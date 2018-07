Professor Julius Baum, der Verfasser des nachstehenden Aufsatzes, darf als der bedeutendste Kenner schwäbischer Kunst gelten. Als Direktor des Württembergischen Landesmuseums hat er mit großer Tatkraft Räume des zerstörten Alten Schlosses zu Stuttgart wiederherstellen lassen, in denen nunmehr ein Teil des Museums und Bestände der Herzoglich Württembergischen Kunstkammer untergebracht sind.

Charakter ihres Meisters sich deuten wie der Charakter eines Measchen aus seiner Handschrift. Verwandtschaft der Kunstwerke einer Landschaft bedeutet, daß auch ihre Schöpfer gemeinsame charakteristische Züge besitzen. Die Tatsache, daß Menschen, denen die gleiche Mundart eigen ist, eine Gemeinschaft bilden, ist auch dem Ungebildeten vertraut. Nach landläufigem Urteil wird die Ausdehnung eines Stammes vor allem durch die Gleichheit des Dialekts bestimmt. Der Mundart aber entsprechen die anderen Äußerungen des Volkstums, nicht am wenigsten die künstlerischen. Schwäbisch wird seit dem Mittelalter in dem Gebiet gesprochen, das vom Schwarzwald im Westen, von Wernitz und Lech im Osten begrenzt wird; im Norden drang nach dem Sieg Chlodowechs die fränkische Mundart bis zu der Linie Hornisgrinde—Hesselberg vor. Im südlichen Schwarzwaid und in einem Streifen nördlich vom Bodensee spricht das Volk die hochalamannische Mundart der Schweizer. Das, schwäbische Gebiet war bis zur Zeit Napoleons in politischer Hinsicht in zahllose kleine Territorien gegliedert, die ihre Grenzen durch Schlagbäume schützten; nirgends gab es so viele Reichsstädte, nirgends so viele Klöster und Standesherrschaften. Trotz dieser Zersplitterung zeichnen sich die Äußerungen seiner Kunst durch einen einheitlichen, von der Kunst am Oberrhein und in Franken und Bayern deutlich unterschiedenen Charakter aus.

