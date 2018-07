Eine halbe Stunde Autofahrt durch die liebliche Landschaft um die Berge der Staufenkaiser bringt uns nach Geislingen an der Steige, der Fünftälerstadt am Fuße der Schwäbischen Alb. Das Wohl und Wehe dieser Stadt ist analog zu den Verhältnissen in Schwäbisch Gmünd überwiegend abhängig von der Württembergischen Metallwarenfabrik mit ihren 4000 Arbeitern und Angestellten.

Gegründet wurde das Werk 1853 von dem jungen Müller Daniel Straub. Großzügigkeit und Genie dieses Kaufmanns schufen die Grundlagen für die Ausnahmestellung, die die WMF schon in ihrer Frühzeit dürch ihre vorbildlichen sozialen Einrichtungen hatte. Der erste Weltkrieg vernichtete dieses große Sozialwerk, und von dem, was nachher mühsam wiederaufgebaut worden war, hat der zweite Weltkrieg die finanziellen Fonds verschlungen. Das Stammwerk, obwohl äußerlich unbeschädigt, hat doch schwere Verluste erlitten: Auslandsbeteiligungen und Verkaufsgeschäfte in vielen Ländern mußten abgeschrieben und Maschinen und Inneneinrichtungen vielfach neu beschafft werden. Die Verkaufsniederlagen in über 100 Städten des Inlandes waren zum größten Teil zerstört. Heute ist das Schlimmste überstanden. Der Betrieb steht wieder auf gesunder Basis, und die Werkseinrichtungen, Fabrik kationsmethoden und Betriebsorganisation sind nach den neuesten Erfahrungen ausgebaut. Im Gebiet der Bundesrepublik betreibt die WMF 86 eigene Verkaufsgeschäfte.

Das heutige Produktionsprogramm entspricht in Umfang und Qualität mindestens dem Vorkriegsstand. Haupterzeugnis und Rückgrat des Betriebes sind die versilberten Bestecke mit Alpaka-Unterlagen. Nur wenig steht den Bestecken an Bedeutung die Fabrikation versilberter Tafelgeräte nach. Hierher gehören auch die versilberten Hotelwaren, die zusammen mit den rostfreien Cromargan-Bestecken sowie Cromargan-Küchen- und -Tafelgeräten, den Großkaffeemaschinen und dem Turmix-Infra-Grill es der WMF ermöglicht haben, wieder zahlreiche Hotels von internationalem Ruf, Krankenhäuser, Werkkasinos und Schiffahrtlinien im In- und Ausland einzurichten. (Darüber hinaus werden noch die Silitstahl-Kochgeschirre erzeugt. Hier steht auch die Glashütte, in der die Einsatzgläser für die Metallwaren und viele Kristallgläser entstehen. Weitere Werkstätten beschäftigen sich mit der Herstellung von Zier- und Zweckleuchten, Denkmälern, Bronzestatuetten, Grabschmuck, Fassadenschriften und Metallbuchstaben, Schrifttafeln und Kirchengeraten. Wolf gang Weber