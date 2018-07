TTie Edeka Zentralorganisation feierte inHam- barg das Richtfest eines neuen Verwaltungsgebäudes. Verbandsdirektor Dr. König teilte in diesem Zusammenhang mit, daß Ende 1950 dem Verband 228 örtliche Edeka Genossenschaften mit 2S0ÖO Mitgliedern angeschlossen waren. Vor der Mitgliederversammlung des Versieheruagswissenschafrlichen Vereins Hamburg sprach Edgar Schües über die Transportversicherung der dfeutsehea Ein- und Ausfuhr Er richtete an- die deutschen Außenhandelsstellen und Wirtschaftskreise den Appell, vom Standpunkt der deutschen Devisenwirtschaft auf eine hio reicheade BeteiM gung der deutschen Versicherungswirtschaft Sorge zutragen. Importgeschäfte sollten o& oder c~& f" Exportgeschäfte ctf geschlossen werden. Eine Preissenkung für Tapeten kündigte ier Versitzende des Fachverbandes des deutschen Tapetenhaodels, Carl Stein, Itzeboe, anl äßljdK einer Fächtagung in Goslar an.

Die durch das Rationalisierungs Kuratorium, der deutschen Wirtschaft geschaffene R ationa;Eläge herbeiführen.