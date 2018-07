Inhalt Seite 1 — Konrad mit dem Windchen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Habt ihr schon einmal das winzige Brüderlein eines ausgewachsenen Windes gesehen – so einen kleinen, verlorenen Windzwerg, der keck daherfegt und ein bißchen Staub, vielleicht auch einige Blätter aufwirbelt? Nun, einem solchen Kindchen begegnete Konrad, als er sich bei lachender Julisonne in den Feldern erging. Die Possen, welche der Kleine trieb: daß er sprang und tanzte, daß er die Ähren schelmisch liebkoste und die immer hungrigen Fische zum besten hielt, indem er Sand in den Bach streute – sie waren nach Konrads Geschmack. Er ließ das Windchen nicht aus den Augen; im Schritt, im Trab begleitete er die Luftfahrt des launischen Kobolds und fühlte sich bald von ihm begleitet. Ja, sie fanden gegenseitig Gefallen, der junge Mann und das Windchen, sie neckten einander und liefen um die Wette. Von Stund an waren sie unzertrennlich.

Wo immer Konrad ging und stand, tummelte sich das Windchen in seiner Nähe, wie ein Händlein, das seinen Herrn umtänzelt. Es schrieb Figuren ins Gras, ärgerte die Bienen beim Honigtrunk und brach hängende Früchte ab, daß sie Konrad auf den Kopf fielen. Aber auch nützlich wußte es sich zu machen. Bisweilen flatterten Geldscheine herbei, und Konrads Bediente verwunderte sich, daß von allen Wäschestücken, die sie an die Leine hing, immer die seinen am schnellsten trockneten.

Konrad war ein Sonntagskind. Was er anfaßte, und wenn es Pech war, brachte ihm Glück. Seit er das Wäldchen um sich hatte, geriet erst recht alles zum Guten. Die Menschen schüttelten den Kopf über die unfaßliche Gunst, welche das Schicksal ihm erwies. Sie hatten es schwerer als er, doch wurden sie nicht neidisch; der Anblick des Glücklichen machte sie selbst glücklich. Konrads unsichtbarer Gefährte blieb ihnen auf die Dauer nicht verborgen – sie erkannten ihn an seinen Wirkungen. So häufig sind kleine Winde nicht, und wenn einer von ihnen ständig denselben jungen Mann umstreicht, macht man sich einen Reim darauf. Es kam dahin, daß sie unseren Freund „Konrad mit dem Windchen“ nannten.

Schade nur, daß das Windchen stumm war und daß die beiden einseitig miteinander reden mußten. Konrad sprach oft zu dem Kleinen; er fühlte sich von ihm verstanden und erhielt von ihm Antworten in der Zeichensprache. Mit ein wenig Bewegung läßt sich viel ausdrücken; nur die Ruhe schweigt. Am besten freilich gelingen Spaß und Neckereien, und eben das sagte dem Windchen zu, denn es war ständig zum Spielen aufgelegt. Las Konrad in einem Buche, so verblätterte es ihm die Seiten, wollte er sich eine Zigarette anzünden, so blies es das Streichholz aus. Abends war das Windchen friedlicher. Da strich es durch sein blondes Haar oder rauschte in den Blättern des Birnbaums, der vor dem Fenster stand.

Das Windchen sah es gern, wenn Konrad den Mädchen nachging – ja, es machte listig und lustig den Werner oder gar den Kuppler. Was ließ sich da nicht alles anstellen! Man konnte zierliche Hüte entführen, Briefe durch die Luft tragen, Röcke hochblasen und dergleichen Anknüpfungen mehr vollführen. War Konrad ans Ziel seiner Wünsche gelangt, so fächelte das Windchen dem Liebespaar Kühlung zu. Die Mädchen im Zimmer erschauerten unter dem zarten Anhauch, und wenn die Bediente durchs Schlüsselloch etwas profitieren wollte, fuhr ihr Staub in die Augen – eine doppelte Mahnung: an fremden Freuden nicht zu schmarotzen und die Wohnung sauberer zu halten.

Nur eines litt das Windchen nicht: daß Konrad sich ernsthaft verliebte. Als Spiel, als selbstischen Genuß ließ es die Liebe gelten, anders nicht, und wurde böse und eifersüchtig, sobald Konrad sich anschickte, sein Herz zu öffnen. Wenn eines unter den Mädchen solches bewirkt hatte, wurde es, unablässig geplagt und gejagt, seines Lebens nicht mehr froh. Als das Windchen wieder einmal ein besonders schönes, braves Mädchen vertrieben hatte, zürnte Konrad dem Freund. Traurig blieb das Windchen einige Tage lang aus. Da erst merkte Konrad, wie sehr er seiner bedurfte. Es war plötzlich so windstill um ihn, so unbewegt und freudlos. Was blieb ihm übrig, als zu rufen und zu schmeicheln, und zu bitten, bis das Windchen sich wieder einstellte?

Eines Tages wurde Konrad sehr krank und lag mit hitzigem Fieber darnieder. Das Windchen wußte Rat, brachte Hilfe. Da die Luft drückend heiß war, fuhr es rasch zum eisigen Waldquell, kühlte sich an ihm aus und trug die Kühle an Konrads Schläfen, so daß er genaß. Bald darauf ward dem jungen Mann Gelegenheit, den Liebesdienst zu entgelten. Vor großen Winden und gar vor Stürmen hatte das Windchen Angst. Es fürchtete, hineingerissen zu werden in das große Brausen, aus dem es sich vor Zeiten so schlau gelöst, und eine Fahrt antreten zu müssen, von der es kein Zurück gab. Um ein Haar wäre das fahnenflüchtige Windlein einem Orkan, der wüst durch die Gegend fegte, zum Opfer gefallen, wenn Konrad es nicht sorgsam unter seinem Mantel verborgen und das zarte Ding ins schützende Haus gebracht hätte. Jetzt hatten die beiden Grund, einander auch dankbar zu sein. Ihr Bund war fest besiegelt, und man vermochte sich wirklich nicht vorzustellen, welche Macht ihn lösen könne.