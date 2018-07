Inhalt Seite 1 — Aus den Unternehmungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unter schwierigsten Wetterverhältnissen und

Geländebedingungen konnten die acht Borgwardteilnehmer an der Westfalen-Lippe-Fahrs sieben. Goldmedaillen und eine Silbermedaille erringen. Bei einer Zuverlässigkeitsfahrt in Schweden für serienmäßige Pkw. erreichten die drei gestarteten „Hansa 1500“ als einzige ihrer Klasse geschlossen das Ziel. Hier konnte der Borgward den zweiten Platz belegen. Anläßlich eines Schönheitswettbewerbs in Frankreich erhielt eine serienmäßige Limousine „Hansa 1500“ den ersten Preis, ebenfalls auf einem Schönheitswettbewerb in Baden-Baden.

Mit einem Kapital von 2,5 Mill. DM ist die bisherige Abteilung „Isolierstoffe“ der Brown, Boveri Cie. in Groß-Umstadt unter dem Namen H. Römmler GmbH, in eine selbständige Gesellschaft umgewandelt worden. Die Anfänge dieses Unternehmens gehen auf das Jahr 1867 zurück, als die Firma H. Römmler in Spremberg (NL) gegründet wurde. Die Spremberger Fabrik, die die modfernste ihrer Art in der Welt war, wurde 1945 von den Sowjets demontiert. Zunächst nahm das Unternehmen als Zweigwerk der BBC die Schicht-Preßstoffherstellung in Groß-Umstadt auf, bis nunmehr eine selbständige Firma gegründet werden konnte. Von ihr werden 500 Personen beschäftigt.

Die Hüttenwerk Rheinhausen A.G., Rheinhausen, hatte per 30. September 1950 einen Bruttoüberschuß von 20,3 Mill. DM, der jedoch durch Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie durch die Nutzungsgebühr aufgebraucht ist, so daß die Bilanz ohne Gewinn und Verlust abschließt. Das abgelaufene Geschäftsjahr war durch, steigende inund ausländische Aufträge gekennzeichnet.

Die Dortmund-Hoerder Hüttenverein AG., Düsseldorf, stellte nach der DM-EB ihr Grundkapital 5:3 auf 9 Mill. DM um. Der gesetzlichen Rücklage wurden 0,521 Mill. DM zugewiesen.

Der Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation hat das Grundkapital im Verhältnis 5:4 auf 8 Mill. DM umgestellt. Die gesetzlichen Rücklagen betragen 1,7 Mill. DM

Von einer zunehmenden Konsolidierung der allgemeinen Wirtschaftslage berichtet die Stahlwerke Bochum AG. über das vierte Geschäftsjahr (1. Oktober 1949 bis 30. September 1950). Mitte 1950 wirkte sich die durch die Korea-Krise ausgelöste Weltkonjunktur auch auf die Gesellschaft aus. Der größte Teil der Kriegsschäden wurde beseitigt. Durch technische Verbesserungen konnten qualitative Fortschritte erreicht werden.