Dem durch das Schwabenland Reisenden fällt die Geschlossenheit und Ruhe der Bauten auf. Auf ihren Bergen blicken die Schlösser der Fürsten Waldfcurg, Wolf egg und Zeil schwer und massig in die Landschaft Ähnlich geschlossen wirken das Fuggerschloß zu Kirchheim an der Mindel oder die Stadtbauten des genialen Elias Hoil in Augsburg, vor allem das mächtige Rathaus, nicht weniger die verwandten Werke in Ulm. Gewiß kommt der Backsteinbau dem Ausdrucksbedürfnis des Volkes entgegen. Aber in den Niederlanden und in Niedersachsen bringt die Renaissance mit demselben Material reich gegliederte und ornamentierte Bauwerke hervor. Die Schwere ist somit in Schwaben gewollt; sie entspricht dem Volkscharakter und sie findet sich in allen Stilepochen. Das Ulmer Münster, wie das Mittelalter es hinterließ, war ein massiger Bau ohne Strebe- werk und mit niederem Turm; sein Charakter wurde in einer Zeit ohne Gefühl für Bodenwüchsigkeit völlig verfälscht; seine Geschlossenheit war ein, Sinnbild der Gefestigtheit der ganzen Stadt mit ihren schweren Tortürmen, Ebenso breit liegt die gotische St Georgs Kirche inmitten des mauerumwehrten Nördlingen. Wieviel lebhafter wirkt die gegliederte Silhouette der mainfränkischen Stadt Rothenburg ob der Tauber mit ihrer schlanken Jacobskirche und den hohen, spitzen Tortürmen. Auch im achtzehnten Jahrhundert, ner der Glanzzeiten des schwäbischen Kunstschaffens, sind die unruhigen und gegliederten Räume von fränkischen und bayerischen Meistern: ersonnen. Das Innere der Kirche von Neresheim, das mit seinen Spannungen und Schwingungen, gleich einem brausenden Orgelchoral, den Besucher in eine Art Rauschzustand entrückt, ist von Balthasar Neumann entworfen, die elliptische Wallfahrtskirche in Steinhausen, gleich dem verwandten JBau auf der Wies, von Dominik Zimmermann. Die Werke der heimischen Meister sind sachlicher und ruhiger. Das Schloß in Ludwigsburg, das die offene Cour dhonneur von Versailles durch einen geschlossenen Hof ersetzt, behauptet sich als eigenwilliger Bau unter den besten Schloßanlagen seiner Zeit; freilich haben im Augsburger Dom die Flügel des Weingartner Altars, ein Jugendwerk des alten Holbein, mit den Tafeln vom Rnöringer Altar des Ulmers Jörg Stocker, eines Genossen Zeicbloms so zeigt der Ulmer sich in der Komposition breiter, flächiger und schwerfälliger als der ihm überlegene Augsburger. Holbeins Kunst wiederum wirkt ausgeglichen und ruhig neben den Schöpfungen gleichzeitiger Münchner und Nürnberger Meister. Auch im ganzen Werk der Bildsdhnitzer ist diese Stille und Versonnenheit zu spüren, ob man nun des jüngeren Synlin feierliche Figuren am Altar in Bingen bei Sigmaringen oder den Blaubeurer Altar des Gregor Erhalt betrachtet. Veit Stoß in Nürnberg, der Bayer Hans Leinfcerger und der oberrheinische Meister des Breisicher Altars verfolgen mit ihrer Unruhe, die oft in Verworrenheit übergeht, ein Ziel, das den Schwaben fremd und unerwünscht ist. Von den großen Statuen Syrlins mit ihrer Andacht und Inneilichkeit aber geht eine gerade Linie zu den Schöpfungen Danneckers und Scheffauers, wie auch in der Malerei die Gehaltenheit Burgkmairs in den stillen, schönen Bildnissen Gottlieb Schicks wieder aufklingt. Der Klassizismus kommt dem schwäbischen Wesen entgegen; Schicks Bildnisse, wie die Humboldtkinder, gehören zu den Meisterwerken der deutschen Kunst.

Im Gegensatz zu dem Hang nach ruhiger Gestaltung des Vorstellungserlebnisses hat der Schwabe nicht selten auch Neigung zu nüchterner, unvoreingenommener Beobachtung der Wirklichkeit. Des älteren Holbein Zeichnungen werden an subtiler Genauigkeit und Treffsicherheit kaum von den Leistungen seines großen Sohnes übertroffen. Schon zuvor schafft Herlin in seinen Nördlinger Bildnissen Meisterwerke. Konrat Witz aus der Südwestecke Schwabens ist einer der großen Eroberer des Tiefenraumes und der erste, der das Konterfei einer Landschaft nach der Wirklichkeit malt.

Dem Hang nach Einfachheit und Schwere geht eine gewisse Langsamkeit im Denken und Wollen parallel. Sie äußert sich darin, daß die schwäbische Kunst, entwicklungsgeschichtlich betrachtet, das Neue zögernd aufnimmt. Dann aber kann sie die gestellte Aufgabe bis zum Äußersten durchführen. Wie Konrat Witz sich in das Raumproblem vertieft, so ist Heinrich Zügel ein Freilichtmaler, der an eiserner Konsequenz hinter Monet nicht zurücksteht. In dieser Tüchtigkeit liegt etwas "Von dem zähen Arbeitswillen, mit dem die Schwaben in unserem Zeitalter auf technischem Gebiet so große Erfolge erringen. Aber neben Zügel steht Landenberger. Vergleicht man seine "Badenden Buben" mit gleichartigen Bildern Liebermanns, so wird klar, wie selbst im Zeitalter eines unerbittlichen Naturalismus der Schwabe seine Aufgabe mit Liebe komponiert, während der andere sich mit der reinen Wirklichkeitsabschrift begnügt. So kommt in allem, was von Schwaben künstlerisch geschaffen wird, das Wesen des Volkscharakters deutlich zum Vorschein.