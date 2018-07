Nachdem sich die Gemüter über die in der Pinneberger Kundgebung der Bauernverbände Schleswig-Holsteins, Hamburgs und Niedersachsens erhobene Forderung nach Erhöhung des Milchpreises, etwas beruhigt haben, ist es zweckmäßig, die Frage noch einmal objektiv zu betrachten. Der Vorwurf, die Bauern wollten lieber die Milch an Kälber und Schweine verfüttern, anstatt sie für 34 Pfg. nach Hamburg zu liefern, besteht zu Unrecht. Ein Diskussionsredner hatte lediglich behauptet, daß selbst bei einer Verfütterung der Vollmilch diese Verwertung besser sei als beim Verkauf für 34 Pfg.

In der Hamburger Bürgerschaft wurde die Forderung erhoben, die Bauern müßten die Milcherzeugung stärker rationalisieren. Damit sagte man den Bauern nichts Neues, denn rationalisieren bedeutet, die Erzeugung verbilligen. Der Bauer steht durch die zunehmende Verschuldung so unter Druck, daß er auch ohne belehrende Worte des Verbrauchers jede Möglichkeit wahrnimmt, die Erzeugungskosten zu senken. Das kann durch züchterische Maßnahmen geschehen, das heißt durch Erhöhung der Leistung bei gleichbleibendem Aufwand. An diesem Ziel arbeiten die Zuchtverbände schon seit ihrem Bestehen, und daran wird auch in Zukunft festgehalten werden. Die Auswirkung wird aber nur langsam sichtbar, da die Leistungsfähigkeit der Kuh nur im Rahmen ihrer erblichen Veranlagung verbessert werden kann. Die Milcherzeugung kann also nicht von einem Jahr zum anderen durch züchterische Maßnahmen um 300 1 je Kuh und Jahr erhöht werden, wie ein Sprecher in der Hamburger Bürgerschaft forderte. Allerdings muß zugegeben werden, daß in manchen landwirtschaftlichen Betrieben diese Verbesserung der erblichen Leistungsveranlagung durch fütterungstechnische Maßnahmen nicht voll ausgenutzt wird, daß also bei manchen Tieren durch verbesserte Fütterung mehr erzeugt werden könnte. Dem stehen die hohen Kraftfutterpreise entgegen; außerdem liegt der Lohnindex gegenüber 1938 bei 173, während der Milchpreis in derselben Zeit nur 147 erreichte. Man wird daher den Forderungen der Landwirtschaft in begrenztem Umfange nähertreten müssen, soll ihre Rentabilität erhalten bleiben.

Die Kuhhaltung in dem Hamburger Einzugsgebiet liegt schließlich überwiegend in Familienbetrieben. In Niedersachsen z. B. kommen über die Hälfte aller Kühe auf Familienbetriebe mit weniger als 5 Kühen. Damit wird der Milchpreis aber auch zu einem sozialen Problem. Die familieneigenen Arbeitskräfte haben dasselbe Anrecht auf eine tarifgerechte Entlohnung, wie die fremden, aber sie bekommen sie nicht. Es kommen Stundenlohnsätze heraus, die oft unter den Unterstützungssätzen der öffentlichen Fürsorge liegen. Schon heute herrscht daher ein fühlbarer Mangel an brauchbaren Arbeitskräften auf dem Lande. E. Esskuchen