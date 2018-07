DIE ZEIT

Die deutsche Außenhandelsentwicklung zeigt optisch ein unverändert befriedigendes Bild. Hinter der statistischen Zahlenfassade beherrschen jedoch spannungsgeladene Zerrungen das Terrain und haben die kurze Ära des Sellers-Market, auf dem die kaufmännischen Bedingungen von Preis und Kredit nur eine untergeordnete Rolle spielen, weitgehend abgelöst. Bei den Fertigwaren-Exporten ist während der letzten Wochen die Marktsituation erheblich ungünstiger geworden. Maschinen- und Stahlbau – mit rund 16 v. H. Anteil am westdeutschen Gesamtexport – sehen sich anschwellenden Exportschwierigkeiten gegenüber. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist der durch kurze Lieferzeiten und günstige Preise längere Zeit innegehabte Marktvorsprung verlorengegangen. Innerwirtschaftliche Veränderungen verursachen und verstärken diese Nachteile. Aus den in jüngster Zeit zu diesen Fragen bekanntgewordenen Äußerungen namhafter Industrieller möchten wir von Generaldirektor Hans Reuter einige Gedanken aus seiner Rede auf der oHV der DEMAG AG, Duisburg, zitieren.

„Bezüglich zugesagter Lieferfristen stehen wir von der Materialseite her empfindlichen Schwierigkeiten gegenüber. Wir haben die Abgabe von Offerten bei Dutzenden von sehr interessanten größeren Auslandsgeschäften ablehnen müssen, weil wir von unseren Unterlieferanten keine verfeindlichen Liefertermine erhalten können. Auch auf abschlußreife Aufträge mußten wir im letzten Augenblick verzichten, weil wir dem Kunden die von ihm als selbstverständlich erwartete Zusicherung, einen Liefertermin innezuhalten, nicht geben konnten. Die Auswirkung dieser Materialkrise ist daraus ersichtlich, daß wir trotz verbesserter Export-Organisation und großer Auslandsnachfrage von Januar bis Juni 1951 unter Berücksichtigung der seit Herbst 1950 eingetretenen Preissteigerung nicht mehr Auslandsaufträge hereinnehmen konnten als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Da wir uns von der Materialseite her mit erheblichen Fertigungsstörungen auseinanderzusetzen haben, fürchten wir auch, daß wir die in den letzten Monaten 1950 erreichte Vorkriegsleistung des Umsatzes pro Jahr und Beschäftigten 1951 nicht werden halten, geschweige denn die Leistungssteigerungen der Konkurrenzländer aufholen können.

Die Materialschwierigkeiten sind teilweise ein Mengen-, besonders aber ein Sortenproblem Die Hoffnung auf Entlastung durch die US-Kohlenlieferungen wurden enttäuscht. Diese Importe haben wegen der damit verbundenen Stahl-Kompensation sogar zusätzliche Erschwerungen. gebracht. „Wir hören immer wieder von unseren Lieferanten, daß als Gegenlieferung nach USA nicht etwa irgendwelche mit dieser Kohle erzeugte Stahlmengen abgeliefert werden können, sondern nur ganz bestimmte Sorten, und zwar unglücklicherweise diejenigen, die an sich schon einen Engpaß in der Fertigung unserer eisenschaffenden Industrie bedeuten“, sagte Reuter weiterhin.

Gewiß, auch die deutschen Stahlwerke brauchen den immer noch einträglichen Direkt-Export für ihre Produktions- und Investitionsprogramme, wie für ihre Ertragsrechnungen. Die neuerlichen Gefahren aber, die durch den vielfachen und sich tausendfältig in der gesamten Fertigwaren-Exportindustrie auswirkenden Sorten-Engpaß erstehen, dürften im Laufe dieses Jahres derart akut werden, daß von hoher Stelle aus eine möglichst bedarfsgerechte Marktversorgung herausmodelliert werden muß.

Weltfirmen wie DEMAG, deren Auftragsbestand zur Zeit zu 60 v. H. aus dem Ausland stammt, sprechen hier nicht nur im eigenen Interesse, sondern berühren gesamtwirtschaftliche Fragen allgemeiner Bedeutung. Deutscherseits sollte eine von den Beteiligten loyal geführte, gemeinsame Überprüfung der derzeitigen Stahlexport-Programme angestrebt werden. Zwischen den beiderseits starken und gegensätzlichen Argumenten wird ein Ausgleich der Standpunkte und damit eine Art „Aufteilung der Exportgelüste“ um so eher möglich werden können, je weniger von unberechenbaren und in ihrer zuweilen monopolistischen Willkürlichkeit überrumpelnden Kostenfaktoren, wie Löhnen, Steuern, Lastenausgleich und so weiter Störungen ausgehen. Gleichgültig von welcher Seite aus an eine Bereinigung so empfindsamer Schadstellen in Deutschlands Nachkriegswirtschaft herangegangen wird, immer zeigt es sich wieder, daß nur eine großzügige wirtschaftspolitische Gesamtkonzeption zwischen den konjunkturellen Streuwerten einen für das Ganze mittleren Trend finden kann. Rlt.