrs oder ob wir sie aus den Fabriken und Betrieben entnehmen, überall zeigen sie einen Höhenstand, der nicht ernst, nicht mahnend genug aufgenommen werden kann.

Als ob die Blutopfer des Krieges und der Massendeportationen nicht enden sollten, so scheint es. Oder sind die Menschen nach der Schicksalshärte des letzten Jahrzehntes gleichgültiger den Gefahren gegenüber geworden, die eine hochindustrialisierte, hochmechanisierte Umwelt in sich birgt? Sicherlich sprechen solche massenpsychologischen Strukturbilder mit; sicherlich wirken sich auch heute noch Abgestumpftsein aus Front- und Heimatkriegserfahrungen bei den Älteren, jahrelanges Vagabundieren und! Heimatlosigkeit bei den Jüngeren millionenfach aus. Und dennoch finden wir an vielen Stellen der deutschen Wirtschaft wieder energische und zielklare Ansätze, um dieser deprimierenden Entwicklung vorzubeugen, sie abzustoppen und nach Möglichkeit zu dämpfen.

Aber alle Bemühungen, gegen Unfall und Unfalltod in Betrieben und auf Straßen vorzugehen, nützen nichts, wenn sie nicht auf breiter Basis vorgenommen werden und auf Erfahrungen aufbauen, über die große deutsche Firmen schon seit Jahrzehnten verfügen. Überall im Wirtschaftsleben stehen heute neue Männer in den Spitzen der Werke und Betriebe. Krieg und Nachkriegszeit haben auch hier einen tiefen Umbruch herbeigeführt. Die menschlichen Verhältnisse haben sich bis zu den einfachsten Arbeitsplätzen herunter verändert. Ungezählte, die früher Heimarbeit hatten, stehen heute an Maschinen. Bäuerliche Bevölkerung, von ihren Höfen verjagt, ist in Fabriken beschäftigt. Viele, die einst am Schreibtisch saßen, gehen handwerklichen Berufen nach. Eine jüngere Generation ist herangewachsen, aber durch Kriegsdienst und Gefangenschaft um ein Jahrzehnt Berufsausbildung und Betriebserfahrung betrogen. Uns scheint, daß dieser nicht organisch entstandene Strukturwandel einer industriellen Bevölkerung, die vom Werkschef bis zum jüngsten Nachwuchs reicht, einer energisch und systematisch nachzuholenden Schulung bedarf.

„Schulung über Unfallverhütung ist ein Stück praktischer, betrieblicher Rationalisierungsarbeit“, sagte uns ein erfahrener „Alter Hase“ auf diesem Gebiet, als wir kürzlich bei einer Reihe von Betriebsbesuchen das Thema auf die Unfallkurven brachten. „DIE ZEIT“ hatte eine der größten chemischen Fabriken Deutschlands, am Rande des Ruhrgebietes, besucht, ein Werk, das als eines der ersten in der Chemie die Unfallbekämpfung durch planmäßige Erziehung und Ausbildung der Belegschaft begonnen hatte und heute über jahrzehntelange Erfahrungen und damit über einen Grundstock wirtschaftlichen und sozialen Vorsprungs verfügt. Hier hat die Dreieinigkeit von seelischen, persönlichen und Ökonomisten Elementen ein Stück Rationalisierungsarbeit geleistet, die dem – neben dem Kapital – wichtigsten Produktionsfaktor der Wirtschaft, der menschlichen Arbeitskraft, im Beruf wie daheim Nutzen und Freude bringt.

Ein paar Fragen und unser Gesprächspartner ist mitten in seiner Lebenarbeit drin. Klare Augen vermitteln menschliche Wärme und Vertrauen; schlichte, aber profilierte Sätze kennzeichnen ihn als Ingenieur, der die Materie beherrscht. Damit ist vielleicht gleich zu Beginn eine der menschlichen Vorbedingungen für Aufgabe und Stellung eines leitenden Sicherheitsingenieurs aufgezeigt. Ein solcher Mann muß die technische Apparatur auch größter Werksanlagen beherrschen, und er muß verstehen, bei den Arbeitskräften, gleich an welcher Stelle, Vertrauen und Aufgeschlossenheit zu erwecken.

„Wir möchten mit unserem heutigen Beitrag einen in letzter Zeit häufiger an uns herangetragenen Wunsch aus dem Leserkreis nachkommen, ein gutes und erfolgreiches Beispiel der praktischen innerbetrieblichen Unfallverhütung darzustellen“, sagten wir zum leitenden Ingenieur für Arbeitsschutz und Unfallverhütung. Wir waren eine recht schmale, aber hell und frisch gestrichene Stiege hinaufgeklettert, sitzen nun am Schreibtisch und können auf einen Werksgebäudekomplex sehen, in dem sich – zu allem Überfluß – seit sechs Jahren eine britische Transporteinheit eingenistet hat. An der Wand des Zimmers hängt, neben vielen Büchern, eine große Statistik. Sie zeigt das Ausgangsjahr 1927 mit 84 Unfällen je 1000 Mann Belegschaft und sieben Jahre später, 1934, nur noch 27 Unfälle je 1000 Mann. Im Krieg, 1940, schnellt die Ziffer wieder auf 87, in der Nachkriegszeit, 1946, sogar auf 129! Dann ermöglichen die Umstände wieder innerbetriebliche Schulungen und Erziehung und die Unfallkurve’ fällt von Jahr zu Jahr. 1950 ist sie auf weniger als die Hälfte, nämlich auf 61 je 1000 Mann zurückgegangen.

„Unser Ziel ist der Stand von 1934 mit seinen 27 Unfällen je 1000 Mann im Jahr“, erklärt der leitende Sicherheitsingenieur. „Wir hoffen, es in einigen Jahren wieder zu erreichen, weil uns Erfahrung, Einsatz und das volle Mitarbeiten der Belegschaft zur Seite steht.“