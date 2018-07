Das Bankwesen in Württemberg-Baden ist das Spiegelbild der verhältnismäßig ausgeglichenen Wirtschaftsstruktur des Landes. Sie ist durch leistungsfähige und exportorientierte gewerbliche Unternehmen überwiegend mittlerer und kleinerer Größe und durch das Vorherrschen des landwirtschaftlichen Klein- und Mittelbetriebes gekennzeichnet. Wie ein Vergleich der kurzfristigen Kreditgewährung an die Nichtbankenkundschaft der einzelnen Bankgruppen in Württemberg-Baden mit den entsprechenden Ziffern der Bankgruppen im Bundesgebiet zeigt, besteht in keinem anderen Land des Bundesgebietes neben den Großbanken ein relativ so starker Abschnitt der Sparkassen und der gewerblichen und ländlichen Kreditgenossenschaften, wie gerade in Württemberg-Baden.

An den längerfristigen Ausleihungen hat Württemberg-Baden einen relativ hohen Anteil, da hier einige der bedeutendsten Realkreditinstitute des Bundesgebiets ihren Sitz haben. Und von den mittel- und langfristigen Ausleihungen der Realkreditinstitute im Bundesgebiet entfällt nahezu ein Drittel auf Württemberg-Baden.

An den Einlagen (ohne Spareinlagen) bei den Geldinstituten im Bundesgebiet ist Württemberg-Baden mit rund 10 v. H. beteiligt. Bemerkenswert ist der hohe Spareinlagenbestand bei den württemberg-badischen Geldinstituten. Zwar war er nach Ausbruch des Koreakrieges ebenfalls zurückgegangen, liegt aber mit einem Betrag von 101 DM je Kopf der Bevölkerung gegen 82 DM im Bundesgebiet doch weit über dem Bundesdurchschnitt (Stand: 30. 4. 1951); Zudem spielt die Kapitalbildung im Bausparwesen, die selbst durch den Konjunkturumschwung um die Mitte des Vorjahres kaum beeinträchtigt wurde, in Württemberg-Baden eine besonders große Rolle. Hier haben übrigens die ältesten und größten Bausparkassen Westdeutschlands ihren Sitz. Mehr als die Hälfte des Bauspargeschäfts im Bundesgebiet entfällt auf Württemberg-Baden, wobei allerdings zu bedenken ist, daß deren Geschäftsbeziehungen in stärkerem Maße als bei den Kreditinstituten über die Grenzen des Landes hinausgreifen.

Trotz der zur Zeit noch bestehenden Aufspaltung des südwestdeutschen Raumes in die drei Länder Württemberg-Baden, Baden und Württemberg-Hohenzollern sind die alten organisatorischen Beziehungen über die beengenden Landesgrenzen hinaus erhalten geblieben, insbesondere auf dem Sparkassen- und Genossenschaftsgebiet. Und zwischen den beiden alter Bankzentren Stuttgart und Mannheim hat sich vor allem im Bereich des privaten Bankwesens eine reibungslose und fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt.