T ndustrielles Kernstück des südwestdeutschen J- Raumes ist das Land Württemberg Baden. Die Erfolge, die die Südwestländer und besonders Württemberg Baden in den Nachkriegsjahren auf diem Gebiet des Exportes erreichten, haben allgemeine Aufmerksamkeit erregt. Mit diesen Erfolgen ist vor allem das Land Württem- berg Baden den Weg, den unsere gesamtdeutsche Wirtschaft in der Bedrängnis der Nachkriegssituation zu gehen hat, vorangeschritten. Das Geheimnis dieser Exporterfolge liegt in der Struktur der Wirtschaft dieses Gebietes begründet. Seit jeher hat die Wirtschaft in den alten Ländern Württemberg und Baden als wesentliches Kennzeichen eine ungewöhnlich aufgegliederte Fertig warenindtistrie aufzuweisen. Die Beweglichkeit der württembergisch badischen Industrie und ihr Ausweichenkönnen auf andere Fertigungen gibt ihr die Möglichkeit, ihre Produktion immer wieder auch dem Bedarf des Auslandes anzupassen. Hochwertige Spezialprodukte — aus handwerklicher Qualitätsarbeit heraus entwickelt — begründeten für die württembergisch badische Wirtschaft den guten Ruf nicht nur in der Bundesrepublik sondern auch in der Welt, in der Namen wie Daimler Benz und Bosch einen guten Klang haben. Dieser hochwertig spezialisierten Qualitätsarbeit hat die württembergisch badische Industrie ebenso wie die Industrie des jetzigen Landes WürttembergHohenzollern ihre starke Stellung in der Ausfuhr zu verdanken. Schon vor dem Kriege standen die württembergischen Spezialindustrien an der Spitze: die Industrie der chirurgischen Instrumente mit einem Ausfuhranteil an der deutschen Gesamtproduktion von 70 bis 80 v. H, die Harmonikaindustrie mit 70 bis 75 v. H, die Uhrenindustrie mit 65 bis 70 v. H, die Maschinenindiustrie mit 30 v. H, die Edelmetallindustrie mit 20 v. H und die Wirk- und Strickwarenindustrie mit 10 bis 15 v. H. Diese Exportquote konnte nach dem Krieg nicht überall mehr erreicht werden. Aber wieder sind es dieselben Industrien einschließlich Feinmechanik und Optik, dem Fahrzeugbau und der Spielwarenindustrie, die zäh die abgebrochenen Fäden zum Ausland wiederaufgenommen und den Auslandsabsatz der Länder Württemberg Baden und WürttembergHohenzoilern auf eine erstaunliche Höhe gebracht haben.

Die württembergisch badische Ausfuhr ist seit 1947, dem Jahr der Wiederaufnahme nennenswerter Außenhandelsbeziehungen, in ununterbrochener Linie angestiegen. 1948 bewegte sich der Ausfuhrwert, bei 27 Mill $, 4949 erreichteer schon 64 Mill $. Im Jahre 1950 steigerte sich die Ausfuhr gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 135 v. H auf den Wert von 156 Mill $. Das Exportergebnis des ersten Halbjahres 1951 läßt eine weitere Fortsetzung dieser steil aufwärtsstrebenden Linie erkennen. Es wurden in diesem Halbjahr Waren im Gesamtwert von 131 Mill $ exportiert, eine Summe, die um rund 125 v. H über dem Ausfuhrergebnis des ersten Halbjahres 1950 liegt.

