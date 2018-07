Ausgerechnet Herr Seebohm warf der Bundesbahn auf einer Mitgliederversammlung des Verkehrsverbandes linksrheinischer Industrie- und Handelskammern einen zu kleinlichen Wiederaufbau ihrer Anlagen vor, der eine vorausschauende Sicht vermissen lasse. Gewiß, die Bundesbahn ist zur Zeit zu einer Armleutewirtschaft gezwungen, die unrentabel ist. Aber wenn sie jährlich etwa 300 Mill. DM infolge Vernachlässigung der Unterhaltung und Erneuerung aus ihrer Substanz entnehmen muß, nur um die schwersten Kriegsschäden zu beseitigen und ihr die dringend geforderten Kredite vorenthalten werden, kann sie doch unmöglich weitsichtige Bauprogramme durchführen. Dem Herrn Minister muß doch bekannt sein, daß sich in den Schubladen der Hauptverwaltung baureife Rationalisierungs- und Modernisierungsprogramme häufen, die infolge des Kapitalmangels nicht zum Zuge kommen können.

War es dem Herrn Minister wirklich nicht möglich, die Bundesbahn in ihrem Kreditbegehren erfolgreich zu unterstützen und ihr dadurch zu einer „weitsichtigeren Wiederaufbauarbeit“ zu verhelfen? Der drohende Wagenmangel der Bundesbahn hätte ihm als durchschlagendes Argument zur Verfügung gestanden. Aber nicht nur in der Kreditfrage, auch sonst hat die Bundesbahn vergeblich auf Unterstützung durch den Bundesverkehrsminister gewartet und ist dadurch notleidend geworden. Bei der eingangs erwähnten Versammlung hatte der Landesminister für Wirtschaft und Verkehr, Dr. Sträter, auf die verschlechterte Wettbewerbssituation der Bundesbahn hingewiesen und den augenblicklichen Verkehrsluxus mit seinem unwirtschaftlichen Aufwand an Volkseinkommen kritisiert. Auch Seebohm hat erklärt, daß er in „vielen“ Punkten mit dem Landesminister übereinstimme. Aber es ist nichts geschehen. Und das bürdet dem Steuerzahler Subventionszahlungen und der Wirtschaft höhere Frachtsätze auf. L. R.