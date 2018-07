/ Von Paul Hühnerfeld

Damals haben wir wochenlang davon gelebt. Während des ganzen Krieges waren die runden Schachteln mit den zwei Tafeln kaum bis zu den Fronttruppen durchgedrungen; sie verschwanden auf dem Wege dahin in den Proviantsäcken irgendwelcher Stäbe; einige kamen bis zu den Fliegerhorsten der Einsatzstaffeln ... Die meisten aber blieben einfach in den Vorratslägern der Heimat liegen, wurden für irgend etwas aufgehoben und von einem Verwaltungsbeamten jede Woche sorgfältig gezählt. An einem solchen Warenlager mit rund einer Million Schachteln Schoka-Cola kamen mein Freund und ich im April 1945 in Marienbad vorbei. Wir stellten unsere Fahrräder ab und sahen nach: im ersten Lagerhaus gab es ungarische Pelzwesten, im zweiten Fliegeruhren und im dritten die Schokolade. Wir waren als Quartiermacher vorausgeschickt; unsere Truppe befand sich auf dem Marsch an die Front, und hier in Marienbad sollte es sich entscheiden, ob wir an der Ost- oder Westfront eingesetzt wurden – falls zum Zeitpunkt der Entscheidung überhaupt noch getrennte Fronten existierten.

Damals also war es, daß wir unsere Rucksäcke mit den Tafeln füllten; die Pelzwesten zogen wir gleich an – jeder drei Stück übereinander. Von den Fliegeruhren nahmen wir je nur eine und ließen dafür unsere alten da. – Heute kann man Schoka-Cola wieder kaufen: 1,50 DM kostet die Schachtel.

An jenem warmen Frühlingstag in Marienbad ahnten wir natürlich nicht, daß die 400 oder 500 Päckchen Schoka-Cola, die wir eingesteckt hatten, für unsere Truppe in den nächsten Wochen wichtiger sein würden als alles andere. Als wir wieder bei unserer Einheit anlangten, gaben wir je zehn Tafeln an den Hauptmann, den Verpflegungsoffizier und den Feldwebel ab; wir glaubten, das würde genügen. Aber nach unserem ersten Gefecht an der Westfront, die damals bei Bayreuth stand, waren von unserer Kampftruppe nur noch die Zugführer und einige junge Offiziersanwärter geblieben. Die anderen waren verschwunden. Da kam der Hauptmann auf uns zu und sagte: „Sie können doch nicht die ganze Schokolade schon aufgegessen haben?“ Natürlich hatten wir das noch nicht. So stellten wir denn auf sein Geheiß in einer kleinen böhmischen Stadt (ich glaube es war Saaz an der Eger) einen Tisch auf den Gehsteig, gleich hinter der Brücke, und fertigten ein Schild an, auf dem stand: Verpflegungsstelle. Mein Freund, der Leutnant, organisierte die Schlange der Landser, die – auf regellosem Rückmarsch durch diese Stadt – vor dem Schild stutzten und sich anstellten. Ein paarmal mußten wir mitsamt dem Tisch, der Schoka-Cola und den Landsern in den Kellern verschwinden, weil die Jabos uns störten. Aber wir blieben hartnäckig und als unsere Schlange 200 Mann stark war, sagte der Hauptmann, der hinter dem Tisch stand, zu mir: „Einpacken!“ Mit beiden Händen schaufelte ich die Schachteln in den offenen Rucksack und zu den Landsern sagte der Hauptmann: „Sie sind jetzt die 16. Kampfgruppe“.

In diesem warmen Frühling haben wir das noch einige Male so gemacht. Natürlich fanden wir nicht immer einen so schönen Platz wie in Saaz, wo nachts der Mond auf die Eger schien und die Wellen gegen das Gestein der Häuser plätscherten. Wir standen später in zerstörten Städten, an Chausseen neben umgekippten Treckwagen, ausgebrannten Lkws; neben Toten am Straßenrand, in dem Schlüsselblumen blühten. Und natürlich wurden unsere Vorräte langsam weniger. Wir gaben hie und da etwas ab und dann haben wir Flüchtlingen 100 Tafeln auf einmal geschenkt.

Außerdem aßen wir selber davon. Schließlich hatten wir soviel Coffein im Leib, daß wir in den kurzen Ruhestunden, die uns blieben, nicht mehr schlafen konnten. Dann sahen wir in den Himmel, der immer irgendwo rot war und unterhielten uns darüber, daß es vielleicht gut sei, wenn die alte Welt in Trümmer ginge und mit ihr die alten Menschen. Nie mehr – so sagten wir – werden wir so leben wie früher. Endlich einmal – so sagten wir – werden wir Ernst machen damit, die Welt zu ändern. Und unser Herz klopfte bei diesen Gesprächen vom Coffein.

Heute, sechs Jahre nach jenem Frühling und drei Jahre nach der Währungsreform, kann man sich natürlich kaum noch vorstellen, wie töricht manch einer damals dahergeredet hat. Auch ich hatte es schon vergessen. Aber die Schachtel Schoka-Cola, die ich neulich kaufte, erinnerte mich daran. Da dachte ich an diesen Frühling und wie alles war. Ich dachte an meinen Freund, der noch verunglückte (einer von diesen sechzehnjährigen Pimpfen, die wir auf der Straße zwischen Joachimsthal und Gottesgab im Fichtelgebirge mit Hilfe der Schokolade aufgabelten, hatte ihn eines Nachts für einen Amerikaner gehalten und erschossen) und ich dachte daran, wie wir damals gelebt hatten, und wie wir uns vornahmen, in Zukunft leben zu wollen. Und für einen Augenblick fühlte ich mein Herz schlagen wie damals, obwohl ich erst ein kleines Stück der Schoka-Cola gegessen hatte.