Ist diese erstaunliche Steigerung der Ausfuhrleistung des Landes an und für sich sdion erfreulich, so erhält sie ihren besonderen Wert für die Außenhandelsbilanz der Bundesrepublik durch die Tatsache, daß sie fast ausschließlich aus Fertigwarenprodukten besteht, an erster Stelle die der Maschinenindustrie im Wert von über 200 Mill. DM. An zweiter Stelle folgt der Kraftfahrzeugexport mit 85 Mill. DM. Den dritten Platz nehmen die Textilerzeugnisse mit einem Ausfuhrwert von 70 Mill. DM in. Es folgen elektrotechnische Artikel, feinmechanische und optische Erzeugnisse und schließlich Edelmetallwaren. Welch überragende Stellung dem württember gisch badischen Export innerhalb der gesamtdeutschen Ausfuhr zukommt, geht aus der Tatsache hervor, daß der Wert der 1950 exportierten gewerblichen Fertigwaren, je Kopf der Bevölkerung berechnet, im Bundesgebiet 26 9 f betrug, während die entsprechende württembergisch badische Quote sich auf 36 4 $ stellt. Je Kopf der Bevölkerung berechnet ist aiso die württembergisch badische Exportleistang um Beinahe 8 v. H der gesamtdeutschen Exporte stammen aus Württemberg Baden. Wenn man berücksichtigt, daß im Jahre 1949 noch der Anteil Württemberg Badens an der Ausfuhr 6 6 v. H betrug, so kann man erkennen; wie sehr dieses Land seinen Vorsprung in der Zwischenzeit vergrößert hat. Dies war nur dadurch möglich, daß alte Exporübeziehungen mit größter Sorgfalt und Intensität wieder aufgegriffen wurden, daß der frühere Abnehmerkreis in ständigem und persönlichem Kontakt mit dem Ausland wieder angesprochen und schließlich erweitert wurde. Nicht zuletzt ist der württemt bergisch badische Ausfuhrerfolg des Jahres 1950 aber auch auf die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit württembergisch badischer Erzeugnisse auf dem Weltmarkt zurückzuführen. Zahlreiche Erfindungen und Verbesserungen, durch 4ie unsicheren Verhältnisse auf dem Gebiet des internationalen Patentrechts bisher zurückgehalten, wurden im Jahr 1950 zur Tat.

Von den 154 Ländern der Erde, die in der Außenhandelsstatistik aufgeführt werden, stand Württemberg Baden mit über 120 in Geschäftsverbindung. Besonders erfreulich ist dabei die Steigerung der Ausfuhr- nach Amerika und insbesondere nach Südamerika. Sb hat die Ausfuhr 1949 erreicht, dter Export nach den USA stieg um über das Doppelte. Die erste Stelle unter den europäischen Abnehmerländern nehmen die Niederlande mit einem Ausfuhrwert von 92 Mill. DM ein. Noch im Jahre 1949 betrug die Ausfuhr dorthin nur 22 Mill. DM. An die zweite Stelle ist 1950 die Schweiz mit 71 Mill, an die dritte Stelle Schweden mit rund 47 Mill und an die vierte Stelle Frankreich mit 41 Mill. DM getreten. Es folgen Belgien, Italien, die Türkei und u a Österreich. Diese Leistungen waren nur dadurch möglich, daß sich auch die württernbergische Klein- und Mittelindustrie immer stärker in den Export einschaltete. Nach einer Schätzung des Wirtschaftsministeriums Württemberg Baden dürften heute 4000 Betriebe des Landes in mehr oder weniger großem Umfang an der Ausfuhr beteiligt sein.

Hinter all den trockenen Zahlen, die den Exportcharakter des Wirtschaftsgebiets im Südwesten beleuchten, steht eine imponierende Arbeit eines in alter Tradition wurzelnden Unternehmertums und eines Facharbeiterstammes, der, vielfach in der eigenen Scholle noch verwurzelt, von dem Wert hoher Qualitätsarbeit durchdrungen ist. Das Land im Südwesten kann aus der Armut eines Bodens nur seine schöpferische Leistung und seine fleißige Arbeit exportieren. Trotzdem aber steht es in seiner Ausfuhr an der Spitze der Bundesländer, die vielfach günstigere äußere Wirtschaftsbedingungen aufweisen. In dieser Tatsache liegt für die bedrängte und auf die Steigerung der Ausfuhr angewiesene Gesamtwirtschaft des Bundesgebiets eine tröstliche Verheißung begründet, die uns zugleich Gewähr für die Wiedererringung des deutschen Platzes in, der Weltwirtschaft zu sein scheint. nischen Kriegen. Während am Rhein die Kultur bürgerlich städtische Züge annahm, behielt sie in Schwaben stark bäuerlichen Charakter bis in unsere Tage. Der klare und wache Geist des Volksstammes erfüllte die fränkischen Formen mit schwäbischem Gehalt und schuf so wesentliche Teile der deutschen Kultur im religiösen Leben, in der Dichtung, in der Philosophie und Architektur, obwohl die Schwaben erst später als die Alemannen und Franken in das deutsche Geistesieben eintraten — dafür aber um so ausgereifter und entscheidender. Das scheint das schwäbische Sprichwort zu bestätigen, daß der Schwabe erst mit vierzig Jahren klug wird.

Bereitwillig haben die Schwaben in den letzten vier Jahrhunderten ihre trefflichen Schulen, die sorgfältig sichtenden Seminare und das Tübinger Stift, Vermächtnisse aus der Reformationszeit, gefördert, so daß immer ein unverbildeter, kräf