In ihrem „Überblick über das erste Halbjahr“ gibt die Koblenzer Industrie- und Handelskammer wiederum eine Reihe grundsätzlicher Anregungen zu wirtschaftspolitischen Fragen – Anregungen, die uns deshalb besonders wertvoll erscheinen, weil sie sich auf „wirklichkeitsnahe“ Beobachtungen der Vorgänge im eigenen Bereich und auf ein selbständiges, vom üblichen Schema der Kritik häufig abweichendes Urteil stützen. Da der Koblenzer Bezirk, was vielfach nicht hinreichend bekannt ist, eine sehr vielseitige und „exportintensive“ Wirtschaft aufweist, dürfen die Bemerkungen über die („ohnehin überfällige“) Vereinfachung des Ausfuhrverfahrens (wie auch über die Reform der Importregelung) an zuständiger Stelle besondere Beachtung beanspruchen – wie überhaupt alles, was da zum Thema des internationalen Handelsverkehrs gesagt ist. Nicht minder wichtig erscheinen uns die Hinweise finanzwirtschaftlicher Art, angefangen mit den Bemerkungen über mißbräuchliche Inanspruchnahme der Arbeitslosenunterstützung und auf dem Gebiet des Rentenwesens, bis hin zur Behandlung des finanziellen Verhältnisses zwischen Bund und Ländern.

„Wir meinen“, so heißt es dazu, „daß die Überprüfung der Zuständigkeit von Bund und Ländern auf dem Gebiet der Steuern und Finanzen viel vordringlicher sei als die so viel diskutierte Frage der Umgliederung der Länder – ebenso wie man nicht damit beginnen sollte, die Gemeinden umzugliedern, sondern zunächst darauf achten muß, daß der Finanzausgleich zwischen Land und Gemeinden funktioniert. Man hat mitunter den Eindruck, als solle durch nicht endende Debatten über die Neugliederung der Länder, in deren Gefolge sich dann stets die Gemüter mit historischen, mundartlichen und anderen Argumenten zu erhitzen pflegen, das eigentliche Ziel vernebelt werden: eine rationelle und zeitnahe Reform des Verhältnisses von Bund und Ländern.“ Und weiter, zur Frage der Einsparung von Verwaltungsausgaben: „Ist es zum Beispiel notwendig, daß ein kleines Land für sich allein einen Rechnungshof unterhält? ... Kann nicht auch ein Statistisches Amt für zwei Länder gemeinsam arbeiten, wenn nicht gar eine Vereinbarung zweckmäßig wäre, wonach das Bundesamt die Aufgaben dieses Landesamtes mit übernimmt? (Ohnedies beginnen die statistischen Auflagen das Personal der Betriebe wieder in einem bedenklichen Maße bei unproduktiver Arbeit festzuhalten.)... Nur wenn die Länder Verständnis für das Ganze zeigen, wenn ihr Stolz im Nachweis sparsamer und einfacher Verwaltung liegt, wird der sehr belastete föderalistische Gedanke bei uns für die Zukunft Bestand haben.“

Soweit der Bericht. Wir möchten dem noch hinzufügen, daß die so oft erhobene Forderung auf Einsparungen in der Verwaltung sich schlecht mit dem ebenso häufig geäußerten Verlangen verträgt, wonach „der Staat“ irgendwelche neuen Aufgaben übernehmen, auf irgendwelchen Gebieten helfend eingreifen und die Dinge (um der „sozialen Gerechtigkeit“ willen) bis ins einzelne gesetzgeberisch kasuistisch und verwaltungsmäßig individualisierend regeln solle. Es gibt eben keinen Abbau der Ausgaben ohne eine vorherige Verminderung der öffentlichen Aufgaben. Was am Regierungs- und Behördenaufbau gespart werden kann, ist minimal, ehe. nicht die Verwaltung grundsätzlich entlastet wird: sowohl durch „Delegation“ gewisser Aufgaben an bestehende oder neu zu schaffende Selbstverwaltungskörperschaften wie auch durch den Verzicht auf die fürsorgliche Regelung in jedem möglichen oder nur denkbaren Einzel- und Grenzfall. Gute Verwaltungsanordnungen sind nur solche, die ein Sachgebiet einfach und grundsätzlich regeln und für „Sonderfälle“ einen hinreichenden Ermessensspielraum geben: unsere Parlamente aber glauben gute Arbeit zu leisten, wenn sie, um jedem Einzelfall gerecht zu werden, eine möglichst komplizierte Regelung schaffen ... Und die alte Zauberformel „Selbstverwaltung“ scheint in unserer Gesetzes- und Verwaltungspraxis völlig in Vergessenheit geraten zu sein. – so völlig vergessen wie alles, was der Reichsfreiherr vom Stein einmal gedacht, gewollt und auch geschaffen hat... E. T.