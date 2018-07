Der ostzonale Journalist Wilhelm Karl Gerst hat gegen den Minister Kaiser Klage eingereicht. Seitdem gibt es einen Fall „Gerst“, den unser Bonner Korrespondent schildert.

Wilhelm Karl Gerst ist Bonner Chefkorrespondent der ostzonalen Nachrichtenagentur ADN und Mitarbeiter der kommunistischen „Berliner Zeitung“. Über die Tendenz seines Wirkens braucht also nichts weiter gesagt zu werden. Denn man weiß, daß dem totalitären Artikelschreiber die Linie seiner Artikel von vornherein vorgeschrieben ist. Eine schwierige Situation für den Betroffenen. Sieht er die Welt außerhalb der Sowjetsphäre richtig und gescheit – und Gerst ist ein recht gescheiter Mann –, muß er schweigen oder fälschen, weil er sonst mit seinen Auftraggebern in lebensgefährliche Konflikte käme. Tut er aber der Logik zu viel Gewalt an, dann könnte sogar der parteigläubige Leser stutzig werden. Was tun? spricht Gerst. Man biegt die Tatsachen pieck-fein aufs Grotewohl zurecht und hat so wenigstens seine Ruhe. Inzwischen aber wurde offenkundig, daß Gerst der Lüge zuviel getan. Er hat, so heißt es, Vorgänge, die in Bonner Pressekonferenzen behandelt wurden, in seiner östlichen Berichterstattung geradezu in ihr Gegenteil verkehrt. Und das Ministerium Kaiser bezichtigte ihn in einer Broschüre sogar der Agenten- und Spitzeltätigkeit für die SED. Worauf Gerst gegen die Verbreitung dieser Schrift eine einstweilige Verfügung beantragte. Ein Antrag, der jedoch vom Gericht abgelehnt wurde. Gerst reichte Klage ein. Weiß er sich doch der unabhängigen Gerichte, die er in der Ferne bespöttelt, in der Nähe trefflich zu bedienen!

Nun hat ein Berliner Kommentator des Nordwestdeutschen Rundfunks der „Bonner Pressekonferenz“, in der sich die in Bonn akkreditierten Journalisten als einer „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ zusammengeschlossen haben, vorgeworfen, sie hätte die „einmalige Chance“ versäumt, durch den sofortigen Ausschluß des Herrn Gerst oder wenigstens seine Suspendierung von jeder weiteren Teilnahme an Bundespressekonferenzen diesem „Präzedenzfall ein Gesicht zu geben, das sehr wohl den Charakter einer für alle ähnlichen Fälle im Pressewesen der Bundesrepublik richtungweisende Standpunktklärung angenommen hätte“. – Wie denn? Hätte die Bundes – Pressekonferenz, die sofort den in ihrer Satzung für solche Fälle vorgesehenen Schlichtungsausschuß zu juristisch einwandfreier Klärung des Falles angerufen hat, etwa mit 99 v. H. der Stimmen ihrer anwesenden und vielleicht nicht anwesenden Mitglieder dem „gesunden Volksanwesenden Mitglieder geben sollen, wie dies bei Gerichtsverhandlungen in der Ostzone vorkommt? Auch eine gute demokratische Absicht sollte sich nicht auf gute demokratische Absicht kenntnis gründen! Gewiß, man soll die Toleranz nicht übertreiben. Die deutsche Demokratie ist nicht einmal an zu viel Toleranz zugrunde gegangen. Und an ist wahr, daß Gerst in Bonn ein Recht der freien Meinungsäußerung in Anspruch nimmt, das in seiner politischen Heimat – und dies unter seiner Zustimmung – mit Füßen getreten wird. Trotzdem wollen wir uns Füßen dieses schlechte Beispiel nicht unsere guten demokratischen Spielregeln verderben lassen. Wir müssen uns vor dem Hitler oder Stalin in Wir in acht nehmen: Auch vor dem Gerst in uns.

Robert Strobel