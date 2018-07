Evelyn Waughs schnurrige Novelle „King-Scott’sModern Europe“ erzählt, wie ein englischer Professor in einen reibungslos gemanagten Staat hinein-, aber nicht wieder herauskommt, weil sich keine Stelle: findet, die zuständig ist für seine Ausreise. Ihm ist, als sei er gar nicht mehr existent. Um seine Person zurückzubekommen und mit ihr die Freiheit, wendet er sich an die Untergrund-Widerstands-Organisation, die den Schwarzhandel mit Ausreisevisen zur Spezialität gemacht hat. Doch auch sie wird so reibungslos gemanagt, daß der Professor sich alsbald vom Leerlauf überrundet fühlt...

Die Vorarbeiter in der sich perfektionierenden Gesellschaftsmaschinerie pflegt man seit James Burnhams Buch die „Manager“ zu nennen. Das Wort hat schon fast mythischer, Klang. Unter „Managern“ stellt man sich Roboter-Kommandeure vor. die selbst halb schon Roboter, halb noch richtige Menschen sind. Leicht unheimliche Figuren – wie man sie auf Bildern Fernand Légers sehen kann.

Unter den Männern, die in Recklinghausen zu dem alljährlichen „Europa-Gespräch“ zusammenkamen, befanden sich nicht wenige Manager. Es waren Männer von Fleisch und Blut – was sich schon daran erkennen ließ, daß sie sich vor dem Thema des Gesprächs nicht scheuten. Es hieß „Die Arbeiter – die Manager – die Kultur“ und ergab zwar keine Einigkeit, wohl aber eine gewisse Durchblutung (sozusagen) der Manager-Figur.

Gewiß, sie haben jenes Spezialwissen und Spezialkönnen, jene Flinkheit des Überblicks und Wendigkeit des Verfügens, die sie in Wirtschaft, sozialer Praxis und Verwaltung unentbehrlich macht. Die Scheidelinie zwischen ihnen und den „Funktionären“ ist nur schmal. Aber es ist nicht unverbrüchliches Gesetz, daß sie sie eines Tages für immer überschreiten werden und daß sich unser labiles – allzu labiles – Gesellschaftssystem aus sich heraus in das stabile verwandelt, das man das „totalitäre“ zu nennen liebt.

Genügen die lebendigen Kräfte, nämlich die Menschen, dieses Umkippen zu verhindern? Die Pessimisten in Recklinghausen erwarteten sich eine Bremse nur von den kollektiven Verbänden – ohne zu sehen, daß eben diese auch der Manager bedürfen und nur allzuleicht in die Rolle jener perfekten Widerstandsorganisation einrücken könnten. Mehr ist davon zu hoffen, daß die Manager selbst – wozu sie hier schöne Gelegenheit hatten im Spiegel der allgemeinen Furcht ihr Schreckbild sehen und-sich auf ihre Stellung an den Kommandobrücken nicht versteifen. -ter