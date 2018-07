Von Heinz Mathée, Stuttgart

Der schwäbische Unternehmer weiß aus den Schwierigkeiten und harten Lebensbedingung gen seiner Vorfahren und aus den eigenen Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit, daß die Linie des Wirtschaftsablaufs nicht gleichmäßig ist. Nach den Zerstörungen des Krieges hat er mit Umsicht und zähem Fleiß seine Unternehmungen wieder aufgebaut und ist seit Jahr und Tag darauf gefaßt, im harten internationalen Wettbewerb bestehen zu müssen. Nichts liegt ihm weniger als das Kommando der Planwirtschaft, das Initiative und Leistung hemmt. Nichts liegt ihm näher als vorwärtsstrebendes Schaffen zur individuellen Leistung. Seinem gesunden Menschenverstand erschien die unentwegte Steigerung der internationalen Rohstoff preise als eine Gefahr für den Absatz und jede künftige Entwicklung. Daher werden die seit April eingetretenen Rohstoff Preisermäßigungen als ein Schritt zur Gesundung, und als eine erwünschte Entwicklung zur Wiederherstellung der Liquidität der Unternehmungen betrachtet. Man darf davon überzeugt sein, daß der schwäbische Textilunternehmer die Forderungen der Stunde versteht und sich in seinen Interessen mit dem Verbraucher und dem Handel verbunden fühlt, Der im Übergang vom Frühjahr zum Sommer eingetretenen Absatzkrise wird der Textilunternehmer mit Verdoppelung seiner Anstrengungen begegnen, um qualitative Höchstleistungen und größte Preiswürdigkeit zu erreichen. Diese ungewohnlichen Anstrengungen sind als ein wirksamer und positiver Beitrag der südwestdeutschen Textilindustrie zu der zu erwartenden Normalisierung der Wirtschaftsverhältnisse im Herbst zu werten.

Fast alle Sparten der Textilindustrie – Baumwoll-, Kammgarn- und Streichgarnspinner, Baumwoll-, Seiden- und Wolltuchweber, Bandweber und Flechtindustrie, Wirker, Strumpfwirker und Stricker, Veredelungsindustrie, Nähfadenhersteller, Bastfaserverarbeiter, Verbandsstoffindustrie, Zelte-, Sack- und Planhersteller sind im süddeutschen Raum seit Jahrzehnten ansässig. Zumeist handelt es sich um mittelgroße und eine Fülle kleinerer Betriebe, die seit Generationen von schwäbischen Unternehmerfamilien geleitet werden. Solidität, Qualität und demokratische sowie soziale Aufgeschlossenheit sind auf der Grundlage des Respekts vor der Leistung die hervorstechenden Kennzeichen dieser Industrie. In weitem Umfange gilt bei ihr das Gesetz der sparsamen und einfachen Lebensführung, ohne die Weltaufgeschlossenheit des württembergisch-schwäbischen Unternehmers zu beeinträchtigen. Sehr zahlreich sind Beispiele einer aufopfernden Hingabe an die Aufgaben des Werkes, und es ist selbstverständlich, daß Tüchtigkeit und Glaube an die unternehmerische Mission Arbeit und Leistung beseelen,

Die starke Gruppe der Textilindustrie des südwestdeutschen Raumes – Südbaden gehört nicht zum Gebiet des Verbandes der südwestdeutschen Textilindustrie, Stuttgart – setzte im Vorjahre 1,75 Mrd. DM um. Im ersten Halbjahr 1951 überstiegen die Umsätze bereits 1 Mrd. DM. Die Industrie beschäftigt rund 115 000 Arbeitskräfte und zahlte 1950 allein an Löhnen und Gehältern 260 Mill. DM, was ihre Bedeutung als wichtige Arbeitgeberin für Südwestdeutschland sehr deutlich zeigt. Welchen Wert die südwestdeutsche Textilindustrie aber für die Bundesrepublik darstellt, erkennt man daran, daß sie in ihrem Gebiet 20 v. H. der Kapazität der gesamten westdeutschen Textilindustrie verkörpert.